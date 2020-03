SWR - Südwestrundfunk

Jan Büttner für dritte Amtszeit berufen

Baden-Baden/Stuttgart (ots)

SWR Verwaltungsdirektor weitere fünf Jahre im Amt Der Verwaltungsrat des Südwestrundfunks (SWR) hat in seiner heutigen Sitzung (13. März 2020) dem Vorschlag von Intendant Kai Gniffke zugestimmt und Verwaltungsdirektor Jan Büttner für eine dritte Amtszeit berufen. Die fünfjährige Laufzeit des Vertrags beginnt am 1. Juli 2020.

Kai Gniffke: Jan Büttner vorausdenkender Stratege im SWR SWR Intendant Kai Gniffke: "Jan Büttner gehört schon seit vielen Jahren zu den vorausdenkenden Strategen in unserem Haus. Er ist als Verwaltungsdirektor maßgeblich mitverantwortlich, dass der SWR finanziell und strukturell so solide aufgestellt ist. Wir haben frühzeitig die Infrastrukturbereiche zurückgefahren. Dadurch können wir in Journalismus investieren. Für die Führungsrolle in der Verwaltungsdirektion ist Planungssicherheit wichtig und die ist mit der Vertragsverlängerung für Jan Büttner weiterhin gegeben. Ich freue mich auf die vor uns liegenden gemeinsamen Aufgaben und bin froh, ihn im Team zu haben."

Biografie Jan Büttner

Jan Büttner (58), geboren 1961 in Kiel, studierte Geschichte, Germanistik und Anglistik in Kiel und Freiburg im Breisgau. Parallel zum Studium arbeitete er als Hörfunkjournalist für verschiedene Landesrundfunkanstalten der ARD. Er absolvierte ein Volontariat beim SDR in Stuttgart und arbeitete danach als Hörfunk-Reporter, Redakteur und Moderator für Radiosendungen in den Redaktionen Aktuell und Politik. 1997 und 1999 wurde er mit dem Ernst-Schneider-Preis der Deutschen Industrie- und Handelskammern ausgezeichnet. 2001 übernahm er die Leitung des Intendantenbüros sowie ab 2004 zusätzlich die der Hauptabteilung Intendanz/Kommunikation. Seit 1. September 2012 leitet er die Verwaltungsdirektion.

