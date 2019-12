SWR - Südwestrundfunk

SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 17. Dezember 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek / Moderation Hendrike Brenninkmeyer / Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut - Fernseher"

Marzipan ist bei vielen beliebt, als Süßigkeit oder in Backwaren. Doch Persipan, eine dem Marzipan ähnliche Süßware, wird oft als günstigere Alternative verwendet. Worin liegen die Unterschiede von Original zum Ersatz? Woran kann man echtes Marzipan erkennen? Ein Bäcker aus Herrenberg lüftet gemeinsam mit "Marktcheck" einige Geheimnisse der Backindustrie. Denn Persipan ist nicht die einzige Zutat, die Produkte günstiger macht. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 17. Dezember 2019, 20:15 Uhr. Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut - Fernseher". Im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Weitere Themen der Sendung:

Handwerkerstichprobe - wenn der Kanal einfach voll ist

Kanalprüfer untersuchen mit beweglichen Kameras die Abwasserleitungen und prüfen sie auf Schäden. Da die Abwasserleitung bis zur Grundstücksgrenze zum Haus gehört, sollten Hausbesitzer*innen auch wegen der Haftung die Leitungen regelmäßig kontrollieren lassen. Wie seriös arbeiten die Handwerker*innen? "Marktcheck" checkt Kanalprüfer mit versteckter Kamera.

Sekt-Test - wie sich die Herstellung auf den Preis auswirkt

In Deutschland leben die Weltmeister*innen im Sektrinken - vor allem in den letzten Wochen des Jahres. Muss es immer der teure Tropfen sein oder reicht auch ein günstigerer Sekt? Mannheimer Theaterbesucher*innen testen verschiedene Marken und auf Schloss Vaux im Rheingau blickt das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin hinter die Kulissen der Sektproduktion. Worauf kommt es bei der Herstellung an?

Bahn-Ärger - wenn der Zug auf offener Strecke stehen bleibt

Zugverspätungen kommen häufig vor. Eine schlimmere Erfahrung machte eine "Marktcheck" Zuschauerin aus Hildrizhausen. Der Zug blieb über Stunden auf freier Strecke stehen, das Licht fiel aus und die Toiletten waren nicht mehr benutzbar. Welche Ansprüche hat sie gegenüber der Bahn? Außerdem klärt "Marktcheck" Rechtsexperte Karl-Dieter Möller, ob ein Bahnkunde automatisch zum Schwarzfahrer wird, wenn er kein Ticket dabeihat.

Geschenke - alternative Verpackungen zum Selbermachen

Besucher*innen eines Stuttgarter Einkaufszentrums testen Internettipps zum Einpacken von Geschenken mit Alltagsdingen.

Im Anschluss daran:

"Preiswert, nützlich, gut - Fernseher" 17. Dezember 2019, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen

Der Markt für TV-Geräte ist komplizierter geworden. Braucht wirklich jeder vernetztes Smart-TV? Wie lassen sich trotz Kamera und Sprachsteuerung die Daten schützen? Welche Technik ist ihr Geld wert - Plasma, LED oder OLED? Wichtig ist auch, welches Gerät sich bei all der Technik trotzdem kinderleicht bedienen lässt.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

"Preiswert, nützlich, gut?"

Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leitungsverhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?" mit SWR Reporterin Eva Röder.

ARD Mediathek: Vom 17.12.2019, nach Ausstrahlung, bis 17.12.2020 verfügbar unter www.ARDmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube (http://youtube.com/marktcheck). Fotos bei www.ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-persipan.

