Wasserdicht und ungiftig: umweltfreundliche Imprägniersprays im Check, "Marktcheck" im SWR Fernsehen

SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 21. Januar 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen

Immer mehr Imprägniersprays werben mit den Etiketten "umweltfreundlich" und "PFC-frei". Sind diese Sprays tatsächlich frei von gesundheitsschädlichen per- und polyfluorierten Chemikalien und halten sie eingesprühte Schuhe wasserdicht? Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" testet vier Produkte. Zu sehen am Dienstag, 21. Januar 2020, 20:15 Uhr. Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut - Küchenmaschinen". Im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Weitere Themen der Sendung:

Achtung, Abofalle - wie Provisionsjäger Verbrauchern Zeitschriften-Abos unterjubeln

Die Masche hat viele Varianten, aber meist beginnt sie mit einem Telefonklingeln: Der Angerufene hat angeblich einen Supermarktgutschein gewonnen oder soll an einer Umfrage teilnehmen und bekommt dafür eine Gratiszeitschrift zugeschickt. Die Zeitschrift kommt - allerdings verbunden mit einem kostenpflichtigen Abonnement, das der Betroffene nicht bewusst abgeschlossen hat. Bei den Verbraucherzentralen sind hunderte solche Fälle registriert. "Marktcheck" zeigt, wie man der Abofalle der Provisionsjäger entgeht.

Stromrechnung für fremde Wohnung - der Kampf gegen eine unberechtigte Forderung

Er besitzt keine Wohnung in dem Haus, hat nie dort gelebt - trotzdem soll er eine Stromrechnung bezahlen. Der Fall eines "Marktcheck"-Zuschauers aus Stuttgart klingt unglaublich, zumal es für die Forderung des Energieversorgers keine plausible Begründung gibt. Obwohl sich der Betroffene wehrt, erhält er sogar ein Inkassoschreiben, es droht ein Schufa-Eintrag. "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn hakt nach.

Marktcheck klopft ab - Vorsicht bei hartnäckiger Bronchitis

Wenn eine akute Bronchitis nicht abklingt, sollte man mit dem Arztbesuch nicht zu lange warten. Sie kann zu einer Lungenentzündung oder Herzproblemen führen. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Husten und einer Bronchitis? Welche Hausmittel sind empfehlenswert, helfen Antibiotika? Die Antworten gibt "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann.

Tipp der Woche - wie man Thermoskannen von Tee- und Kaffeeflecken befreit

Kaffee- oder Teeflecken in Thermoskannen sind hartnäckig und schwer zu entfernen. "Marktcheck" testet Reinigungstipps aus dem Internet.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.

Im Anschluss daran:

"Preiswert, nützlich, gut - Küchenmaschinen" 21. Januar 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen

Küchenmaschinen können mixen, kneten, rühren und sogar kochen. Das bekannteste Gerät, der Thermomix, kostet 1.200 Euro. Während Thermomix-Fans jeden Cent für gerechtfertigt halten, finden Kritiker den Küchenhelfer überteuert und unnütz. Ist das Kochen damit wirklich viel einfacher und schneller? Können deutlich günstigere Konkurrenzprodukte mit dem Thermomix mithalten? Wieviel muss man für eine gute Küchenmaschine ausgeben?

"Preiswert, nützlich, gut?"

Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leitungsverhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?" mit SWR Reporterin Eva Röder.

ARD Mediathek: Vom 21.1.2020, nach Ausstrahlung, bis 21.1.2021 verfügbar unter ARDmediathek.de und unter SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube (youtube.com/marktcheck). Fotos bei ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/marktcheckimpraegniersprays.

