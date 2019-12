SWR - Südwestrundfunk

"Nachtcafé: So wie ich lebt keiner!"

Baden-Baden (ots)

Sie tragen im Alltag opulente Barockgewänder, sammeln skurrile Objekte oder leben fernab der Zivilisation in einer Höhle - Exzentriker ecken oft an mit ihren eigenartigen Outfits, schrulligen Hobbys oder ihrem schillernden Wohnstil. Sie lieben es, sich mit ihrer spektakulären Lebensart selbst zu inszenieren, setzen mit schrillen Farben und schrägen Ansichten einen Kontrapunkt zum Massengeschmack und sind auch gerne das Körnchen Sand im Getriebe, um gesellschaftliche Kritik zu üben. Zwar werden sie von vielen für ihren Mut, ihre Kreativität und ihre Selbstsicherheit bewundert, von so manchem aber auch für verrückt erklärt. Doch was andere denken, ist Querdenkerinnen oder Paradiesvögeln egal - persönliche Freiheit ist ihr Maß aller Dinge. Im "Nachtcafé: So wie ich lebt keiner!" spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen darüber. Zu sehen am Freitag, 6. Dezember, 22 Uhr im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Cordelia Hagi lebt die Farbe Pink Seit mehr als 30 Jahren gibt in ihrem Leben Pink den Ton an. Nicht nur Haarfarbe und Kleidung sind bei der Schweizerin grell pink - Cordelia Hagi arbeitet, wohnt und denkt sogar in dieser Farbe. Ihr schriller Lebensstil macht der Kommunikationsberaterin das Leben aber nicht immer leicht. Aufgewachsen auf dem Land eckte sie schon früh mit ihrer Kreativität an: "Pink ist eine Machtfarbe. Für mich ist es die Macht, als Frau tun und lassen zu können, was ich will."

Wolfgang Clemens segelt seit gut 40 Jahren um die Welt Wolfgang Clemens hat sich getraut, wovon viele nur träumen. Vor fast 40 Jahren verkaufte er sein Hab und Gut im Bayerischen Wald und brach auf in ein Abenteuer, das bis heute anhält: "Dafür habe ich eigenhändig eine 18 Tonnen schwere Yacht aus Stahl gebaut." Seitdem segelt er rund um den Globus. Auch ein knapp überlebter Piraten-Überfall und eine Begegnung mit Kannibalen halten den 78-Jährigen nicht davon ab, bald wieder in See zu stechen.

Gabriella lebt als Selbstversorgerin abgeschieden auf La Palma Lange suchte Gabriella ihren Platz im Leben. Seit fünf Jahren hat lebt die spirituelle Heilerin völlig autark in sechs Höhlen auf La Palma, versteckt zwischen tiefen Schluchten, hohem Gras und Feigenkakteen. Die Abgeschiedenheit gibt ihr das Gefühl von Freiheit: "Ich kann dort die meiste Zeit nackt leben. Wenn ich Hunger habe, gehe ich raus in die Natur und pflücke mir etwas. Das ist für mich maximale Lebensqualität."

Marc Lubetzki lebt mit Wildpferden auf ihren Wanderungen Auch Marc Lubetzki lebt die Hälfte des Jahres in der Natur - und zwar mit Wildpferden. In zehn Ländern war er bereits mit Herden unterwegs. Er folgt den Pferden bei ihren Wanderungen, wird Teil ihres Gruppengefüges und schläft unter freiem Himmel. Selbst nächtliche Minusgrade schrecken den Tierfilmer nicht ab: "Die Zivilisation vermisse ich überhaupt nicht. Pferde sind unheimlich darauf bedacht, dass es in ihrer Gruppe harmonisch und friedlich zugeht."

Magnetos Körper ist ein Sammelsurium an Körpermodifikationen Läuft Magneto durch die Straßen, dreht sich fast jeder nach ihm um. 95 Prozent seines Körpers sind mit Tattoos, Piercings und Magnetimplantaten bestückt. Auch vor tätowierten Augäpfeln, Ohren in Elfenform und einer gespaltenen Zunge machte der ehemalige Paketzusteller nicht Halt: "Ich bin schon immer aus der Rolle gefallen." Mehr als 740 Stunden lag der 71-jährige Berliner für sein Körper-Gesamtkunstwerk unter der Nadel. Mittlerweile arbeitet der Rentner als Tattoo-Model und gilt als Star in der Szene.

Dr. Jens Förster forscht zu Vorurteilen und Diskriminierung Mit Andersartigkeit, Schubladendenken und Diskriminierung kennt sich Dr. Jens Förster aus. Der Sozialpsychologe weiß, wie streng die Gesellschaft oft mit Exzentrikern, Eigenbrötlern und Individualisten umgeht und wie bereichernd die Kreativität sowie der Mut von Paradiesvögeln für uns alle sein kann: "Menschen, die nicht auffallen wollen, bewegen sich im sicheren Hafen. Anders zu leben, kann einem das Gefühl von Freiheit geben", so der Vorurteilsforscher.

"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

"Nachtcafé: So wie ich lebt keiner!" am Freitag, 6. Dezember 2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen

