Die Zahl der Wildunfälle ist so hoch wie nie. Im Schnitt kommt es alle zwei Minuten zu einem Zusammenstoß. Wenn Rehe und Wildschweine im Dunkeln über die Straße laufen, haben Autofahrerinnen und Autofahrer kaum eine Chance auszuweichen. Nach einem Unfall sollte sofort die Polizei verständigt werden, so der ADAC. Der Verkehrsclub warnt davor, auf eigene Faust nach dem Tier zu sehen, denn ein verletztes Wildschwein könne gefährlich sein. Tut die Politik genug, um Autofahrer und Wild zu schützen? Sind die Abschussraten ausreichend, um die Bestände zu reduzieren? Diese und andere Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg" in der Sendung am 28. November 2019, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.

Volkssport Onlineshopping - bequem für die Kunden, schlecht für die Umwelt?

Das Geschäft mit Kleidung, Büchern und Elektroartikeln aus dem Internet boomt. Bereits vor Jahren warb ein großer Onlinehändler mit dem griffigen Slogan "Schrei vor Glück! Oder schick's zurück!" Hunderte Millionen Pakete werden jährlich ausgeliefert, jedes sechste davon zurückgeschickt. Oft kostet die Retoure keine Versandkosten und ein Teil der Rücksendungen wird sogar vernichtet. Sind neue Gesetze und Regelungen für den Onlinehandel nötig? Gast im Studio ist Gero Furchheim vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel.

Vor Ort - im Paketshop

Kaum bestellt, schon retourniert - wie verändert Onlineshopping das Leben? Reporter Sebastian Schley zeigt den täglichen Wahnsinn in einem Stuttgarter Paketshop und trifft passionierte Onlineshopper.

"Freigemessener" Atommüll - völlig harmlos?

Diese Woche wird erneut Bauschutt aus dem Abriss des Atomkraftwerks Obrigheim auf der Deponie in Buchen abgeladen. Der Müll strahlt nur noch minimal. Er wurde "freigemessen", sei also ungefährlich und überschreite laut der zuständigen Behörden keine Grenzwerte. Die Anwohnerinnen und Anwohner im Neckar-Odenwald-Kreis sind dennoch besorgt. Widerstand regt sich auch in Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg. Auch dort fällt Abrissmüll aus dem Kernkraftwerk Neckarwestheim an. Eine Ulmer Ärzteinitiative warnt, Abfall aus Atomkraftwerken werde zu leichtfertig als unbedenklich eingestuft.

Hohe Mieten, weite Wege - Pendeln zur Arbeit

Etwa 3,5 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger pendeln jeden Tag zur Arbeit. Immer häufiger liegen Job und Wohnort weit entfernt voneinander. Bezahlbare Wohnungen oder Häuser gibt es fast nur noch auf dem Land, zehn der zwanzig teuersten Orte liegen im Südwesten. Pendler verbringen daher viel Zeit auf der Straße, in Bussen und Bahnen. Das geht zulasten der Gesundheit und des Geldbeutels. Ein Ende scheint nicht in Sicht, denn sowohl Mieten als auch Pendlerzahlen steigen.

