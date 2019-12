SWR - Südwestrundfunk

SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 10. Dezember 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen

Parfüms gehören zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Mittlerweile kann man sie nicht nur in der Parfümerie kaufen, sondern auch im Internet bestellen - dort oft zu günstigeren Preisen. Doch bei einer Stichprobe fällt auf: Viele Produkte aus dem Netz sind nur billige Fälschungen. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 10. Dezember 2019, 20:15 Uhr. Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut - Thermokleidung". Im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Weitere Themen der Sendung:

Thomas Cook - wie bekommen Geschädigte ihr Geld wieder? Tausende Urlauberinnen und Urlauber mussten nach der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook auf ihren langersehnten Urlaub verzichten. Sie wissen noch nicht, in welcher Höhe die Reisekosten erstattet werden. Doch es steht fest, dass sie nicht die mit der vollen Summe rechnen können.

Handwerkerstichprobe - wer kennt sich mit Gasheizungen aus? Gasheizungen müssen regelmäßig überprüft werden, sonst kann es für die Bewohnerinnen und Bewohner gefährlich werden. "Marktcheck" prüft die Qualität der Wartungsarbeiten von Fachleuten für Gasheizungen - mit erschreckenden Ergebnissen.

Steuerchaos Weihnachtsbaum - für welchen Baum zahlt man wie viel? Für Weihnachtsbäume können vier unterschiedliche Steuersätze gelten - so viele, wie für kein anderes Produkt. Warum ist das so?

Tipp der Woche - Silber putzen "Marktcheck" testet Internettipps, um angelaufenes Silberbesteck wieder zum Glänzen zu bringen.

Im Anschluss daran:

"Preiswert, nützlich, gut - Thermokleidung" 10.Dezember 2019, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen

Welche Thermotextilien halten wirklich warm? Braucht man Produkte wie selbstaufheizende Schuhsohlen? Hat man mit den richtigen Handschuhen nie mehr kalte Hände? Muss es immer die High-Tech-Kunstfaser sein oder sind Naturfasern besser? Wie groß sind die Unterschiede zwischen teuren Markenprodukten und der Billigkonkurrenz? "Preiswert, nützlich gut" testet Verarbeitung, Passform und Trageeigenschaften von Thermotextilien, um herauszufinden, wie man gut für die kalte Jahreszeit gerüstet ist.

