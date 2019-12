SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 12. Dezember 2019 (Woche 50) bis Sonntag, 19. Januar 2020 (Woche 4)

Donnerstag, 12. Dezember 2019 (Woche 50)/10.12.2019

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

"Als Hitler das rosa Kaninchen stahl": Produzent Jochen Laube aus Ludwigsburg bringt den Romanklassiker von Judith Kerr ins Kino.

Pin-Up-Art aus Müll - Electroswing Sängerin Alice Francis und die Stuttgarter Fotografin Sarah Tröster und ihr Projekt "#zerowaste PinArt".

Assad-Propagandist und Popstar Ali Deek will in Mannheim auftreten - Menschenrechtsaktivisten und Syrer sind empört. "Kunscht!" fragt nach.

Stuttgart, die Oper, eine Milliarde und kein großer Wurf in Sicht? Steffen König unterwegs in der Schwabenmetropole - auf der Suche nach einer Vision.

"Flieger, Krabbler, Kriechlinge" - ein Essay, zwischen Schönheit und Schrecken, geschrieben, collagiert, gezeichnet und gemalt von Sibylle Lewitscharoff, Autorin mit schwäbischen Wurzeln.

Von "Star Wars" bis "Tanz auf dem Vulkan" am Theater Trier und - die Natur als Zeuge der Geschichte: "Uriel Orlow: Conversing with Leaves" in der Kunsthalle Mainz

Kulturtipps.

Freitag, 13. Dezember 2019 (Woche 50)/10.12.2019

09.10 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!

09.10 (VPS 09.08) RP: Reisetipp Südwest Radfieber - Von der Eifel an die Mosel Erstsendung: 29.04.2018 in SWR/SR

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Du sollst Vater und Mutter ehren?

Sind Eltern strahlende Vorbilder, denen die Kinder nachstreben - oder Feindbilder, von denen sie sich möglichst deutlich abgrenzen wollen? Wo ist das Ehren von Mutter und Vater angebracht und wo endet diese Verpflichtung?

Aus biblischer Sicht fordert das vierte Gebot: "Ehre deinen Vater und deine Mutter." Doch egal, ob christlich geprägt oder nicht: Dieser Auftrag ist in den meisten Menschen tief verankert. Schließlich haben die Eltern den Kindern das Leben geschenkt, sie haben sie beschützt, gefördert und begleitet, ihnen Liebe und Wärme geschenkt und Werte fürs Leben mit auf den Weg gegeben.

Die Kinder sind Mutter und Vater dankbar dafür und lieben sie. Wenn die Eltern ihnen als gutes Vorbild dienen, werden sie ihnen nacheifern und ihrem Beispiel folgen. Vater und Mutter werden verehrt für die guten Taten und großen Erfolge, die sie vollbracht haben. Und wenn sie dann irgendwann selbst hilfsbedürftig werden, ist es an den Kindern, nun für sie da zu sein und etwas zurückzugeben. So ist es für so manche Tochter und so manchen Sohn selbstverständlich, die alten Eltern zu sich zu nehmen und sie zu pflegen. Auch wenn das für die jüngere Generation nicht selten bedeutet, sich zwischen Job, eigener Familie und Pflege aufzureiben.

Doch häufig geht diese Selbstverständlichkeit auch von den Eltern aus. Was, wenn man als Kind diese Pflege und Unterstützung nicht leisten kann oder möchte? Pochen die Eltern darauf, dass die Kinder es ihnen schuldig seien? Wie schwer wiegen Pflichtgefühl und schlechtes Gewissen? Denn natürlich gibt es auch ganz andere Eltern-Kind-Beziehungen: Muss man ehren, wer nie für einen da war? Wer das Kind ins Heim gegeben, es vernachlässigt oder gar misshandelt hat? Und kann man ehren, wer großes Unrecht getan hat? Zum Beispiel eine Mutter, die wegen Mordes im Gefängnis sitzt, oder einen Vater, der Gräueltaten in der Zeit des Nationalsozialismus verübt hat?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

"'Du sollst Vater und Mutter ehren', dieser Satz ist mir unglaublich fremd", sagt Gabriel Babel. Als Kind litt er jahrelang unter Misshandlungen durch den Vater, bis er mit zwölf Jahren schließlich beschloss, gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder zu fliehen. Doch auch wenn die Kinder im Heim einen sicheren Hafen fanden: Die Narben auf der Seele blieben - und hatten für Gabriels Bruder dramatische Folgen.

Als Gabriele Dietz-Paulig ein Schreiben vom Amt erhielt, in dem sie aufgefordert wurde, sich an den Pflegekosten für ihre Mutter zu beteiligen, war sie fassungslos. Denn bereits kurz nach der Geburt wurde sie von ihrer Mutter in ein Kinderheim gegeben. Bis heute blieb die Beziehung distanziert: "Meine Mutter ist für mich nur eine entfernte Bekannte." So musste ein Gericht über den Fall entscheiden.

Dass man aber seinen Eltern am Lebensende etwas zurückgeben möchte, wenn man zeitlebens ein gutes Verhältnis hatte, davon ist Birgit Jatho überzeugt. Als nach ihrem Vater auch ihre Mutter plötzlich zum Pflegefall wurde, war schnell klar, dass die Familie sich daheim mit vereinten Kräften kümmern wird: "Meine Eltern haben es verdient, möglichst liebevoll und in ihrem eigenen Zuhause versorgt zu werden."

In der Kindheit verehrte Bernd Wollschlaeger seinen Vater - bis er herausfand, dass dieser als Wehrmachtsoffizier ein glühender Anhänger des Naziregimes war und auch nach dem Krieg an seinen Überzeugungen festhielt: "Als ich immer mehr herausgefunden hatte, wandelten sich meine Gefühle zu riesiger Enttäuschung, Verbitterung, Traurigkeit und Schock." Bernd Wollschlaeger tat alles, um sich abzugrenzen, wanderte aus und konvertierte schließlich sogar zum Judentum.

Als 9-Jährige fand Jeannette Hagen zufällig heraus, dass ihr vermeintlicher Vater nicht ihr Vater war. Zwar versuchte ihr Stiefvater, diese Leerstelle in ihrem Leben zu schließen, doch die Sehnsucht nach ihren Wurzeln ließ die heute 52-Jährige nicht los. Umso größer ist ihre Enttäuschung, dass sie bis heute nur Ablehnung von ihrem leiblichen Vater erfährt: "Dass er eines Tages sterben könnte, ohne dass es eine Aussprache gab, macht mir Angst."

Die Psychotherapeutin Irmela Wiemann sagt: "Es gibt einen Unterschied zwischen biologischer Elternschaft und wirklicher Elternschaft." Deshalb könne man auch nicht pauschal verlangen, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen. Doch die erfahrene Familientherapeutin weiß auch, dass es dabei hilft, ein zufriedenes Leben zu führen, wenn man die Verbindung, die unweigerlich zwischen Eltern und Kindern besteht, würdigt.

Ab 14.12.2019 in der ARD Mediathek bis zum 13.12.2020.

23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Folge 107

Die Spätschicht befindet sich auf der Zielgeraden des Jahres 2019 Moderator Florian Schroeder beschenkt sich selbst und lädt fünf hochkarätige Gäste ein - und hält die Spätschicht garantiert frei von Jahresrückblicken.

Dieses Mal dabei:

Lisa Fitz ist überzeugt: "Kauft zu Weihnachten keinen Scheiß!" Die Grande Dame des deutschen Kabaretts kritisiert die unvermeidbare Dauerberieselung mit Werbung, PR und Beeinflussung jeder Art.

Gernot Hassknecht ist das Temperamentbündel der deutschen Comedy. Wenn er loswütet, bleibt kein Auge trocken. Dieses Mal widmet er sich einem nicht ganz zeitlosen Thema: dem würdevollen Altern. Wenn das chinesische Drachentattoo langsam zum faltigen Regenwurm wird, bedeutet das: Jugendsünden zählen nicht mehr als Ausrede.

Tan Caglar gelingt das, wovon viele Autonarren nur träumen können: Er fährt staufrei zu seinem Arbeitsplatz auf der Bühne. Dass aber selbst gutmeinende Mitmenschen nicht immer einen selbstverständlichen Umgang mit Rollstuhlfahrern haben, berichtet Caglar in der "Spätschicht".

Simon Stäblein beschäftigt eines der großen Themen dieses Jahres, das Klima. Er ist sich sicher: Eine Kreuzfahrt kommt für ihn nach diesem Jahr nicht mehr in Frage. Dabei ist er nicht sicher, was schwerer wiegt, seine Sorge um die Umwelt oder die Allergie gegen Schlager-Hits.

Hans Werner Olm kommt in der Weihnachtszeit einem heimlichen Hobby nach: Er schreibt Grußkarten. Das kann eine sehr schöne und persönliche Angelegenheit sein - es sei denn, man kommt mit Glückwünschen zum Führerschein und Trauerfällen in der Familie durcheinander.

Montag, 06. Januar 2020 (Woche 2)/10.12.2019

15.15 h: Korrigierter Untertitel!

Tagestipp

15.15 Eisenbahn-Romantik Big Boy - Auf den Spuren der Transkontinentalen Eisenbahn

Sonntag, 19. Januar 2020 (Woche 4)/10.12.2019

ab 0.55 h: Programmänderung und Verschiebungen.

00.55 (VPS 00.54) New Pop Festival 2019 - Best of Startalks

01.40 (VPS 01.55) Nuhr im Ersten Nur aus Berlin Erstsendung: 16.01.2020 in Das Erste

02.25 (VPS 02.40) Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne (WH von FR) Erstsendung: 17.01.2020 in SWR/SR Folge 108

03.10 (VPS 03.25) Olaf Bossi in kabarett.com (WH von DI)

03.55 (VPS 04.10) Heinrich Del Core's Comedy Night (WH von DI) Alain Frei Erstsendung: 17.03.2019 in SWR/SR

04.40 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne (WH von FR) Erstsendung: 17.01.2020 in SWR/SR Folge 108

