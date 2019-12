SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 10. Dezember 2019 (Woche 50) bis Montag, 20. Januar 2020 (Woche 4)

Dienstag, 10. Dezember 2019 (Woche 50)/09.12.2019

20.15 Marktcheck

Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Betrug - Gefälschte Parfüms aus dem Internet: Parfüms gehören zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Mittlerweile kann man sie nicht nur in der Parfümerie kaufen, sondern auch im Internet bestellen - dort oft zu günstigeren Preisen. Doch bei einer Stichprobe fällt auf: Viele Produkte aus dem Netz sind nur billige Fälschungen.

Thomas Cook - wie bekommen Geschädigte ihr Geld wieder? Tausende Urlauberinnen und Urlauber mussten nach der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook auf ihren langersehnten Urlaub verzichten. Sie wissen noch nicht, in welcher Höhe die Reisekosten erstattet werden. Doch es steht fest, dass sie nicht die mit der vollen Summe rechnen können.

Handwerkerstichprobe - wer kennt sich mit Gasheizungen aus? Gasheizungen müssen regelmäßig überprüft werden, sonst kann es für die Bewohnerinnen und Bewohner gefährlich werden. "Marktcheck" prüft die Qualität der Wartungsarbeiten von Fachleuten für Gasheizungen - mit erschreckenden Ergebnissen.

Steuerchaos Weihnachtsbaum - für welchen Baum zahlt man wie viel? Für Weihnachtsbäume können vier unterschiedliche Steuersätze gelten - so viele, wie für kein anderes Produkt. Warum ist das so?

Tipp der Woche - Silber putzen: "Marktcheck" testet Internettipps, um angelaufenes Silberbesteck wieder zum Glänzen zu bringen.

"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck <.

ARD Mediathek: Vom 10.12.2019, nach Ausstrahlung, bis 10.12.2020 verfügbar unter ARDmediathek.de.

Freitag, 13. Dezember 2019 (Woche 50)/09.12.2019

Wegen Landtagssendung getrenntes Programm (RP / BW + SR) von 09.10 h bis 10.25 h

09.10 BW+SR: Brisant (WH von DO) Boulevard Magazin

09.10 (VPS 09.09) RP: Reisetipp Südwest Das Nahetal - Natur und Abenteuer Erstsendung: 19.08.2018 in SWR/SR

09.28 RP: SWR extra: Live aus dem Landtag Befragung der Ministerpräsidentin

Moderation: Selina Marx

09.40 BW+SR: In aller Freundschaft

Tabula Rasa Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 08.12.2015 in Das Erste Autor: Thomas Frydetzki

Rollen und Darsteller:

Dr. Lea Peters____Anja Nejarri Alexander Weber____Heio von Stetten Margarita Fechter____Anna Hopperdietz Wolfgang Berger____Horst Günter Marx Bastian Marquardt____Johann Lukas Sickert Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Niklas Ahrend____Roy Peter Link Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Julia Weiß____Sarah Tkotsch Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent und Oliver Gunia Kamera: Bernhard Wagner und Christoph Poppke Folge 709

10.15 RP: Wohnträume im Südwesten

Hunsrück Erstsendung: 13.12.2019 in SWR

10.25 Nashorn, Zebra & Co.

Zoogeschichten aus München Erstsendung: 09.05.2016 in Das Erste Folge 284/300

23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Folge 107

Moderator Florian Schroeder hat in seiner Comedy-Sendung "Spätschicht" Gernot Hassknecht, Simon Stäblein, Tan Caglar, Hans Werner Olm und Lisa Fitz zu Gast. Die Comedians nehmen den Irrsinn aus Politik und Alltag humorvoll aufs Korn. Die "Spätschicht" ist somit eine Heimat für kluge und unterhaltende Comedy.

Sonntag, 15. Dezember 2019 (Woche 51)/09.12.2019

16.00 Die SWR Zeitreise - Dezember 1969

Nachrichten von damals

Die Adventszeit ist nicht nur besinnlich: Eine Kunsthalle geht neue Wege, eine Straße wird mitten durch eine Burg gebaut und Schwaben in Berlin sind auf der Suche nach heimischen Brezeln.

Mit dem Auto durch die Burg. Das Wasserschloss Gondorf, ehemaliger Stammsitz der Herren von der Leyen, steht im Weg. Es ist das letzte Hindernis auf der linken Moseluferstraße zwischen Kochern und Koblenz. Damit der Autoverkehr aber fließen kann, wird mitten durch das denkmalgeschützte Bauwerk eine fünf Meter hohe und neun Meter breite Durchfahrt gebaut. Seitdem führt die B416 durch das Schloss.

Mit der Rute zum Erfolg? Der Heilige Nikolaus als Erziehungshelfer für Eltern. Kleine Kinder warten alljährlich am 6. Dezember auf den Heiligen Nikolaus und die Geschenke, die er ihnen hoffentlich bringen wird. Der Brauch, sich am Nikolaustag gegenseitig zu beschenken ist bereits im 12. Jahrhundert entstanden. Der Gehilfe des Nikolaus aus dem Norden, Knecht Ruprecht, aber wird gefürchtet, er hat sich zum Kinderschreck entwickelt. 1969 kritisieren moderne Psychologen, dass Eltern den Heiligen Nikolaus für ihre Erziehung nach dem Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche benutzen.

Wie leben die Schwaben in Berlin? Der Schwabenverein zu Berlin feiert seinen Hundertsten. Ein schwäbischer Bäcker aus Berlin liefert zum hundertjährigen Bestehen des Schwabenvereins die geliebten Brezeln, zu 40 Pfennig das Stück. Unter den Exil-Schwaben ist das Laugengebäck so beliebt, dass sie bis zu 20 Kilometer fahren, um sie zu kaufen. Zum Festprogramm gehören natürlich auch Tänze in heimischen Trachten. Die sogenannten Kudamm-Württemberger sind besonders stolz auf die früheren Berühmtheiten des Schwabenvereins in Berlin: Theodor Heuss und Graf Zeppelin. Doch die Vereinsschwaben in Berlin

Montag, 06. Januar 2020 (Woche 2)/09.12.2019

22.00 Sag die Wahrheit

Die SWR Rateshow

Moderation: Michael Antwerpes

Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, Smudo Folge 544

Auf der Suche nach der größten Spinne der Welt kroch er in Höhlen in Laos - und wurde fündig. Der Spinnenforscher weiß nahezu alles über die Achtbeiner. Beispielsweise wie groß so ein Netz werden kann. Die Mentalmagierin versetzt sich geistig in andere Menschen und errät Dinge, die sie einfach nicht wissen kann. Schwindel oder echte Magie? Auf jeden Fall ganz große Show!

Sonntag, 12. Januar 2020 (Woche 3)/09.12.2019

17.15 h: Programm geändert!

17.15 (VPS 17.14) Wilde Schweiz Erstsendung: 30.01.2018 in WDR

Grandiose Bergkulissen, vor denen der Steinbock auftritt. Bunte Bergwiesen und verzauberte Winterwälder. Bilder, die viele mit der Schweiz verbinden. Doch das kleine Land hat mehr zu bieten. Hier entspringen vier von Europas größten Flüssen, liegen über 1.400 Seen und erstreckt sich der größte und längste Gletscher der Alpen. Wasserschloss Europas wird die Schweiz deshalb auch gern genannt.

Aufgrund der großen Höhenunterschiede auf kleinstem Raum durchfließen manche Flüsse wie die Verzasca auf nur wenigen Kilometern fast alle Klimazonen - von alpin bis mediterran. Hinzu kommt, dass sich die feuchten Luftmassen auf ihrem Weg vom Atlantik ins Landesinnere an den Nordwesthängen der Alpen abregnen und dort für reichlich Niederschlag sorgen. Hingegen herrscht im Südosten trockenes mediterranes Klima, weil die Wolken die hohen Gipfel nicht überwinden können. Deshalb hat die Schweiz so viele Lebensräume auf engstem Raum zu bieten, in denen die unterschiedlichsten Tiere, vom Gletscherfloh bis zum Wiedehopf, eine Heimat finden.

Steinbock und Gämse halten sich als typische Gebirgstiere eher oberhalb der Baumgrenze auf. Dank ihrer trittsicheren Hufe finden sie selbst bei Verfolgungsjagden während der Brunft immer festen Halt. Für den Wolf, der seit 1995 aus Italien in die Schweiz zurückkehrt, sind die Wildziegen keine leichte Beute. Der Rothirsch, der noch Mitte des 19. Jahrhunderts in der ganzen Schweiz ausgerottet war, bevorzugt dagegen eher die niedrigeren Lagen. Dem Alpenschneehuhn, das sich im Winter in schlichtes Weiß kleidet, macht der Klimawandel zu schaffen. Denn die Schneegrenze steigt stetig an, und die Vögel müssen ihr immer höher hinauf folgen, um ihre Tarnung nicht zu verlieren.

Der Film gibt einen Eindruck von den vielfältigen Lebensräumen der Schweiz: von den eisigen Höhen der insgesamt 48 Viertausendern bis zum Luganer See mit seinem mediterranen Flair. Sigurd Tesche und sein Team zeigen auch die Unterwasserwelt des kleinen Landes, etwa an der Mündung der Flüsse Ticino und Verzasca. Dort erstreckt sich eine der letzten Flussdeltas der Schweiz. Zwischen umgestürzten Bäumen und Wasserpflanzen haben viele Fische ihre Kinderstuben, und so finden selbst große Raubfische wie Welse ein Auskommen.

Wegen der hohen Bergbarriere fällt nirgendwo in Europa so viel Niederschlag wie in der Schweiz. So kommt es, dass das kleine Land vier von Europas größten Flüssen speist, einer davon ist der Rhein. Auch hier geht die Kamera unter Wasser und zeigt den seltenen Huchen und dessen Beute, die geselligen Barben.

Die Schweiz kann auch den größten Zirbelkieferwald Europas aufweisen. Ohne den Tannenhäher aber könnte der Wald kaum gedeihen. Der mit dem Eichelhäher verwandte Vogel füllt seinen ganzen Kropf mit Kiefersamen und legt im Herbst unzählige Nahrungsdepots an. Er merkt sich hunderte - aber nicht alle. Aus den vergessenen Samen wachsen neue Bäume. Tannenhäher und Wasser, beide lassen die Zirbelkiefern gedeihen. Deren bizarre Formen zeugen von Wind und Wetter, jenen gewaltigen Kräften, die das kleine Alpenland zu etwas besonderem machen: dem Wasserschloss Europas.

Montag, 13. Januar 2020 (Woche 3)/09.12.2019

22.00 Sag die Wahrheit

Die SWR Rateshow

Moderation: Michael Antwerpes

Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, Smudo Folge 545

Wann ist der Fisch am besten und wie erkennt man das? Welche wichtigen Nährstoffe besitzt Seefisch? Solche Fragen kann die Fischsommelière klären. Die Frage ist nur: Wie erkennt man die Echte? Der nächste Kandidat entwickelt eine Solarautobahn. Dabei erzeugen Photovoltaik-Fliesen Strom, mit dem man die Straße wärmen, beleuchten und in ferner Zukunft sogar Elektro-Autos laden kann.

Dienstag, 14. Januar 2020 (Woche 3)/09.12.2019

21.00 h: Anderer Beitrag!

21.00 (VPS 20.59) Marktcheck deckt auf. Das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln Folge 0/8

Samstag, 18. Januar 2020 (Woche 4)/09.12.2019

13.00 h: Anderer Beitrag!

13.00 (VPS 12.59) Marktcheck deckt auf. (WH von DI) Das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln Erstsendung: 14.01.2020 in SWR/SR

Montag, 20. Januar 2020 (Woche 4)/09.12.2019

22.00 Sag die Wahrheit

Die SWR Rateshow

Moderation: Michael Antwerpes

Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, Smudo Folge 546

Eine junge, zierliche Frau unter lauter Männern - dieses Bild ist ungewöhnlich auf Baustellen. Die Maurerin beweist aber allen, dass sie den Job genauso gut kann wie die Kerle. Anschließend wird ein Drohnenpilot gesucht. Er steuert seinen selbstgebauten Quadrocopter auf irrwitzigen Flügen durch leerstehende Rohbauten oder auf anderen Parcours - im Rennen gegen die Konkurrenten. Mit Videobrille erlebt er das Ganze wie ein echter Pilot in seiner Kanzel.

