SWR4 Glücksticket: ein Jahr lang unvergessliche Konzerterlebnisse

Zehn Konzerte zu gewinnen ab 8. Januar 2020 bei SWR4 Rheinland-Pfalz

SWR4 Rheinland-Pfalz verlost zum Jahresauftakt wieder vier Mal sein "SWR4 Glücksticket". Das Gewinnpaket ist das Beste in Sachen Schlager und enthält zehn hochkarätige Konzerterlebnisse über das ganze Jahr 2020 verteilt. Da findet jeder Fan sein persönliches Highlight ...

Die große Gewinnaktion "SWR4 Glücksticket" startet am 8. Januar 2020, 6 Uhr, bei SWR4 Rheinland-Pfalz, Bewerbungen sind bis 19. Januar 2020, 18 Uhr, möglich. Die vier glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner (plus je eine Begleitperson) werden am 23. Januar 2020 im Programm von SWR4 Rheinland-Pfalz bekannt gegeben. Wer mitmachen und gewinnen will, muss in seiner Bewerbung (nur über die Homepage SWR4.de ab 31.12.2019) begründen, warum gerade er oder sie das "SWR4 Glücksticket" gewinnen soll.

Schlager auf Schlager

Auftakt und zugleich ein Highlight von "SWR4 Glücksticket" ist der Auftritt von Andrea Berg: die Schlagerkönigin auf ihrer vielumjubelten Mosaik-Live Arena Tour. Es lockt "Das große Schlagerfest XXL - Die Party des Jahres" mit Florian Silbereisen und seinen bekannten Gästen wie Thomas Anders, Marianne Rosenberg, Matthias Reim und vielen mehr. Längst zurück und wieder mittendrin ist die Kelly Family mit ihrer Tournee 25 Jahre nach Veröffentlichung des Erfolgsalbums "Over The Hump". Schlagerfans feiern mit Nicole, der ersten deutschen Gewinnerin des Eurovision Song Contest, ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Gemeinsam mit Santiano, der Erfolgsband aus dem hohen Norden mit fünf Nr. 1-Alben in Folge, geht es auf die große "Unplugged"-Tour. Kaisermania in Rheinland-Pfalz: Roland Kaiser begeistert live auf der legendären Freilichtbühne Loreley. Und das ist längst nicht alles ...

Weitere Informationen auf SWR4.de.

Alle Konzerttermine 2020 im Überblick:

25.01.2020 Andrea Berg, SAP Arena Mannheim 06.02.2020 Kelly Family, Arena Trier 28.02.2020 Florian Silbereisen präsentiert: Das große Schlagerfest.XXL - Die Party des Jahres, Arena Trier 28.03.2020 Schlagernacht des Jahres 2020, SAP Arena Mannheim 13.03.2020 Nicole live mit Band, Fritz-Wunderlich-Halle Kusel 27.04.2020 Santiano unplugged, SAP Arena Mannheim 24.04.2020 Das ist Wahnsinn - das Musical mit den Hits von Wolfgang Petry, Arena Trier 21.08.2020 Roland Kaiser, Freilichtbühne Loreley 09.10.2020 Maite Kelly, Arena Trier 12.11.2020 Marshall & Alexander, kING Ingelheim

