SWR - Südwestrundfunk

SWR extra: Richtungsentscheidung - Der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz

15-minütige Sondersendung zur Wahl in Mainz am Di., 3.3.2020, ab 18:15 Uhr im SWR Fernsehen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Wer wird neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz? Diese Frage wird sich am 3. März in Mainz entscheiden. In der ersten Märzwoche treffen die 69 Mitglieder der Bischofskonferenz zu ihrer Vollversammlung zusammen, um turnusgemäß nach sechs Jahren einen neuen Vorsitzenden aus ihren Reihen zu wählen. Der amtierende Vorsitzende Kardinal Reinhard Marx hat erklärt, aus Altersgründen nicht für eine weitere Amtszeit bereit zu stehen.

Wer wird Nachfolger von Kardinal Marx? Doch wer könnte ihm nachfolgen? Wird die Wahl auf einen eher liberalen, reformorientierten Bischof fallen oder wird sich ein Vertreter des eher konservativen Lagers durchsetzen? Der neue Vorsitzende übernimmt die Führung in schwierigen Zeiten: Themen wie sexueller Missbrauch, die Rolle der Frau und die Diskussion um den Zölibat sowie ein andauernder Mitgliederschwund sind große Herausforderungen, denen sich die katholische Kirche weiter stellen muss. Das SWR Fernsehen berichtet in einer 15-minütigen Sondersendung über die Wahl des neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und analysiert, was die Personalentscheidung für den künftigen Kurs der katholischen Kirche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und bundesweit bedeuten könnte.

Studiogast: Prof. Thomas Schüller, Direktor des Institut für Kanonisches Recht der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Moderation: Britta Krane

Informationen dazu auch auf: http://swr.li/bischofskonferenz

Mediathek: Nach der Ausstrahlung ist die Sendung auf www.ardmediathek.de/swr/ zu sehen.

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell