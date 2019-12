SWR - Südwestrundfunk

"Glücklich und gesund"

SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" zeigt, wie Glücklichsein die Gesundheit beeinflusst / Moderation: Dennis Wilms / 13. Januar 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Körper und Psyche bilden eine Einheit. Woran man denkt und was man fühlt, hat Einfluss auf das körperliche Befinden. Nicht selten zeigen sich psychische Probleme oder zu viel Stress auch als organische Beschwerden. "rundum gesund: Glücklich und gesund" widmet sich allen Faktoren rund um das menschliche Wohlbefinden und der damit einhergehenden körperlichen Verfassung. Zu sehen am Montag, den 13. Januar 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Was macht glücklich? Was ist Glück und warum sind manche Menschen glücklicher als andere? Stress und Belastung scheinen an manchen spurlos vorbeizuziehen, andere jedoch reagieren mit psychischen Erkrankungen - etwa Depressionen. Woher kommen die unterschiedlich ausgeprägten Schutzmechanismen? Sind sie erlernbar? Gibt es Erfolgsrezepte für Glück? Antworten auf diese und weitere Fragen hat Dr. Hans-Otto Thomashoff, Facharzt für Psychiatrie aus Wien. Mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie erklärt er SWR Moderator Dennis Wilms, was im Gehirn passiert, wenn Menschen glücklich sind und wie der Körper auf diese Glücksgefühle reagiert.

Glück als Schulfach und "Mannheim gegen Einsamkeit" Der Blick der Glücksforschung richtet sich nach innen. Welche Stärken müssen Menschen in sich selbst finden für mehr persönliches Glück? Der ehemalige Schulleiter Ernst Fritz-Schubert hat das Schulfach "Glück" entwickelt. An seinem Heidelberger Institut bildet er Glückslehrerinnen und Glückslehrer aus. Food Coach und Personal Trainer Jasmin Brandt verrät, welches Essen glücklich macht und zeigt Yoga-Übungen zum Wohlfühlen. Außerdem in "rundum gesund": Erika Spatschek (85) lebt allein. Viele ihrer Freundinnen und Freunde sind bereits gestorben. Sie fühlt sich oft einsam. Seit etwa einem Jahr bekommt sie regelmäßig Besuch von Lydia Pieper, Patin vom Verein "Mannheim gegen Einsamkeit". Beide Frauen profitieren von ihren Begegnungen.

"rundum gesund: Glücklich und gesund", 13.1.2020, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen

