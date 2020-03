SWR - Südwestrundfunk

SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 12.03.2020 (Woche 11) bis 21.04.2020 (Woche 17)

Baden-Baden (ots)

Donnerstag, 12. März 2020 (Woche 11)/12.03.2020

Geänderten Beitrag für SR beachten!

20.15 (VPS 20.14) SR: SAARTHEMA extra Corona in SaarLorLux Sie fragen, Expert*innen antworten

Donnerstag, 12. März 2020 (Woche 11)/12.03.2020

Geänderten Beitrag für SR beachten!

04.05 (VPS 04.04) SR: SAARTHEMA extra Corona in SaarLorLux (WH) Sie fragen, Expert*innen antworten

Samstag, 14. März 2020 (Woche 12)/12.03.2020

Geänderten Programmablauf für BW und RP beachten (Fußballspiel findet nicht statt)

12.45 Marktcheck (WH von DI)

13.30 Vorsicht Verbrechen (WH von DI) Sicher im Südwesten Erstsendung: 10.03.2020 in SWR/SR

14.15 Wieder daheim

Spielfilm Deutschland 2008 Erstsendung: 14.03.2008 in Das Erste Autor: Andreas Föhr und Thomas Letocha

15.45 Oma kocht am besten (WH von DO) Krautrouladen mit Kartoffelklößen Erstsendung: 06.06.2019 in SWR BW

bis 16.15 - weiter wie mitgeteilt

Samstag, 14. März 2020 (Woche 12)/12.03.2020

Geänderten Titel für BW und RP beachten!

17.30 BW+RP: SWR Sport: Steil! - Nils Petersen exklusiv!

Samstag, 14. März 2020 (Woche 12)/12.03.2020

Geänderten Beitrag beachten!

05.10 (VPS 05.09) Lichters Originale - Unterwegs an der Untermosel (WH von DO) Erstsendung: 11.01.2015 in SWR/SR

Donnerstag, 19. März 2020 (Woche 12)/12.03.2020

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Ariane Binder

Geplante Themen:

Ab in die Badewanne - "Körper. Blicke. Macht" - eine Kulturgeschichte des Bades - jetzt in Baden-Baden!

Ist Einkaufen etwa Kunst? Wir wagen das Experiment - mit der Konsumkünstlerin Stephanie Senge - jetzt im Supermarkt - und in der Kunsthalle Göppingen!

"tanzmainz Festival Update #3" - wie junge Tänzer aus Osteuropa unter prekären Bedingungen eigene Tanzformen entwickeln und damit die Tanzszene bereichern.

Glaskunst - warum prominente Künstler für ihre Glasprojekte in die Region nach Stromberg und Taunusstein kommen - und ihre Werke in London und New York zu sehen sind.

Samstag, 21. März 2020 (Woche 13)/12.03.2020

16.15 Koch mal ANDERS

Gast: Matze Knop Erstsendung: 03.03.2020 in SWR/SR

Zu Gast in der Kochshow von Popsänger Thomas Anders ist dieses Mal der Comedian Matze Knop. Der kann nicht nur Promis parodieren, sondern auch richtige Hausmannskost zubereiten. Er hat sogar ein Kochbuch geschrieben: "Kochen mit zwei linken Händen". Zwischen einem wahren Parodiefeuerwerk kocht Matze gekonnt Zwetschgenknödel - das Rezept stammt von seiner Mama. In der sehr unterhaltsamen Folge der etwas anderen Kochshow bereitet Thomas Anders leckere Lammlachse mit Kartoffelpüree und Knoblauch zu. Matze lässt es sich natürlich nicht nehmen, auch "den Dieter" zu imitieren.

Sonntag, 22. März 2020 (Woche 13)/12.03.2020

21.00 Der Kampf ums Wasser - Die Ökologiebewegung im Südwesten

2019 - Forscher ziehen einen Sedimentkern aus dem Grund des Bodensees. Auffällig schwarz zeichnen sich Sedimentschichten aus den 50er, 60er und 70er Jahren ab. Damals drohte der See unter der Last von Abwässern umzukippen. Wissenschaftler, Umweltschützer und Medien schlugen Alarm. In einer bis dahin beispielslosen Aktion investierten die Anrainerstatten über vier Milliarden EUR in Kläranlagen.

An anderen Gewässern wurde nicht so konsequent gehandelt. So galt der Rhein bis in die 80er Jahre als die Kloake Europas. Dagegen machte die aufkommende Ökologiebewegung mobil. Im Juli 1985 fuhr Greenpeace mit der Beluga 1 den Rhein hinunter. Ein gigantisches Medienereignis. Ein Jahr später verursachte der Brand beim Basler Chemiekonzern Sandoz ein verheerendes Fischsterben im Rhein. Die Sandoz-Katastrophe markierte die Wende im Gewässerschutz. Endlich griffen schärfere Gesetze.

Auch die Industrie reagierte und stellte ihre Produktion auf umweltschonende Verfahren um. Mit einem ehemaligen Greenpeace-Aktivisten entwickelte Trigema an der Schwäbischen Alb ein Verfahren zur Produktion von Biomode. Neue Wege suchen auch junge Forscher an der Hochschule Furtwangen. Sie wollen recycelten Plastikmüll nutzen, um feinste Spuren von Antibiotika, Schmerzmitteln oder Pestiziden aus Abwässern zu filtern.

Doch saubere Gewässer sind nicht unbedingt ökologisch intakt. Deshalb fordert die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 2000 die Renaturierung unserer Gewässer. Heute sind die Lachse ein Indikator dafür, dass es unseren Gewässern wieder besser geht. Doch Mikroplastik, Medikamentencocktails im Wasser oder die Folgen des Klimawandels sind neue Herausforderungen für unsere Flüsse und Seen. Und für uns Menschen.

Mittwoch, 25. März 2020 (Woche 13)/12.03.2020

20.15 betrifft: China in Dosen - Billige Lebensmittel aus Fernost

Verbraucherinnen und Verbraucher lieben regionale Lebensmittel. Doch große Mengen der Nahrungsmittel werden importiert - und dabei spielt China eine zunehmend wichtige Rolle. Das Land der Mitte ist nicht nur Lieferant für billige Kleidung, Sportschuhe und Smartphones, sondern auch für deutsche Lebensmitteldiscounter. Gemüse und Früchte in Gläsern und Tiefkühlmischungen, Pilze in Dosen, Schweinedärme für deutsche Würste: Sie kommen immer häufiger aus Fernost. Längst sind die Chinesen bei Produkten wie Tomatenmark und Apfelsaftkonzentrat marktführend. Doch auf kaum einer Flasche oder Dose findet sich ein Hinweis auf die Herkunft. Im Gegenteil: Nicht selten landen etwa chinesische Tomaten als Tomatenmark "Made in Italy" in den Kochtöpfen.

Nach Lebensmittelskandalen und massiven Umweltproblemen, die in China selbst für große Aufregung sorgten, ist die Skepsis auch hierzulande groß. Organisationen wie Foodwatch und Verbraucherzentralen klagen über mangelnde Transparenz und fordern, die Herkunft von verarbeiteten Lebensmitteln verbindlich offen zu legen. Auch bei den Kontrollen sehen sie Verbesserungsbedarf. Bislang müssen nur tierische Nahrungsmittel an der EU-Außengrenze gezeigt werden, verarbeitete pflanzliche Lebensmittel aber nicht.

Sind die Befürchtungen berechtigt? "betrifft"-Autor Christian Jentzsch begibt sich auf Spurensuche und blickt hinter die Kulissen der Branche. Wie arbeitet die riesige Produktionsmaschinerie für billige Lebensmittel im Reich der Mitte? In China trifft er einen deutschen Nahrungsmittelimporteur, der für seine Waren die Hand ins Feuer legen würde. Er spricht im Hamburger Hafen mit Lebensmittelkontrolleuren und mit verzweifelten chinesischen Tomatenbauern, die Schwierigkeiten haben, ihrem Boden eine gute Ernte abzugewinnen. Umweltschützer dort klagen über vergiftete Gewässer und Agrarflächen, die Bauern bekämen diese Umweltbelastung nur schwer in den Griff. EU-Behörden führten jüngst Kontrollen in der chinesischen Lebensmittelindustrie durch. Die Ergebnisse sind unbefriedigend - die Kontrolleure fanden zahlreiche Mängel. In China gelobte man Besserung. Verbraucherinnen und Verbrauchern bleibt jedoch nur, sich darauf zu verlassen, dass sich wirklich etwas verbessert.

Mittwoch, 25. März 2020 (Woche 13)/12.03.2020

21.00 Europas dreckige Ernte

Das Leid hinter dem Geschäft mit Obst und Gemüse Erstsendung: 09.07.2018 in Das Erste

Tomaten, Gurken, Orangen - die Supermarktregale sind voll mit günstigem, frischem Obst und Gemüse. Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr den Rekordwert von 14,7 Milliarden Euro. Spanien exportiert die meiste Ware nach Deutschland. Auch Italien ist ein wichtiger Lieferant von Obst und Gemüse. Wie schaffen es die beiden Länder, so viel und so günstig zu produzieren? Vanessa Lünenschloß und Jan Zimmermann begeben sich auf Spurensuche und verfolgen den Weg der Produkte von den Plantagen

über die Zwischenhändler bis in die Supermärkte. Dabei decken sie katastrophale Lohn- und Arbeitsbedingungen auf. Sie zeigen, wie Menschen in Not regelrecht versklavt werden und wie beispielsweise die italienische Mafia mitverdient. Kontrollbehörden versagen, der Handel schaut weg und die EU unterstützt das ausbeuterische und menschenverachtende System mit millionenschweren Subventionen.

Samstag, 28. März 2020 (Woche 14)/12.03.2020

16.15 Koch mal ANDERS

Gast: Regina Halmich Erstsendung: 04.03.2020 in SWR/SR

Wenn die mehrfache Boxweltmeisterin Regina Halmich zu Thomas Anders in die Küche kommt, geht es natürlich um Wettbewerb, diesmal aber von zwei Suppen. Regina Halmichs Lieblingssuppe ist aus Kürbis und bei Thomas Anders ist es Erbsensüppchen mit Minze. Der Wettkampf ist kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander und Regina Halmich gesteht ganz offen, dass ihr beim Kochen das Essen danach das Liebste ist.

Samstag, 04. April 2020 (Woche 15)/12.03.2020

Tagestipp

16.15 Koch mal ANDERS Gast: Manuel Andrack Erstsendung: 05.03.2020 in SWR/SR

Als Sidekick von Latenight-Entertainer Harald Schmidt wurde er schon vor vielen Jahren zur Kultfigur, als Wanderexperte hat er sich inzwischen längst einen Namen gemacht. Er selbst sieht sich als Genusswanderer, für den der Weg das Ziel ist. Dazu gehört natürlich auch gutes Essen. Manuel Andrack kocht gern, am liebsten wenn Besuch kommt.

Samstag, 04. April 2020 (Woche 15)/12.03.2020

20.15 (VPS 20.14) Trugspur - Der Usedom-Krimi Spielfilm Deutschland 2017 Erstsendung: 26.10.2017 in Das Erste Autor: Scarlett Kleint, Alfred Roesler-Kleint und Michael Vershinin Rollen und Darsteller: Karin Lossow____Katrin Sass Julia Thiel____Lisa Maria Potthoff Stefan Thiel____Peter Schneider Sophie Thiel____Emma Bading Dr. Brunner____Max Hopp Holm Brendel____Rainer Sellien Adam Tomaszewski____Igor Kujawski Halina Czechowska____Agnieszka Piwowarska Simone Simmank____Lena Urzendowsky Jäckie____Oskar Bökelmann Sören Wulf____Jan Pohl Anwalt Müller____Max Urlacher Heike Butenschön____Isabell Polak und andere Kamera: Timo Moritz Musik: Colin Towns

Im Peenemünder Hafen findet ein illegales Autorennen statt. Eine Reporterin beobachtet die Szene. Als sich zwei Streifenwagen nähern, ergreifen die Teilnehmer die Flucht. Dabei wird ein junger Mann überfahren und erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Unfallfahrer hat ihn einfach liegen lassen.

Karin Lossow (Katrin Sass) hat sich mit der jungen Polin Halina Czechowska (Agnieszka Piwowarska) angefreundet. Als Halina operiert werden muss, passt Karin auf deren achtjährigen Sohn Tomasz (Olgierd Kopec) auf. Als sie sich mit dem Jungen im Auto auf den Heimweg macht, kommt ihnen in der Nähe des Hafens ein Falschfahrer entgegen. Karin versucht auszuweichen - vergeblich: Ihr Pick-up überschlägt sich. Als die ehemalige Staatsanwältin wieder zu sich kommt, ist Tomasz verschwunden.

Kommissarin Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) steht unter Druck. Der Prozess gegen Simone Simmank (Lena Urzendowsky) wegen Brandstiftung steht an. Julia weiß, dass die junge Frau unschuldig ist, und glaubt zu wissen, wer der wahre Täter ist: Jäckie (Oskar Bökelmann), die erste Liebe ihrer Tochter Sophie. Die 18-Jährige zieht sich immer mehr zurück und kapselt sich ab. Julia ahnt, dass Sophie in den Fall verwickelt ist .

Mittwoch, 08. April 2020 (Woche 15)/12.03.2020

Tagestipp

21.00 7 Tage... Leben im Kloster

Ein Leben hinter Klostermauern, abgeschieden von der Außenwelt und mit einem streng geregelten Tagesablauf, der hauptsächlich aus "ora et labora" - aus Gebet und Arbeit - besteht: Für Reporterin Sara Endepols klingt das nicht nach einem erfüllten, schon gar nicht nach einem freien Leben: Klöster erscheinen ihr als Institutionen, die so gar nicht mehr in die heutige Zeit passen. Denn Glaube, Religion und Gott spielen für immer weniger Menschen im Alltag noch eine wichtige Rolle.

Im Gegensatz dazu das Kloster Arenberg bei Koblenz: 50 Ordensschwestern der Dominikanerinnen leben hier gemeinsam, in Armut, Keuschheit und Gehorsam. Ein uraltes, radikales Konzept der Selbstbeschränkung und des Rückzugs, das auf viele Menschen provozierend gestrig wirkt, aber inzwischen auch auf viele Besucher*innen einen besonderen Reiz ausübt. Denn die Frauen in Arenberg sagen von sich, dass sie hier Glück und Erfüllung gefunden hätten - und eine Beziehung zu Gott. Trotzdem: Nachwuchs gibt es kaum, das Durchschnittsalter liegt bei 81 Jahren.

SWR-Reporterin Sara Endepols ist nicht getauft. Die Frage, wie sie es mit Gott und der Religion halte, hat sie immer offengelassen. Für sieben Tage zieht sie nun ins Noviziat der Dominikanerinnen. Sie will herausfinden, wie viel Wahrheit in den Klischees steckt, die sie im Kopf hat. Und was sie findet, wenn sie sich gemeinsam mit den Frauen von Arenberg auf die Suche nach Gott macht.

Montag, 20. April 2020 (Woche 17)/12.03.2020

Tagestipp

20.15 rundum gesund Bewegliche Gelenke - lange fit bleiben

Unter zu viel Belastung leiden besonders die Knie- und die Hüftgelenke. Muss man bei täglichen Gelenkschmerzen gleich unter das Messer, um sich ein künstliches Gelenk implantieren zu lassen oder reichen auch konservative Therapiemethoden? Wie kann man Gelenkverschleiß vorbeugen und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? "rundum gesund: Bewegliche Gelenke - lange fit bleiben" hat nützliche Tipps. Zu sehen am Montag, den 20. April 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Die Hüfte schmerzt, das Knie trägt die Last des Körpers nicht mehr. Wenn jede Bewegung zur Qual wird und weder Physiotherapie noch Spritzen helfen, können Endoprothesen Linderung schaffen. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland rund 400.000 künstliche Hüft- und Kniegelenke eingesetzt. Einige Mediziner warnen vor übereifrigen Operateuren, denn nicht jeder Schmerz ist auf die Gelenke zurückzuführen. Prof. Dr. Hanno Steckel, Orthopäde und Unfallchirurg in Berlin erklärt, was man alles tun kann, bevor eine Operation der letzte Ausweg ist. An der virtuellen Patientin Annie machen er und SWR Moderator Dennis Wilms deutlich, wie gesunde Gelenke arbeiten und wie sich eine Arthrose entwickelt.

Für den Fall, dass schließlich kein Weg mehr an einer Gelenkprothese vorbei führt, wollen es Forscher am Julius-Wolff-Institut der Berliner Charité genau wissen: sie forschen an der Haltbarkeit und Belastbarkeit von Endoprothesen. "rundum gesund" wirft einen Blick auf die Gelenke der Zukunft.

Personal Trainerin Jasmin Brandt zeigt, wie sich Sport auch gelenkschonend in den Alltag integrieren lässt.

Dienstag, 21. April 2020 (Woche 17)/12.03.2020

Tagestipp

21.00 Die Tricks mit Globuli und Co. Das Geschäft mit der Homöopathie Erstsendung: 23.03.2020 in NDR

Die einen schwören drauf - die anderen halten es für Humbug. Um kaum ein anderes Thema im Gesundheitswesen herrscht ein größerer Glaubenskrieg als um Globuli und Co. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger*innen hat schon einmal homöopathische Arzneimittel ausprobiert. 670 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr mit Globuli verdient. Ein lukratives Geschäft, obwohl es keine wissenschaftlichen Studien gibt, die beweisen, dass homöopathische Mittel über den Placebo-Effekt hinauswirken. Trotzdem zahlen Krankenkassen freiverkäufliche homöopathische Arzneimittel. Schulmediziner*innen bekommen nur einen Bruchteil dessen, was homöopathische Ärzt*innen für ihre Behandlung bekommen. Warum ist das so und ist das fair? Was steckt in den Streukügelchen, die auf sanfte Weise heilen sollen? Moderator Jo Hiller trifft Befürworter*innen, Gegner*innen, Patient*innen und Apotheker*innen und fragt nach, ob Homöopathie wirkt und wenn ja, warum. Mit Hilfe von Expert*innen und Branchen-Insider*innen deckt er die Tricks mit Globuli und Co. auf.

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell