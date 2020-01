Start für SWR3 Show mit Thomas Gottschalk und Constantin Zöller

SWR - Südwestrundfunk

Erste Sendung am Montag, 13. Januar 2020, um 13 Uhr / Auch als Video-Livestream

Mikro an für Thomas Gottschalk und Constantin Zöller: Am kommenden Montag, 13. Januar, ab 13 Uhr wird Gottschalk (69) erstmals mit seinem SWR3 Radio-Partner Constantin Zöller (32) auf Sendung gehen. In der Show "SWR3 Gottschalk und Zöller" batteln sich die beiden unter anderem um Musik: Beide bringen Stücke mit und versuchen, den anderen von ihrem Musikgeschmack zu überzeugen. Außerdem beantworten sie Fragen der Hörerinnen und Hörer und diskutieren über aktuelle Themen wie auch über Promis. Die Radioshow wird auch im Video-Livestream von SWR3 übertragen.

Podcast mit Gottschalk

Zusätzlich wird es alle zwei Wochen freitags um 12 Uhr den "SWR3 Podschalk" geben, einen Podcast mit Thomas Gottschalk und SWR3 Moderatorin Nicola Müntefering. In diesem Talkformat geht es um Ansichten und Einsichten, zu gesellschaftlichen, popkulturellen oder aktuellen Themen, Mann und Frau im Schlagabtausch.

Sendung:

"SWR3 Gottschalk und Zöller", ab 13. Januar 2020, montags ab 13 Uhr auf SWR3 Video-Livestream: swr3.de/video-livestream

Informationen und Bildmaterial auch unter: https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/SWR3-Gottschalk-und-Zoeller-Start-fuer-SWR3-Show-mit-Thomas-Gottschalk-und-Constantin-Zoeller,swr3-start-show-thomas-gottschalk-constantin-zoeller-100.html

