Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 04. Februar 2020 (Woche 6) bis Freitag, 20. März 2020 (Woche 12)

Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen

Dienstag, 04. Februar 2020 (Woche 6)/03.02.2020

18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten

"natürlich!" - das Umwelt- und Naturmagazin für den Südwesten - macht Lust auf Natur, bietet faszinierende Einblicke, gibt nützliche Tipps und beschäftigt sich auch mit dem, was unser Ökosystem bedroht. Jede Woche präsentieren Axel Weiß und Ulrike Nehrbaß den Zuschauerinnen und Zuschauern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz spannende und erstaunliche Geschichten aus ihrer Heimat. "natürlich!" zeigt die Schönheit unserer Tier- und Pflanzenwelt, stellt Menschen im Südwesten vor, die sich für die Natur und den nachhaltigen Umgang mit ihr einsetzen, beschäftigt sich mit Energiespar-Technologien genauso wie mit neuesten Bio-Produkten. Darüber hinaus bietet "natürlich!" auch praktische Tipps für alle, die ihren Alltag verantwortungsbewusst gestalten wollen. Und überall dort, wo der Mensch zum Problem für Natur und Umwelt wird, ist "natürlich!" mit Axel Weiß, Ulrike Nehrbaß und Tatjana Geßler zur Stelle, um den Dingen genau auf den Grund zu gehen.

Freitag, 07. Februar 2020 (Woche 6)/03.02.2020

SR: Wir im Saarland- Die Reportage: Korrigierter Untertitel.

18.50 SR: Wir im Saarland - Die Reportage Schwaches Herz - Starker Wille

Dienstag, 11. Februar 2020 (Woche 7)/03.02.2020

SR: 06.10 h : Korrigierter Untertitel!

06.10 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) Schwaches Herz - Starker Wille

Donnerstag, 13. Februar 2020 (Woche 7)/03.02.2020

SR: 06.40 h : Korrigierter Untertitel!

06.40 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) Schwaches Herz - Starker Wille

Samstag, 15. Februar 2020 (Woche 8)/03.02.2020

18.05 h für RP: Erstsendung

18.05 RP: Hierzuland

Zum Hochkelberg in Köttelbach

Mittwoch, 19. Februar 2020 (Woche 8)/03.02.2020

22.00 h: Geändertes Thema!

22.00 (VPS 21.59) "mal ehrlich...schwere Geburt - wird das Kinderkriegen riskanter?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber

Freitag, 21. Februar 2020 (Woche 8)/03.02.2020

23.30 h: Sendung ist mit VT-UT!

23.30 Krause kommt! Harald Glööckler Erstsendung: 23.02.2018 in SWR/SR

01.45 h: Geändertes Thema!

01.45 (VPS 01.44) "mal ehrlich...schwere Geburt - wird das Kinderkriegen riskanter?" (WH von MI) Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber Erstsendung: 19.02.2020 in SWR/SR

Sonntag, 23. Februar 2020 (Woche 9)/03.02.2020

18.45 h: Für RP korrigierten Untertitel beachten!

18.45 RP: Närrische Wochen im Südwesten

Bekannt im Land Der Wagenbauer von Mainz

Montag, 24. Februar 2020 (Woche 9)/03.02.2020

10.00 h: Korrigierten Titel und ESD beachten!

10.00 Närrische Wochen im Südwesten

Der Wagenbauer von Mainz (WH von SO) Erstsendung: 23.02.2020 in SWR/SR

Sonntag, 01. März 2020 (Woche 10)/03.02.2020

"Krause kommt!" ist mit VT-UT!

Tagestipp

16.30 Krause kommt! Ilse und Ulrich Kienzle Erstsendung: 15.05.2015 in SWR/SR

Freitag, 06. März 2020 (Woche 10)/03.02.2020

22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von Schuld und Sühne

Sonntag, 08. März 2020 (Woche 11)/03.02.2020

"Krause kommt!" ist mit VT-UT!

16.30 Krause kommt! ChrisTine Urspruch Erstsendung: 26.07.2019 in SWR/SR

Donnerstag, 12. März 2020 (Woche 11)/03.02.2020

20.15 h für SR: Korrigierter Titel!

20.15 SR: SAARTHEMA

Das Pappmaché-Imperium Wie Familie Adt aus Ensheim die Welt eroberte

04:05 h für SR: Korrigierter Titel!

04.05 SR: SAARTHEMA

Das Pappmaché-Imperium Wie Familie Adt aus Ensheim die Welt eroberte (WH)

Sonntag, 15. März 2020 (Woche 12)/03.02.2020

"Krause kommt!" ist mit VT-UT!

16.30 Krause kommt! Prof. Dr. Werner Mang Erstsendung: 17.03.2017 in SWR/SR

Mittwoch, 18. März 2020 (Woche 12)/03.02.2020

21.00 Aufbruch in die Rente

Über Leben im Ruhestand

Fast 1,4 Millionen Menschen sind 2018 in Rente gegangen. Endlich ausschlafen, Freunde treffen, Zeit haben für die Enkel, den Garten, das Hobby; oder für den lange gehegtem Traum, endlich mit dem Wohnmobil durch die zu Welt gondeln. Das ist die positive Seite der neuen Lebensphase der sogenannten "Best Ager" und "Silver Surfer". Doch was ist, wenn den Neurentnern nach einiger Zeit die Decke auf den Kopf fällt? Wenn berufliche Herausforderungen fehlen, ein geregelter Alltag, das Gefühl gebraucht zu werden und wichtig zu sein? Wenn also die lang ersehnte Freiheit zum Albtraum wird? Kann man sich auf diese Lebensphase vorbereiten?

Da ist zum Beispiel Rosemarie Frank. Sie leitet den ambulanten Pflegedienst der Diakoniestation Aspach bei Stuttgart. 50 Pflegekräfte hat sie von hier aus dirigiert; ein stressiger Job mit großer Verantwortung, besonders in Zeiten des Pflegenotstands. Sie hat ihre Arbeit immer gerne und mit großem Einsatz gemacht: "Das war mehr als ein Job", sagt sie. Doch nun liegt die letzte Arbeitswoche vor ihr, die letzten Besuche bei Patienten, die letzte Dienstbesprechung, die Abschiedsfeier mit den Kollegen. Und dann ist Schluss. Wie wird sie künftig ihre Tage verbringen und ihrem Leben einen neuen Mittelpunkt, einen neuen Sinn geben?

Die SWR Autorin Rita Knobel-Ulrich hat Rosemarie Frank und weitere Neurentner*innen ein Jahr lang ins Leben im Ruhestand begleitet: Sie trifft Karlheinz Szczodrwoski, der viele Jahre in der Verkehrsleitzentrale der Stuttgarter Straßenbahn gearbeitet hat und sich ebenfalls als Rentner neu erfinden muss. Oder den ehemaligen Bäckermeister Willi Renn, der im Ruhestand noch einmal durchstartet und als Entwicklungshelfer für Brot und Brötchen durch die Welt jettet.

Ein Film über Leben und Überleben im Ruhestand.

Freitag, 20. März 2020 (Woche 12)/03.02.2020

22.00 h: Nachgeliefertes Thema!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher

