"Nachtcafé: Liebe auf Umwegen"

Baden-Baden (ots)

Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Viola Wedekind, die einen Samenspender suchte und schließlich die große Liebe fand / Freitag, 28. Februar 2020, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Es gibt Paare, die sich bereits im Sandkasten kennenlernen und ihr gesamtes Leben miteinander verbringen - während andere Menschen lange nach der wahren Liebe suchen. Viele verschiedene Wege können zur Liebe führen - und manchmal sind es Umwege. Auch bei Paaren, bei denen scheinbar alles in geregelten Bahnen läuft, kann eine Partnerschaft nach einigen glücklichen Jahren im Rosenkrieg enden und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal einen Neustart erleben. Manche Menschen brauchen mehrere Anläufe - und oftmals stehen Beziehungen, die auf einem steinigen Weg mit Hindernissen gewachsen sind, auf einem festeren Fundament als Traumtänzer, die es ohne Umwege auf "Wolke 7" geschafft haben. Welche Vor- und Nachteile können Umwege auf der Suche nach der großen Liebe haben? Wie gelingt es, diese als notwendig und sinnvoll zu akzeptieren? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Liebe auf Umwegen" am Freitag, 28. Februar, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Regula Götsch und Daniel Neukom entdeckten ihre Liebe nach einer Beziehungspause neu Regula Götsch und Daniel Neukom hatten sich in ihrer Ehe eingerichtet - doch nach 20 gemeinsamen Jahren fehlte zunehmend das Feuer in der Beziehung. Bis eine fehlgeleitete SMS nach einem Seitensprung auch noch die letzten Funken löschte und die beiden sich trennten. Doch nach mehr als zwei Jahren näherten sie sich wieder an und entdeckten ihre Liebe neu. "Ich denke, wir brauchten den Umweg", sagt Neukom, und Götsch bestätigt: "Die Trennung hat unsere Beziehung beflügelt."

Viola Wedekind suchte lediglich einen Samenspender und fand schließlich die große Liebe Schauspielerin Viola Wedekind hätte mit ihrem damaligen Mann Jacques Breuer gern ein Kind bekommen, doch dieser Wunsch wollte sich auf natürlichem Wege nicht erfüllen. Da sie trotz Kinderwunschmedizin immer wieder Rückschläge erlebte, wagte sie einen letzten Versuch: Per Dating-App suchte sie einen Samenspender - und fand eine neue Liebe. "Es kommt fast immer anders als in den geschmiedeten Plänen", sagt Wedekind, die vor einigen Monaten Mutter wurde.

Manfred Hauptreif verliebte sich nach 43 Jahren in seine Jugendliebe In 25 Ehejahren hatte Manfred Hauptreif scheinbar alles: Einen guten Job, ein Häuschen und einen Sohn - dennoch fehlte ihm etwas. Was, das erfuhr er, als ihn seine Jugendfreundin Claudia nach 43 Jahren Funkstille kontaktierte und er sie wiedertraf: "Der Blitz ist eingeschlagen. Ich kannte das nicht." Sofort war ihm klar, dass er mit Claudia einen Neuanfang wagen will - doch eine schwere Krankheitsdiagnose stellte das neue Glück schon bald auf die Probe.

Claudia Schwartz führt eine deutsch-israelische Liebesbeziehung mit Hindernissen Als Claudia Schwartz den israelischen Musiker Shaul kennenlernte, war ihre Beziehung von Anfang an nicht nur von eigenen Vorbehalten, sondern auch von negativen Reaktionen begleitet. Während Shauls Großeltern den Holocaust überlebten, war Claudias Großvater Wehrmachtssoldat. Gemeinsam begaben sie sich auf die Suche nach ihren Wurzeln und lernten dabei vor allem: "Dass es keine Grenzen gibt - schon gar nicht für die Liebe."

Barbara Herz verliebte sich mit 72 Jahren erstmals in eine Frau Barbara Herz war bereits 72 Jahre alt, als sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben in eine Frau verliebte. Dabei lebte sie mit ihrem Mann schon 50 Jahre zusammen - auch wenn die Ehe nicht mehr glücklich war. Es bedurfte der Initiative ihrer heutigen Partnerin, damit sie schließlich den Sprung in einen neuen Lebensabschnitt wagte. "Ich musste erst einen Umweg gehen, bis ich dann wieder richtig glücklich war."

Renate Daimler ist als systemische Beraterin tätig Die österreichische Paar- und Familienberaterin Renate Daimler kennt die Umwege, die die Liebe häufig geht - und weiß, was Beziehungen brauchen, um trotz allem gut zu funktionieren. "Sich selbst treu bleiben, ist eine der essenziellsten Grundanforderungen für eine gelingende, längerfristige Liebesbeziehung", sagt Daimler. Denn nur so lasse sich vermeiden, dass sich Menschen in Beziehungen selbst aufgeben und der Umweg zum Beziehungskiller wird.

"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

"Nachtcafé: Liebe auf Umwegen" am Freitag, 28. Februar 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen

