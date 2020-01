SWR - Südwestrundfunk

"Nachtcafé: Die lieben Verwandten - Nest oder Pest?"

Zu den Verwandten sieht das eigene Verhältnis oft sehr unterschiedlich aus. Oftmals hält die Familie zusammen und unterstützt sich bei Problemen wie finanziellen Sorgen, Todesfällen und Schicksalsschlägen. Doch nicht nur Zusammenhalt und Geborgenheit können verwandtschaftliche Konstellationen bestimmen: Was passiert, wenn die Ehe auseinandergeht, weil sich die Partnerin in ihren Schwager verliebt? Auch Diskussionen um das Erbe können harmonische Beziehungen zerstören oder sogar tragisch in einem Mord enden. Für viele Menschen gehen Familienzusammenhalt und Blutsverwandtschaft über alles. Aber ist Blut tatsächlich dicker als Wasser? Wann ist es besser, sich zu distanzieren? Wie behält man die Ruhe bei nervigen Verwandten? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Die lieben Verwandten - Nest oder Pest?" am Freitag, 31. Januar, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Sigrid H. ist Mutter eines Sohnes, der seinen Cousin tötete Sigrid H. hatte stets ein inniges Verhältnis zu ihrer Schwester. Beide verbrachten viel Zeit miteinander und waren immer füreinander da. Auch ihre Söhne verstanden sich bestens. Bis 2013 etwas geschah, was der ganzen Familie bis heute unbegreiflich ist. Der Sohn von Sigrid H. erschlug seinen eigenen Cousin brutal mit einer Eisenstange: "Mit dem Mörder, der meinen geliebten Neffen getötet hat, will ich nichts mehr zu tun haben", so die Mutter. Was die beiden Schwestern verbindet, ist die Trauer sowie die Wut auf den Mann, der ihre Familie zerstört hat.

Christian Baron litt unter Gewaltausbrüchen seines Vaters Nestwärme war für Christian Baron in seiner Kindheit ein Fremdwort. Statt Geborgenheit gab es Gewaltausbrüche des alkoholkranken Vaters und eine hilflose Mutter, die mit ihren eigenen psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Baron war erst elf Jahre alt, als seine Mutter an einem Krebsleiden starb und sich seine Tante bereit erklärte, alle vier Kinder bei sich aufzunehmen - der Startschuss für ein völlig anderes Leben: "Das war für mich der allergrößte Jackpot in diesem allergrößten Unglück", so der Journalist.

Angelika Cordalis erlebte als Tochter von Costa Cordalis großen Familienzusammenhalt "In meiner Familie gab es immer viel Liebe und Wärme. Ich habe ein familiäres Nest erleben dürfen", so Angelika Cordalis. Schon als kleines Mädchen stand sie mit Bruder Lucas und ihrem Vater - Schlagersänger Costa Cordalis - gemeinsam auf der Bühne. Absolutes Vertrauen und gegenseitige Unterstützung bildeten immer das Fundament ihrer Familie. Insbesondere in schwierigen Situationen rückten alle noch näher zusammen - auch als ihr geliebter Vater letztes Jahr im Sterben lag.

Annemarie Hoffmann bereut, dass sie in das Haus ihrer Schwiegermutter gezogen ist Ein gutes Miteinander hätte sich auch Annemarie Hoffmann gewünscht, als die Tirolerin nach ihrer Hochzeit ins Haus ihrer Schwiegermutter zog. Doch statt erhoffter Harmonie gab es täglich Streit. An ein Privatleben mit ihrem Mann war nicht zu denken. Doch nicht nur die Schwiegermutter, auch der Schwager machte ihr das Leben schwer: "Selbst wenn ich auf gemeinste Art angegriffen wurde - mein Mann hat nie eingegriffen oder mir geholfen."

Heiner Finkbeiner führt in siebter Generation das Hotel "Traube Tonbach" Heiner Finkbeiner wuchs als Spross einer Gastronomenfamilie auf - mit dem Bewusstsein: Nur wenn alle an einem Strang ziehen, lässt sich ein traditionelles Familienunternehmen erfolgreich führen. Deshalb war es für ihn damals auch keine Frage, den Staffelstab seines Onkels zu übernehmen. Seitdem führt er das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Schwarzwälder Fünf-Sterne-Hotel "Traube Tonbach". Ein Großbrand Anfang des Jahres zerstörte jedoch einen Großteil des Lebenswerkes: "Gerade jetzt ist der Zusammenhalt untereinander enorm. Das Gebäude soll wieder so schnell wie möglich aufgebaut werden."

Dr. Sabine Bösel ist als Psychologin und Familientherapeutin tätig Eltern, Geschwister, Tanten und Neffen - die Familie ist ein Nest, das im besten Fall fürs Leben stärkt und Rückhalt bietet. Doch jedes Verwandtschaftsverhältnis hat seine hellen und auch dunklen Seiten. Als Psychologin weiß Dr. Sabine Bösel, wie hochkompliziert verwandtschaftliche Konstellationen sein können und wie sich Konflikte, Verletzungen und Vorurteile oftmals wie ein roter Faden durch mehrere Generationen ziehen: "Es ist wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen und einander zuzuhören."

"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

"Nachtcafé: Die lieben Verwandten - Nest oder Pest?" am Freitag, 31. Januar 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen

