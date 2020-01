SWR - Südwestrundfunk

New Comedy mit Jan Overhausen und Maria Clara Groppler

Baden-Baden

Neben bekannten Stars wie Michael Mittermeier und Mundstuhl treten auch dieses Jahr wieder Newcomer aus der Comedy-Szene auf dem "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim auf. Vom 7. bis 9. Mai 2020 spielen jeden Abend ab 22:30 Uhr drei Acts auf der "New Comedy Bühne" im Dürkheimer Haus. Dabei sind: Jason Bartsch, Nora Boeckler, Maria Clara Groppler, Martin Frank, Quichotte, Fee Brembeck, Jan Overhausen, Miss Allie und Nikita Miller. SWR3 Morningshow-Moderator Kemal Goga führt durch die Shows.

Lustige Musik, Stand-up und Poetry-Slam auf der "New Comedy Bühne" Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren im Dürkheimer Haus eine bunte Mischung aus musikalischer Unterhaltung, Stand-up-Comedy und Poetry Slam. Musiker Jason Bartsch bringt sein Album "Eine Idee für das Klappen aller Dinge" mit und vereint in seinen Songs unkonventionellen Humor, eine klare politische Haltung und literarische Tiefe. Komikerin Nora Boeckler gibt ihrem Publikum wertvolle Tipps zur alltäglichen Krisenbewältigung und die erst zwanzigjährige Maria Clara Groppler erzählt mit derbem Humor Anekdoten aus ihrem Leben. Der niederbayerische Kabarettist Martin Frank spickt sein autobiografisches Programm "Es kommt wie's kommt" mit Opernarien und klassischer Musik. Klassischen Stehgreif verschmilzt der Poetry-Slammer Quichotte mit schrägen Gedichten, Kurzgeschichten und urbanen Rhythmen. Auch Fee Brembeck ist Slammerin, ihre Texte handeln von "Feeminismus" und etabliertem Alltagssexismus. Preisträger des SWR3 Comedy-Förderpreises 2019, Jan Overhausen, berichtet von chaotischen Situationen aus seinem Leben in einer Berliner Comedy-WG und die Singer-Songwriterin Miss Allie verzaubert das Publikum mit Liedern, eingepackt in "einen Wattebausch aus Humor". Der gebürtige Kasache Nikita Miller beschäftigt sich auf humorvolle Weise mit dem Leben im Schwabenländle, den Erziehungsmethoden seines russischen Vaters und wie man nebenbei ein richtiger Mann wird. "SWR3 Comedy Festival" vor Ort, im Festivalradio oder als Livestream Die 60-minütigen Shows der "New Comedy Bühne" können auch an der Live-Bühne vor Ort in Bad Dürkheim sowie im Video-Livestream auf www.SWR3.de verfolgt werden. Restkarten für die New Comedy am Donnerstag, und für weitere Shows im Festival-Programm gibt es unter der Tickethotline: 07221 300 300, www.SWR3service.de und bei den Reservix-Vorverkaufsstellen in Bad Dürkheim.

Comedy ist fest im Programm verankert

Bei SWR3 ist Comedy neben Musik und Information eines der prägenden Programmelemente. Etliche Comedy-Serien erreichten Kultstatus. Stimmenimitator Andreas Müller wie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky sind nicht nur im Radio zu hören. Die SWR3 Comedy-Stars sind auch auf Tourneen in SWR3 Land live zu erleben.

