SWR2 New Talent Robert Neumann in der Liederhalle Stuttgart

Stuttgart / Baden-Baden (ots)

Debüt mit dem SWR Symphonieorchester / Mittagskonzert, 29. Januar 2020, 13 Uhr / Preisträgerkonzert, 31. Januar, 20 Uhr und Liveübertragung in SWR2

Das SWR Symphonieorchester spielt gemeinsam mit preisgekrönten Künstlerinnen und Künstlern zwei Konzerte im Januar in der Liederhalle Stuttgart. Mit dabei: Pianist Robert Neumann aus Stuttgart, seit 2018 "SWR2 New Talent", Mezzosopranistin Eva Zaïcik, Gewinnerin des zweiten Preises für Gesang beim Reine Elisabeth Wettbewerb in Brüssel 2018, und Dirigent Kerem Hasan, Gewinner des Young Conductors Award der Salzburger Festspiele. Im Beethovensaal der Liederhalle präsentieren sie beim "Mittagskonzert" am 29. Januar um 13 Uhr Werke von Sergej Rachmaninow und Béla Bartók. Im "Preisträgerkonzert" am 31. Januar stehen daneben Werke von Benjamin Britten und Luciano Berio auf dem Programm. SWR2 überträgt dieses Konzert live ab 20:03 Uhr.

Doppel-Debüt mit dem SWR Symphonieorchester "SWR2 New Talent" Robert Neumann spielt in beiden Konzerten unter der Leitung des britischen Dirigenten Kerem Hasan Sergej Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema von Paganini für Klavier und Orchester op. 43. Außerdem im Programm beim "Mittagskonzert": Béla Bartóks Tanzsuite für Orchester Sz 77. Der 18-jährige Pianist aus Stuttgart zu seinem Doppel-Debüt mit dem SWR Symphonieorchester: "Ein Highlight im Rahmen des 'SWR2 New Talent'-Programms werden sicherlich die beiden Aufführungen von Rachmaninows Rhapsodie in der Liederhalle Stuttgart sein. Ein Werk, das die Reihe seiner Klavierkonzerte ergänzt und zu dem ich einen starken Bezug habe, wie im Übrigen zu vielen anderen seiner Werke."

"Folk Songs" und Meeresbrise

Die französische Mezzosopranistin Eva Zaïcik hat für das "Preisträgerkonzert" die "Folk Songs" von Luciano Berio ausgewählt. Das SWR Symphonieorchester kombiniert diese mit einer Meeresbrise aus Benjamin Brittens "Four Sea Interludes" für Orchester op. 33a sowie mit der rhythmischen Kraft von Béla Bartóks Tanzsuite.

Konzerttermine

29. Januar 2020, 13 Uhr, "Mittagskonzert", Beethovensaal der Liederhalle Stuttgart SWR Symphonieorchester - Kerem Hasan, Dirigent - Robert Neumann, Klavier Karten: 07221 300 100 (SWR Classic Service) 31. Januar 2020, 20 Uhr, "Preisträgerkonzert", Beethovensaal der Liederhalle Stuttgart SWR Symphonieorchester - Kerem Hasan, Dirigent - Robert Neumann, Klavier - Eva Zaïcik, Mezzosopran Karten: 0711 55066077 (SKS RUSS) / 0711 2247720 (Kulturgemeinschaft)

Sendetermin

"SWR2 Abendkonzert: SWR Symphonieorchester - Preisträgerkonzert", 31. Januar, 20:03 Uhr, Live

Pressedossier zu SWR2 New Talent sowie Radio-Beitrag über Robert Neumann auf www.SWR.de/kommunikation Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/swr2-robert-neumann-debuet-liederhalle-2020

