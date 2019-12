SWR - Südwestrundfunk

Baden-württembergischer Filmpreis für SWR Kinokoproduktion "Pelikanblut"

Baden-Baden / Stuttgart (ots)

"Pelikanblut" von Katrin Gebbe wurde am Sonntagabend zum Abschluss der 25. Filmschau Baden-Württemberg mit dem baden-württembergischen Filmpreis in der Kategorie Spielfilm ausgezeichnet. Der von der Junafilm in Koproduktion mit Miramarfilm, dem SWR und ARTE produzierte Film erzählt von einer Mutter, die bereit ist, Grenzen zu überschreiten, um ihre emotional verletzte Adoptivtochter zu retten. Der Film mit Nina Hoss in der Hauptrolle kommt 2020 in die deutschen Kinos.

Unkonventionelle Annäherung an den Genrefilm Aus der Begründung der Jury zu ihrer Entscheidung für "Pelikanblut": "Ein Balanceakt in sperrigen Themen, der durch eine sensible Inszenierung, komplexe Bildsprache und mit geschickt gesetzten generischen Stilmitteln visuell und narrativ packend gemeistert wurde. Die Verstörung entsteht nicht mit dem Holzhammer, sondern im Detail mit einer beunruhigend nachvollziehbaren Emotionalität. Durch die unkonventionelle, mutige Annäherung des Sozialdramas an den Genrefilm gelingt es, den psychischen Druck der Protagonistin auf das Publikum zu übertragen. Wir fühlen die Bedrohung der Familie, spüren die Konsequenzen für die Mitmenschen und verstehen dennoch den Wunsch einer Frau, einem traumatisierten Kind bis zur Selbstaufgabe zu helfen. Selbst wenn ihr Wille zum Wahn wird, der scheinbar alles legitimiert, auch ein riskantes, mystisches, in seiner Konsequenz erstaunlich schlüssiges Ende, das, in ungewöhnlicher Weise versöhnlich und bedrohlich zugleich, sein Publikum herausfordert".

Lobende Erwähnung für "Zoros Solo" Produzentin von "Pelikanblut" ist Verena Gräfe-Höft, die für den Film bereits mit dem Hamburger Produzentenpreis ausgezeichnet wurde. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner, SWR, und Isabelle Amann, ARTE. Gefördert wurde der Film mit Mitteln der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, von BKM, DFFF, dem Bulgarian National Film Center und Eurimages

Die Lobende Erwähnung in der Kategorie Spielfilm ging ebenfalls an eine SWR Kinokoproduktion: "Zoros Solo" von Martin Busker, eine Koproduktion der SWR Nachwuchsreihe Debüt im Dritten, wurde von der Jury besonders hervorgehoben, weil es Martin Busker mit seinem Film gelang, auf beschwingte Weise Botschaften zu vermitteln, zum Lachen genauso wie zum Nachdenken anzuregen. Der Film ist eine Produktion der H & V Filmproduktion, Produzentin ist Kathrin Tabler, die Redaktion hat Stefanie Groß.

Die Filmschau Baden-Württemberg versteht sich als Schaufenster der Filmbranche im Südwesten und wird jährlich vom Filmbüro Baden-Württemberg e.V. veranstaltet.

