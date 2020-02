SWR - Südwestrundfunk

Der FCK und die Stadionmiete - Weiterhin keine Einigung mit der Stadt in Sicht

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am 13.2.2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Über die Auseinandersetzungen rund um die Stadionmiete für den 1. FCK berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

100 Jahre alt wäre Fritz Walter, der große Sohn des FCK und der Stadt Kaiserslautern in diesem Jahr geworden. Viele Veranstaltungen und Aktivitäten, auch ein Länderspiel, sind im Fritz-Walter-Stadion dazu geplant. Aber ausgerechnet im Jubiläumsjahr tobt ein Streit zwischen dem Verein und der Stadt: Es geht um die Stadionpacht und letztlich um viel Geld. Der hochverschuldete Drittligist will auch weiterhin eine reduzierte Miete bezahlen. Die Stadt will finanzielle Sicherheiten.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung: - Zur-Sache-Forum: War die Rücktritts-Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer richtig oder falsch? Hierzu zu Gast im Studio: Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler Uni Essen-Duisburg - Verschärft Airbnb die Wohnungsnot? - Mainz und Trier sagen der Internetplattform den Kampf an - Die Krise der CDU - Die Union steht vor einem neuen Machtkampf - Hautkrebs durch Sonnenstudio? Krebshilfe fordert Verbot von Solarien - Gehen uns die Medikamente aus? - Rheinland-Pfälzische Initiative im Bundesrat - Brisanter Parteiwechsel - Warum der frühere SPD-Minister Florian Gerster seine Partei verlassen hat

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

