Ettlinger Schlosskonzerte mit SWR2 New Talent Robert Neumann

Klavierwerke von Haydn, Prokofjew und Chopin / Sonntag, 1. Dezember 2019, 18 Uhr, Ettlinger Schloss / Sendung in SWR2, 6. Januar 2020

Robert Neumann, seit 2018 SWR2 New Talent, spielt bei den Ettlinger Schlosskonzerten Klavierwerke aus drei Jahrhunderten. Der erst 18-jährige Pianist beeindruckt Publikum, Kritikerinnen und Kritiker durch musikalische Ausdrucksstärke und technische Brillanz. Er präsentiert am Sonntag, 1. Dezember 2019 um 18 Uhr Schlüsselwerke von Joseph Haydn, Sergej Prokofjew, und Frédéric Chopin. Robert Neumann hat an der Freiburger Musikhochschule bei Elza Kolodin studiert. Drei Jahre lang wird er von SWR2 begleitet und gefördert mit Konzertauftritten und -mitschnitten, Studioproduktionen und Sendungen. SWR2 sendet am 6. Januar 2020 im "Abendkonzert" eine Aufzeichnung des Ettlinger Auftritts.

"Spielfreude, aufgeladen mit Humor, Augenzwinkern und Ironie" Im Programm der Ettlinger Schlosskonzerte mit Robert Neumann: Klaviersonate Nr. 34 e-Moll von Joseph Haydn, Klaviersonate Nr. 2 d-Moll op. 14 von Sergej Prokofjew und Préludes op. 28 von Frédéric Chopin. Neumann zum ersten Teil seines Rezitals in Ettlingen: "Haydn hat die klassischen Elemente von Prokofjews Stil stark geprägt. Die beiden sind wie Brüder im Geiste. Beide zeigen in ihrer Klaviermusik eine unheimliche Spielfreude, aufgeladen mit Humor, Augenzwinkern und Ironie, bei Prokofjew mit einer leichten Tendenz zum Sarkasmus. Beide haben einen Hang zu starken, manchmal auch aufgesetzten Emotionen. Sie haben wohl jeder auf seine Weise das Theater sehr geliebt. Im Kontext seiner jeweiligen Zeit stand keiner in seiner Experimentierfreude dem anderen nach."

Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe Mit acht Jahren gab der gebürtige Stuttgarter Robert Neumann sein Orchesterdebüt als Pianist mit dem damaligen Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. Zwischenzeitlich erhielt er verschiedene Auszeichnungen, unter anderem 2017 den "International Classical Music Discovery Award", 2018 den "Swiss Charity Award ". 2019 wurde Robert Neumann zum Preisträger des Konzerthauses Freiburg und Zelt-Musik-Festivals ernannt. Komplettiert wird seine Passion für das Klavierspiel durch eigene Kompositionen. Seine erste eigenkomponierte Sonate in zwei Sätzen heißt "Leviathan".

Veranstaltung: Sonntag, 1. Dezember 2019, 18 Uhr / Einführung 17:30 Uhr. Sendetermin in SWR2: Montag, 6. Januar 2020, 20:03 Uhr, SWR2 Abendkonzert

