Fahrzeugbastelfieber

"Rollende Raritäten - Schräge Fahrzeuge Marke Eigenbau", 16. Januar 2020, SWR Fernsehen

Mofas, Karts, Rennwägen - der Südwesten kennt viele Enthusiastinnen und Enthusiasten, die alles für die Ideen geben, eigene Fahrzeuge zu schaffen. "Rollende Raritäten - Schräge Fahrzeuge Marke Eigenbau" erzählt von den einzigartigen Konstruktionen und ihren Bastlerinnen und Bastlern. Warum sie dafür Zeit, Geld und Herzblut investieren? Der Film von Daniel Güldner folgt der Faszination Fahrzeug und versucht Antworten zu finden. Zu sehen am Donnerstag, 16. Januar 2020, um 21 Uhr im SWR Fernsehen.

Motorfans und ihre Kreationen

Norbert Edinger möchte mit einem Mofa die Alpen überqueren. Den passenden Zweitakter baut sich der Neulußheimer selbst: Die "ÖMMSteiger", so nennt er die umgebaute Zündapp Bergsteiger aus dem Jahr 1971, die ihn zuverlässig aber in eher gemächlichem Tempo über vier Alpenpässe tragen soll. "Brutus" dagegen ist kein Freund der Langsamkeit. Er sieht aus wie ein alter Rennwagen, wird aber von einem Flugzeugmotor angetrieben. Das 47-Liter-Hubraummonster wurde von Technikhistoriker Hermann Layher entwickelt. Brutus ist weltweit einzigartig und erfreut die Fangemeinde. Etwas kleiner, aber nicht weniger kreativ ist das Projekte der Zwillinge Philipp und Johannes Mickenbecker: Gerade basteln sie an einem Tretauto für Kinder, das zu einem Hightech-Motorkart werden soll. Die Brüder aus dem hessischen Bickenbach sind auf Youtube als "The Real Life Guys" für ihre außergewöhnlichen Fahrzeuge bekannt geworden. Ob fliegende Badewanne oder Looping-Schaukelstuhl - ihre verrückten Ideen verwirklichen die beiden im Eigenbau.

