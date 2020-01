SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 23. Januar 2020 (Woche 4) bis Montag, 02. März 2020 (Woche 10)

Donnerstag, 23. Januar 2020 (Woche 4)/22.01.2020

20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Stefanie Germann

Moderation: Stefanie Germann

Fachkräfte dringend gesucht - gefährdet Personalnot die öffentliche Ordnung? Kommunen und Landesbehörden fehlt Personal, mancherorts schon seit Jahren. In Baden-Württemberg können zehntausende Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt werden. Es mangelt an Erzieherinnen, Bauingenieuren, IT-Fachleuten und Steuerfachkräften. Auch Polizei und Justiz sind unterbesetzt. Experten warnen vor einem Systemkollaps. Gast im Studio ist der Verwaltungswissenschaftler Florian Kunze von der Universität Konstanz.

Vor Ort - bei der Polizei und im Kindergarten: "Noch ist die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nicht in Gefahr", sagt der Revierleiter der Polizei in Geislingen, "aber ewig können wir so nicht weitermachen." In Kuchen im Landkreis Göppingen wurde der Polizeiposten geschlossen, in Geislingen machen die Beamten Überstunden. In einem Stuttgarter Kindergarten bietet sich ein ähnliches Bild: Weil Erzieherinnen fehlen, werden Angebote gestrichen. Stellenweise fallen sogar Gruppen oder ganze Einrichtungen weg.

Das Leiden der Kälber - wenn Tiere nichts mehr wert sind: In der Milchindustrie werden Kälber immer mehr zum ungewollten Nebenprodukt. Weil weniger Kalbfleisch gegessen wird, verfallen die Preise. Derzeit kostet ein Kalb rund acht Euro. Auch in Baden-Württemberg wissen viele Landwirte nicht mehr, wie sie den Nachwuchs ihrer Milchkühe vermarkten sollen. Die Kälber werden unter anderem nach Spanien exportiert, wogegen viele Tierärzte und Tierschützer protestieren. Sie sind der Meinung, dass die wenige Wochen alten Jungtiere während des langen Transports zu sehr leiden.

Private Knöllchenjäger - Bürgerpflicht oder Denunziantentum? Einige Bürgerinnen und Bürger zeigen Falschparker per App oder mittels Beschwerdevordruck und Beweisfoto beim Ordnungsamt an. Vor allem in den Städten im Land haben derlei Meldungen deutlich zugenommen. Ist das einem freundlichen Miteinander auf der Straße dienlich oder müssen die Strafen für Parksünder erhöht und die Kontrollen verschärft werden?

Wohnungsnot trifft auch Familien - Leben im Obdachlosenheim: Fast 23.000 Menschen gelten in Baden-Württemberg als wohnungslos, immer häufiger auch Familien. Nachdem eine alleinerziehende Mutter nach einer Eigenbedarfskündigung keine neue bezahlbare Wohnung gefunden hatte, musste sie mit ihren beiden Kindern in ein Obdachlosenheim ziehen. In Freiburg eröffnete kürzlich ein Obdachlosenheim für Familien. Es bietet Platz für 90 Menschen. Ist das die Lösung der Wohnungsnot?

"Zur Sache Baden-Württemberg"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.

20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta Krane

Höhere Preise für besseres Fleisch und mehr Tierwohl - Wie realistisch ist der Vorstoß von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner?

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat Dumpingpreise für Fleisch als unanständig bezeichnet und den Handel für solche Werbeaktionen kritisiert. Gleichzeitig hat sie nur mäßiges Verständnis für Verbraucherinnen und Verbraucher, die nur nach dem billigsten Stück Fleisch greifen und nicht ans Tier denken. Pünktlich zur größten Landwirtschaftsmesse, der Grünen Woche in Berlin, wirbt Klöckner für mehr Wertschätzung für gute Lebensmittel. Dabei hat sie es bisher selbst nicht geschafft, ein verbindliches Tierwohllabel auf den Markt zu bringen - bisher ist die Teilnahme freiwillig.

Landwirte aus Rheinland-Pfalz wie Uwe Bißbort aus Pirmasens, der auf seinem Hof Schweine hält, findet den Vorstoß der Ministerin einerseits zwar gut, er hat aber anderseits Bedenken, ob die höheren Preise auch bei den Landwirten ankommen und nicht im Handel oder in Großschlachtereien versickern. Wie realistisch also ist der Vorstoß von Julia Klöckner? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" macht den Faktencheck.

"Omas gegen Rechts" - Wie eine engagierte Frau aus Kandel gegen Beleidigungen kämpft

Inge Heimer engagiert sich gegen Rechtsextremismus, hat in Kandel das Bündnis "Omas gegen Rechts" mitbegründet. Seitdem schlägt der Südpfälzerin im Internet regelmäßig Hass entgegen, sie wird in sozialen Netzwerken beleidigt und beschimpft. Mehrfach hat sie Anzeige erstattet, doch alle Verfahren wurden ergebnislos eingestellt. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut in Deutschland, doch wie weit dürfen Beschimpfungen gehen, bevor sie strafrelevant werden? Und ist es nicht die Aufgabe der Politik, Bürgerinnen und Bürger, die Zivilcourage zeigen, zu schützen? "Zur Sache"-Reporter Michael Eiden hat Inge Heimer besucht und ist diesen Fragen nachgegangen.

Zur Sache will's wissen: Müllmeister Rheinland-Pfalz - Wie könnte Mülltrennung und Recycling verbessert werden? Warum das Land Spitzenreiter beim Müll ist und es so viele Tücken bei der Mülltrennung gibt

Biotonne, Glastonne, Papiertonne, Restmülltonne und dann noch der Gelbe Sack. In Rheinland-Pfalz wird ordentlich getrennt. Aber offenbar nicht ordentlich genug. Hier und auch im Rest der Republik landet fast 50 Prozent des Mülls in der falschen Tonne. Selbsterklärend ist das Trennsystem also offenbar nicht. Hinzu kommt, dass in Rheinland-Pfalz im Ländervergleich insgesamt sehr viel Müll anfällt - Worms ist einer der Spitzenreiter mit 199 Kilo Restmüll pro Jahr und Person. Warum ist das so und was müsste bei der Trennung verbessert werden? "Zur Sache"-Reporterin Kathrin Lindemann ist diesen Fragen nachgegangen.

Plastikmüll und gelber Sack - Warum wird eigentlich so wenig Altplastik wiederverwertet?

Seit vielen Jahren gibt es den Gelben Sack und viele denken, dass alles, was dort hineineinkommt, automatisch recycelt wird. Doch dem ist nicht so. Für viele Produkte aus Kunststoff gibt es nämlich Quoten, wieviel Altplastik enthalten sein darf. Bei Kosmetika sind es beispielsweise nur fünf Prozent - so soll verhindert werden, dass Altplastik Cremes oder Kosmetika verunreinigt. Doch wie sinnvoll sind diese Regelungen? Und müsste nicht viel mehr Plastik wiederverwertet statt verbrannt werden? "Zur Sache"-Reporter Frank Helbert hat nachgehakt.

Studiogespräch: Günter Dehoust, Öko-Institut Berlin

IS-Anhängerin aus Idar-Oberstein zurück in Deutschland - Was passiert mit Rückkehrerinnen und Rückkehrern aus Kriegsgebieten?

Sie ist 29 Jahre alt und hat schon eine schwierige Vergangenheit: Lisa R. verbrachte mehrere Jahre beim sogenannten "Islamischen Staat" in Syrien. Zuvor hatte sie mit ihrem ersten Mann in Idar-Oberstein gewohnt, wo sie sich offenbar auch radikalisierte. Das Paar ging 2014 gemeinsam mit zwei Schwestern des Mannes nach Syrien. Seit dem Wochenende ist Lisa R. zurück in Rheinland-Pfalz - gemeinsam mit ihren drei kleinen Kindern, abgeschoben von türkischen Behörden. Sie sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ihr Mann ist schon vor Jahren bei Gefechten umgekommen. Die junge Frau ist eine von 16 IS-Anhänger*innen, die sich derzeit noch in Syrien befinden. Auch ihre Schwägerin wartet noch in türkischer Gefangenschaft. Doch was passiert mit den Rückkehrenden? Und wie gefährlich sind Frauen wie Lisa R.? David Meiländer und Eric Beres waren auf Spurensuche.

Zur Sache Forum: Steuern rauf oder runter?

Der Staat hat in diesem Jahr einen Rekordüberschuss erzielt: 13 Milliarden Euro mehr als geplant sind plötzlich in der Kasse. Was tun mit dem Geld? Steuern runter und den Bürgerinnen und Bürgern so etwas zurückgeben oder lieber Steuern rauf und noch zusätzlich investieren - in Bildung, Klimaschutz, Infrastruktur, kurz die Zukunft? Das wollten wir von Menschen in Mainz wissen und haben Personen mit unterschiedlichen Meinungen miteinander ins Gespräch gebracht.

Zur Sache Pin: Was ist die "Schwarze Null"?

In dieser Woche erklärt "Zur Sache!" in der Erklärgrafik "Zur Sache Pin" die "Schwarze Null". Sie ist im Grundgesetz festgeschrieben und alle Bundesländer müssen sich daran halten: Schulden machen auf Kosten künftiger Generationen, das geht nun nicht mehr. Der Haushalt muss ausgeglichen sein. Doch inzwischen gibt es einen politischen Streit darüber, ob die Schwarze Null wirklich sinnvoll ist.

Nach dem Unglück im Sondermüllzwischenlager in Heßheim - Gutachten zeigt Versäumnisse auf

Vor anderthalb Jahren geschah auf der Sondermülldeponie in Heßheim ein schrecklicher Unfall: Zwei Mitarbeiter der Deponie starben nach einer chemischen Reaktion, vermutlich weil ein Behälter falsch deklariert war. Ein Gutachten des TÜV sollte weiteres Licht ins Dunkel bringen. Es wurde diese Woche im Umweltausschuss vorgestellt. Das Gutachten kommt unter anderem zu dem Schluss, dass zum Zeitpunkt des Unglücks bestimmte Sicherheitsvorschriften auf der Deponie mangelhaft waren. Dies war der zuständigen Überwachungsbehörde bei ihren Kontrollen zuvor nicht aufgefallen. Die Bürgerinitiative gegen die Sondermülldeponie sieht sich durch das Gutachten bestätigt. Sie kämpft dafür, dass die geplante und genehmigte Erweiterung der Anlage noch gestoppt wird. "Zur Sache"-Reporterin Myriam Schönecker mit den Einzelheiten.

Donnerstag, 30. Januar 2020 (Woche 5)/22.01.2020

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Geplante Themen:

Malen mit Licht - Wim Wenders und seine Begeisterung für die Gemälde von Edward Hopper - ein Treffen in der großen Hopper-Schau in der Fondation Beyeler in Basel!

"Beethoven - Welt.Bürger.Musik" - eine Jubiläumsschau in der Bundeskunsthalle Bonn!

Der Traum vom Museum "schwäbischer" Kunst - Das Kunstmuseum Stuttgart im Nationalsozialismus!

Fließende Grenzen - "Internationales Theaterfestival animierter Formen - Imaginale" - jetzt im Südwesten zu bestaunen!

Medienkunst im Musiktheater - die Moskauer Künstlergruppe AES+F stattet Puccinis "Turandot" aus - jetzt am Badischen Staatstheater in Karlsruhe!

"Kulturtipps"

Montag, 02. März 2020 (Woche 10)/22.01.2020

20.15 rundum gesund

Runter mit den Kilos - leichter Abnehmen

Über die Hälfte der Menschen in Deutschland ist übergewichtig. Zu wenig Bewegung und falsche Ernährung sind die Hauptgründe. Die überschüssigen Pfunde belasten den Körper auch über das Gewicht hinaus: Das Risiko für Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Leiden steigt. "rundum gesund: Runter mit den Kilos - leichter Abnehmen" widmet sich den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Übergewicht. Zu sehen am Montag, den 02. März, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Im Gespräch mit Dr. Florian Junne, Facharzt für psychosomatische Medizin an der Uniklinik Tübingen, klärt Moderator Dennis Wilms die wichtigsten Fragen rund um das Übergewicht. Was tun, wenn sich schon bei Kindern Gewichtsprobleme abzeichnen? Wie wichtig ist es, sich im Kampf gegen die Kilos nicht nur die Vorlieben auf dem Teller, sondern sein Essverhalten vor Augen zu führen? Wohin kann es führen, wenn gesunde Ernährung zwanghaft wird?

Mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie - die in dieser Ausgabe von "rundum gesund" ordentlich zugelegt hat - erklärt der Experte, was im Körper beim berühmt-berüchtigten Jojo-Effekt nach einer Radikaldiät passiert und warum die mühsam abgespeckten Kilos danach häufig plötzlich wieder da sind.

Lipödem

Die Ernährung stimmte, Sport gehörte zu ihrem Alltag, aber trotzdem wuchs bei Nina Sander das Fettgewebe, vor allem in den Beinen. Zwanzig Jahre lang versuchte sie alles gegen ihr Übergewicht, bis sie schließlich die Diagnose "Lipödem" bekam. Bei dieser Erkrankung, die fast nur bei Frauen auftritt, ist das Wachstum der Fettzellen gestört. Häufig entsteht sie in Phasen hormoneller Veränderung wie Pubertät oder Schwangerschaft, aber bis jetzt ist wenig erforscht, warum und wie ein Lipödem entsteht. Wie Nina Sander ihr ungebremst wachsendes Fettgewebe in den Griff bekommen hat, erzählt sie in der Sendung.

Ernährungsberaterin und Personal Trainerin Jasmin Brandt zeigt, in welchen Lebensmitteln sich viel Zucker versteckt und mit welchen regelmäßigen Übungen sich erfolgreich Fett verbrennen lässt.

rundum gesund

Ernährung, körperliche Fitness und psychische Stabilität, traditionelle Hausmittel und High Tech Medizin - es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden haben, die dabei helfen, Beschwerden vorzubeugen und Krankheiten zu heilen. Sie alle sind Thema bei "rundum gesund", dem Gesundheitsmagazin im SWR Fernsehen. Moderator Dennis Wilms entlockt Experten praktische Tipps, spricht mit ihnen über Ursachen von Beschwerden und deren Behandlungsmöglichkeiten. Faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper ermöglicht dabei die virtuelle Patientin Annie. Kleinste anatomische Details werden mit ihrer Hilfe im Studio sichtbar. Annie verdeutlicht komplexe biologische Abläufe und gesundheitliche Zusammenhänge. Gemeinsam mit Sportwissenschaftlerin und Ernährungscoach Jasmin Brandt zeigt Dennis Wilms außerdem, wie sich Bewegung und gesunde Ernährung unkompliziert in den Alltag integrieren lassen.

