John Neumeier Beethoven Projekt Sonntag, 29. Dezember 2019 um 22.35 Uhr im SWR Fernsehen und ab Samstag, 28. Dezember 2019 um 12 Uhr in der ARD-Mediathek

"Ein choreografisches Gedicht, inspiriert von Beethovens Musik und vielleicht von Beethoven selbst", so beschreibt John Neumeier sein "Beethoven Projekt". Das bevorstehende Beethoven-Jubiläum 2020 rückt Neumeiers künstlerische Adaption in den Fokus der Öffentlichkeit. Am 3. und 4. Oktober tanzte das Hamburg Ballett das umjubelte 160. Ballett seines Chefchoreografen auf der Bühne des Baden-Badener Festspielhauses. Das SWR Fernsehen greift die Produktion zum Auftakt des Beethoven-Jahres auf und strahlt das "Beethoven Projekt" unter Begleitung der Deutschen Radio Philharmonie am Sonntag, 29. Dezember 2019 um 22.35 Uhr aus.

Choreografie, Licht und Kostüme: John Neumeier Das "Beethoven-Projekt" kombiniert Elemente von Handlungsballetten und Sinfonischen Balletten. Choreografie, Licht und Kostüme stammen von John Neumeier, das Bühnenbild von Heinrich Tröger. Der erste Teil "Beethoven-Fragmente" ist eher autobiographisch inspiriert, der zweite Teil "Eroica" folgt einer freieren Dramaturgie. Bei den Aufführungen in Baden-Baden tanzt Startänzer Aleix Martínez die Hauptrolle ("Ein Tänzer als Ludwig van Beethoven"). Außerdem sind in führenden Rollen zu erleben: Edvin Revazov (Beethovens Ideal), Anna Laudere (Beethovens "Ferne Geliebte"), Patricia Friza (Beethovens Mutter) und Borja Bermudez (Beethovens Neffe).

29. Dezember 2019, 22:35 Uhr, SWR Fernsehen und ab 28. Dezember 2019, 12 Uhr in der ARD-Mediathek Ballett von John Neumeier / Aus dem Festspielhaus Baden-Baden Choreografie, Licht und Kostüme: John Neumeier, Bühnenbild: Heinrich Tröger Filmregie: Myriam Hoyer

