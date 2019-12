SWR - Südwestrundfunk

Live: SWR2 Hauskonzerte "Beethoven bei uns"

Baden-Baden

Start ins Beethoven-Jahr mit Konzerten in Freiburg, Heidelberg, Kaiserslautern, Karlsruhe, Mainz und Stuttgart / 15. Dezember 2019, 15:05 bis 23 Uhr

Zum Auftakt des Beethoven-Jubiläumsjahres 2020 kehrt die Musik des Komponisten zurück zu ihren Wurzeln: in die Häuser musikbegeisterter Menschen. Unter dem Motto "Beethoven bei uns" sendet und veranstaltet SWR2 am 3. Adventswochenende sechs Hauskonzerte in Freiburg, Heidelberg, Kaiserslautern, Karlsruhe, Mainz sowie auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Alle Konzerte werden im Kulturradio SWR2 am Sonntag, 15. Dezember 2019, von 15:05 Uhr bis 23 Uhr live oder zeitversetzt zu hören sein. Überall in Deutschland werden gleichzeitig Konzerte im kleinen Rahmen stattfinden. Mit dieser Aktion, initiiert von der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft, sollen an vielen Orten Menschen ins Beethovenjahr starten. Für die SWR2 Musikredaktion ist dieses Großprojekt eine Premiere.

Konzerte und Sendetermine "Beethoven bei uns - SWR2-Hauskonzerte"

Sonntag, 15. Dezember 2019

15 Uhr: SWR Studio Kaiserslautern, Live-Übertragung

16 Uhr: Fernsehturm des SWR Stuttgart, Aufzeichnung vom 14. Dezember

17 Uhr: Salon der Adler-Büttner-Stiftung Karlsruhe, Live-Übertragung

18:20 Uhr: Villa Musica Mainz, Live-Übertragung

20 Uhr: Saal des Völkerkundemuseums Heidelberg/Palais Weimar, Live-Übertragung

21 Uhr: SWR Studio Freiburg, Aufzeichnung vom 14. Dezember

Programminformationen und Tickets

15 Uhr bis 18 Uhr: http://x.swr.de/s/swr2hauskonzerte

18:30 Uhr bis 23 Uhr: http://x.swr.de/s/swr2hauskonzerteteil2

In der kostenlosen SWR2 App und im Radio

Alle Konzerte sind zum Nachhören ein Jahr in der SWR2 App verfügbar.

Die SWR2 App für Android und iOS: http://x.swr.de/s/swr2app

Radio-Ausstrahlung in SWR2: 15. Dezember 2019, 15:05-23:00 Uhr

