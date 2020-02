SWR - Südwestrundfunk

70.000 Frauen in Deutschland bekommen jedes Jahr die Diagnose "Mammakarzinom", ein bösartiger Tumor der Brust. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Das Risiko zu erkranken steigt mit zunehmendem Alter. Jüngere Frauen sind nur selten betroffen. "rundum gesund: So bleibt Frau gesund" zeigt, was Frauen tun können, um ihren Körper bestmöglich zu schützen und stellt Therapie- und Früherkennungsmöglichkeiten vor. Zu sehen am Montag, 16. März 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Themenschwerpunkt Brustkrebs

Brustkrebs ist zwar die häufigste, in der Regel aber nicht die gefährlichste Krebsart bei Frauen. Dennoch sterben in Deutschland immer noch jährlich 17.000 Frauen daran. Frühzeitig erkannt, ist der Krebs durch eine Operation, Chemo- oder Bestrahlungstherapie oft gut heilbar. Welche Früherkennung ist die beste Methode für welche Patientin? Abtasten, Ultraschall, Mammographie oder MRT? Die Münchener Gynäkologin Dr. Silke Bartens klärt auf.

Endometriose - Schmerzhafte Zysten im Unterleib "Schmerzen, die einem den Atem rauben", so beschreiben Endometriose-Patientinnen ihr Leiden, das insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Regelblutung auftritt. Etwa zehn bis 15 Prozent der Frauen entwickeln zwischen Pubertät und Wechseljahren eine Endometriose. Bei dieser gynäkologischen Erkrankung bilden sich Zysten und Tumore im Unterleib, die sich an Eierstöcken, Darm oder Bauchfell ansiedeln. Obwohl gutartig, können sie bleibende Schäden an Organen verursachen. Frauenärztin Dr. Silke Bartens erklärt im Gespräch mit SWR Moderator Dennis Wilms, worauf Frauen achten sollten. Mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie zeigt sie im Studio, was im Körper passiert, wenn sich eine Endometriose bildet. Ivonne van der Lee ist eine von vielen Betroffenen. Bei "rundum gesund" berichtet die dreifache Mutter von der schwierigen Diagnose und wie ihr nach langer Leidenszeit endlich geholfen wurde. Food Coach Jasmin Brandt zeigt Lebensmittel, die besonders gut für Frauen sind. Dazu zählen eisenhaltige Nahrungsmittel und solche, die das Vitamin B12 enthalten.

Folge 33: "rundum gesund: So bleibt Frau gesund", 16.3.2020, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen

