SWR - Südwestrundfunk

Paketzustellung: Wenn die Reklamation ins Leere läuft - "Marktcheck" im SWR Fernsehen

Stuttgart (ots)

SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 10. März 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Ärger mit der Paketzustellung kennen viele. Jetzt kommt ein weiteres Problem dazu: "Marktcheck"-Zuschauer aus Sonnenbühl und Stuttgart warten seit geraumer Zeit auf ihre bestellten Waren. Bei der Reklamation wurde ihnen mitgeteilt, ihre Empfangsunterschrift läge vor. Was steckt hinter diesem Problem? Wurden die Unterschriften gefälscht? Wie können sich Betroffene wehren und was sagt der verantwortliche Paketdienstleister dazu? "Marktcheck" recherchiert. Am Dienstag, 10. März 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Weitere Themen der Sendung:

Zitrusfrüchte - was dem Immunsystem auf die Sprünge hilft

Aufgrund ihrer Vitamine, Ballaststoffe und Spurenelemente sind Zitrusfrüchte das perfekte Obst für den Winter. Doch wie unterscheiden sich Orange, Zitrone und Co.? Diese Frage beantwortet die Freiburger Ernährungsexpertin Dagmar von Cramm. Sie erklärt auch, warum man manchmal Haut oder Häutchen der Frucht mitessen sollte. Besucherinnen und Besucher der Markthalle Stuttgart berichten über ihre Essgewohnheiten bei Zitrusfrüchten.

Blutdruckmessgeräte - welche arbeiten zuverlässig?

Fast jeder Dritte in Deutschland leidet an der Volkskrankheit Bluthochdruck. Blutdruckmessgeräte gehören deshalb für viele zum Alltag. Auch Zuhause sollten Betroffene ihren Blutdruck am Oberarm oder Handgelenk messen. Doch diese Messgeräte unterscheiden sich preislich sehr. "Marktcheck" testet verschiedene Geräte in einer Stuttgarter Senioren-WG und lässt an einer Mannheimer Universität ihre Messgenauigkeit prüfen.

Verkehrsunfall - wann handelt es sich um Fahrerflucht?

Bei einem Verkehrsunfall lässt sich die Schuldfrage nicht immer leicht klären. Ab wann handelt es sich um Fahrerflucht? Reicht eine hinterlassene Notiz mit den Daten des Verursachers aus? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet diese Fragen und klärt auf, ob auch ein Zeuge Unfallflucht begehen kann.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.

ARD Mediathek: Beide Sendungen nach Ausstrahlung vom 10.3.2020 bis 10.3.2021 verfügbar unter www.ARDmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube (www.youtube.com/marktcheck). Fotos bei ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-paketzustellung

