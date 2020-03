SWR - Südwestrundfunk

"Pierre M. Krause Show" live im SWR Fernsehen

Baden-Baden (ots)

Die "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" reagiert auf die aktuellen Ereignisse und sendet am Dienstag, den 24.3.20 um 22.30 Uhr erstmals live "mitten aus dem Schwarzwald". Nachdem Pierre M. Krause keine Zuschauer*innen mehr im Studio haben kann, wird der Spieß umgedreht: Das Publikum wird virtuell in die Show eingebunden. Alle Zuschauer*innen können sich per Telefon oder Videoschalte direkt beteiligen und schildern, was sich in ihrem Leben gerade verändert und wie sie damit umgehen. Als Gast wird Moderator und Autor Micky Beisenherz via Video-Schalte dabei sein.

Vielseitiger Moderator

Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen, sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekürt.

"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 22:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Weitere Informationen

"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook, Youtube und Twitter. Außerdem sind die Sendungen in der SWR Mediathek unter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR3.de/comedy/latenight/ zu sehen.

