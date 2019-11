SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 12. November 2019 (Woche 46) bis Freitag, 20. Dezember 2019 (Woche 51)

Baden-Baden (ots)

Dienstag, 12. November 2019 (Woche 46)/11.11.2019

18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten

Im ersten Teil dieser herbstlichen Sendung geht es um Tierschutz beim Reiten und um echtes, nachhaltiges Handwerk: Die Sattlerei von Guido Netzer in Oberlahr. Wie wichtig ist ein guter Sattel für Pferde? Und wie gut und ökologisch kann ein solcher Sattel in der Herstellung sein? SWR Moderator Axel Weiß hilft, die Sättel in der kleinen Manufaktur im Westerwald zu bauen und schaut sich an, wie sie an den Pferderücken angepasst werden. "natürlich!" zeigt, wie genau das Leder verarbeitet wird und woher es kommt.

Im zweiten Teil der Sendung geht es um Papier aus Gras. Die Brüder Durst sind Inhaber einer Druckerei mitten in Stuttgart. Sie sind nach eigenen Angaben die ersten in Deutschland, die auf Graspapier setzen. "natürlich!" begibt sich auf die Spur: Von der Herstellung des Papieres in Gernsbach im Murgtal bis zum fertig gedruckten Buch. Aber ist Papier aus Gras ökologisch wirklich sinnvoll, wie es die beiden geschäftigen Drucker glauben?

Außerdem zeigt "natürlich!" in fantastischen Bildern die Hirschbrunft im Schwarzwald und ist zu Gast im Zukunftsdorf Schloss Tempelhof bei Kreßberg. Dessen Einwohner setzen auf das innovative landwirtschaftliche Konzept der Permakultur, bei dem Dünger und Chemikalien keine Chance haben. Außerdem wird gezeigt, wie Aale in der Mosel gerettet werden. Das Kraut der Woche ist diesmal der Storchenschnabel.

Mittwoch, 13. November 2019 (Woche 46)/11.11.2019

"Heiter bis tödlich" ist jeweils ein Hörfilm!

23.25 Heiter bis tödlich - Akte Ex

Morden, Waschen, Schleudern Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 09.06.2015 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Kristina Katzer____Isabell Gerschke Lukas Hundt____Oliver Franck Elli Katzer____Rita Feldmeier Jule Katzer____Anna Krajci Alexander Rick____Mathis Landwehr Yvette Müller____Sarah Alles Dr. Leo Sturm____Tobias Schenke Judith Langhoff____Suzan Anbeh Christoph Langhoff____Nicki von Tempelhoff Valerie Hahn____Lucie Heinze Torsten Rossak____Dirk Martens Jörn Schotte____Raimund Widra Marco Turtscha____François Goeske Nina Sager____Melanie Isakowitz und andere ____ Folge 11/24

Samstag, 16. November 2019 (Woche 47)/11.11.2019

18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz

Das Städteduell im Südwesten

Diesmal ist Moderator Jens Hübschen in Bad Dürkheim und Aalen zu Gast. "Handwerk" ist diesmal das Thema der Sendung "Stadt - Land - Quiz". Gehen heutzutage auch Frauen auf die Walz? Oder was bedeutet die Bezeichnung "Schlitzohr" für einen Handwerker? In Bad Dürkheim lebt Alexander Bruns, der Weltmeister der Zimmermänner. In Aalen ist Janis Gentner, der Weltbeste Fliesenleger, zu Hause. Beide haben ihren Titel im Sommer in Russland errungen und heute sind sie mit ihren Heimatstädten Gegner bei "Stadt - Land - Quiz". Wer zeigt wem, wo der Hammer hängt: Bad Dürkheim oder Aalen?

Sonntag, 17. November 2019 (Woche 47)/11.11.2019

18.45 RP: Landesart

Das Ingelheimer Filmmusikfestival findet zum zweiten Mal statt - und es beginnt mit einem echten Varieté. In der kING, dem Ingelheimer Kulturzentrum, präsentieren Akrobaten, Filmmusiker und Medienarbeiter Schätze aus der Stummfilmzeit, Jonglage und Musik. Es wird ein Abend, der alles hat, was aus Filmen in der Stummfilmzeit ein magisches Erlebnis werden ließ. Vorgestellt werden auch Funde von Ingelheimer Dachböden: Die Macher des Festivals haben im Ort einige unveröffentlichte Bilder und Filme aufgetrieben. Anna Pöhler hat für "Landesart" das Varieté besucht und die Macher vor und hinter den Kulissen gesprochen.

Heute ist es ja normal, dass Kameras und Handys jedes Ereignis mitschneiden. Vor 100 Jahren war das noch anders: Möchte man Filmmaterial aus diesen Jahren sehen, muss man suchen. Und genau das haben die Macher des Ingelheimer Filmmusikfestivals getan: In Zeitungsaufrufen, durch geduldiges Herumfragen haben sie vor Ort unbekannte Filmschätze aufgespürt, aufgearbeitet und präsentieren sie den Besucher*innen des Festivals. Und so gibt es neu entdeckte Filme unter anderem aus dem Schwimmmbad, vom zugefrorenen Rhein und vielen anderen Ereignissen.

Mittwoch, 20. November 2019 (Woche 47)/11.11.2019

"Heiter bis tödlich" ist jeweils ein Hörfilm!

00.20 Heiter bis tödlich - Akte Ex

Auf Entzug Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 16.06.2015 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Kristina Katzer____Isabell Gerschke Lukas Hundt____Oliver Franck Elli Katzer____Rita Feldmeier Jule Katzer____Anna Krajci Alexander Rick____Mathis Landwehr Yvette Müller____Sarah Alles Dr. Leo Sturm____Tobias Schenke Eva Ehricke____Kathi Angerer Theo Maurer____Paul Maaß Tom Duve____Theo Trebs Florian Deuter____Markus Böker Lila Rothmann____Lilian Engelhardt und andere ____ Folge 12/24

Mittwoch, 27. November 2019 (Woche 48)/11.11.2019

18.15 (VPS 18.13) RP: made in Südwest Traumhaus von der Stange? Die Fertighäuser der Firma Streif

Der Traum von den eigenen vier Wänden soll endlich wahr werden für Helen und Haiko Kratz aus Trier. Sie haben sich für ein Fertighaus von Streif entschieden. Die Firma aus dem Dörfchen Weinsheim in der Eifel wurde in den 70er Jahren bekannt durch billige Fertighäuser aus dem Katalog. Den schlechten Ruf hat sie längst abgestreift. Die Häuser werden heute individuell geplant, sind aber genauso schnell fertig. "Made in Südwest" begleitet Familie Kratz von der Planung bis zum Aufbau ihres neuen Zuhauses.

"Heiter bis tödlich" ist jeweils ein Hörfilm!

23.30 Heiter bis tödlich - Akte Ex

Verlorene Nacht Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 30.06.2015 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Kristina Katzer____Isabell Gerschke Lukas Hundt____Oliver Franck Elli Katzer____Rita Feldmeier Jule Katzer____Anna Krajci Alexander Rick____Mathis Landwehr Yvette Müller____Sarah Alles Dr. Leo Sturm____Tobias Schenke Sabine Claarsen____Florentine Lahme Kurt Hansen____Tobias Licht Sehmi Kuska____Sahin Eryilmaz Didi Assmann____Niels Bruno Schmidt Uwe Guttmann____Thomas Arnold und andere ____ Folge 13/24

Donnerstag, 28. November 2019 (Woche 48)/11.11.2019

20.15 h: Frü SR geänderten Untertitel beachten!

20.15 SR: SAARTHEMA

Wie alles anfing - Die 20er Jahre an der Saar

04.05 h: Frü SR geänderten Untertitel beachten!

04.05 SR: SAARTHEMA (WH) Wie alles anfing - Die 20er Jahre an der Saar

Sonntag, 01. Dezember 2019 (Woche 49)/11.11.2019

18.45 RP: Bekannt im Land

Am Klavier Joseph Moog

Mit Anfang 30 zählt er zu den besten Pianisten seiner Generation: Joseph Moog, geboren und aufgewachsen in der Vorderpfalz, lebt mit Frau, Baby, Hund und Moselblick in Wincheringen an der Grenze zu Luxemburg. Auch wenn er mit zahlreichen internationalen Preisen und einer Grammy-Nominierung glänzen kann, ist er durch sein offenes, herzliches Wesen alles andere als ein abgehobener Klaviervirtuose. Seine Liebe zu unbekannten, fast verschollenen Klavierstücken legt nahe, dass sich Joseph Moog nicht gerne in Schubladen stecken lässt.

Schon die Schublade "Wunderkind" hat Joseph Moog nie gemocht. Und das, obwohl der Sohn zweier Musiker bereits als 4-Jähriger mit zehn Fingern spielen konnte. Mit zwölf Jahren debütiert er in Rio de Janeiro - ein prägendes Erlebnis für den gebürtigen Pfälzer. Aus Liebe zu seiner Heimat und aus enger Verbundenheit mit den Menschen hier, gibt er immer wieder Konzerte in der Region, so zum Beispiel ein Open Air im sommerlichen Freinsheim. Eine wohltuende Abwechslung zu seinen Auftritten auf ganz großen Bühnen in Sankt Petersburg, London oder Amsterdam, die er sich mit seiner von Kritikern beschworenen "überirdischen Klaviertechnik" erspielt hat.

Montag, 02. Dezember 2019 (Woche 49)/11.11.2019

22.30 Meister des Alltags

Das SWR Wissensquiz

Moderation: Florian Weber

Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann und Antoine Monot Jr. Folge 193

Können Kaninchen stubenrein werden? Hilft Zahnpasta gegen Rote-Bete-Flecken an den Händen? Und senkt Horndünger den ph-Wert des Bodens? Das SWR Wissensquiz "Meister des Alltags" beschäftigt sich mit solch kniffligen Fragen aus dem täglichen Leben. SWR Moderator Florian Weber stellt die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe.

Die Schauspieler Antoine Monot Jr.und Alice Hoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt, um die Antworten zu erraten. Beide Teams spielen für Projekte der Kinderhilfsaktion "Herzenssache". In dieser Folge gehen die Spenden an das Projekt "Aktiv sein im Rollstuhl" für Kinder mit Glasknochenkrankheit in Stuttgart sowie an das Projekt "Open Ear" in Remagen, das schwerhörigen Kindern ermöglicht, Musik zu hören und zu spüren.

Mittwoch, 04. Dezember 2019 (Woche 49)/11.11.2019

"Heiter bis tödlich" ist jeweils ein Hörfilm!

23.30 Heiter bis tödlich - Akte Ex

Der Informant Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 07.07.2015 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Kristina Katzer____Isabell Gerschke Lukas Hundt____Oliver Franck Elli Katzer____Rita Feldmeier Jule Katzer____Anna Krajci Alexander Rick____Mathis Landwehr Yvette Müller____Sarah Alles Dr. Leo Sturm____Tobias Schenke Pierre Michaux____Daniel Wiemer Karl Brauer____Tom Jahn Michael Kühne____Prodromos Antoniadis Christian Beckmann____Max Urlacher Angela Witt____Judith Hoersch Marc Meisterfeld____Dominique Horwitz und andere ____ Folge 14/24

Freitag, 06. Dezember 2019 (Woche 49)/11.11.2019

04.30 h: Geänderte "Elstner-Classics"-Folge beachten!

04.30 (VPS 04.29) BW+RP: Elstner-Classics Schöner machen Erstsendung: 24.01.2015 in SWR/SR Folge 121

Montag, 09. Dezember 2019 (Woche 50)/11.11.2019

22.30 Meister des Alltags

Das SWR Wissensquiz

Moderation: Florian Weber

Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Antoine Monot Jr. Folge 194

Eignet sich Vollwaschmittel für Buntwäsche? Ist es verboten, Silvesterfeuerwerk neben Tierheimen zu zünden?

Und wird Radicchio ungenießbar, wenn man ihn anbrät? Das SWR Wissensquiz "Meister des Alltags" beschäftigt sich mit solch kniffligen Fragen aus dem täglichen Leben. SWR Moderator Florian Weber stellt die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe.

Die Schauspieler Antoine Monot Jr.und Alice Hoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt, um die Antworten zu erraten. Beide Teams spielen für Projekte der Kinderhilfsaktion "Herzenssache". In dieser Folge gehen die Spenden nach Heilbronn für Workshops für Jugendliche mit Gewalterfahrung und an das Projekt "Außerschulische Förderung für Schulverweigerer" in Neunkirchen.

Mittwoch, 11. Dezember 2019 (Woche 50)/11.11.2019

"Heiter bis tödlich" ist jeweils ein Hörfilm!

23.25 Heiter bis tödlich - Akte Ex

Kleinvieh macht auch Mist Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 14.07.2015 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Kristina Katzer____Isabell Gerschke Lukas Hundt____Oliver Franck Elli Katzer____Rita Feldmeier Jule Katzer____Anna Krajci Alexander Rick____Mathis Landwehr Yvette Müller____Sarah Alles Dr. Leo Sturm____Tobias Schenke Lisa Brink____Nora Huetz Hildegard Eisler____Eva-Maria Kurz Bernd Schuster____Tom Mikulla Marianne Reitz____Astrid Leberti Frank Schelinski____Jochen Horst Joachim Pohl____Ralph Kretschmar Arthur Ohligser____Ron Holzschuh und andere ____ Folge 15/24

Freitag, 13. Dezember 2019 (Woche 50)/11.11.2019

18.15 RP: Fahr mal hin

Mehr als einfach nur nett - Willkommen an der Nette

Es ist wie die Geschichte vom hässlichen Entlein, das sich in einen schönen Schwan verwandelt: Es ist noch gar nicht so lange her, dass Industrie und Landwirtschaft der Nette kräftig zusetzten. Streckenweise glich das Flüsschen in der Osteifel einem Kanal, eingezwängt von Betonmauern, zerstückelt durch Stauwehre, Mühlgräben und Weiher, belastet von Industrieabwässern und Nitraten aus der Landwirtschaft. Mittlerweile hat sich die Natur den Fluss wieder zurückgeholt. Er mäandert, bildet kleine Auen, ist zur grünen Lunge der ganzen Region rund um die Stadt Mayen geworden.

Zu verdanken ist die Rückkehr zu alter Schönheit dem Engagement von Anwohnern, Anglern und Naturschützern aus der Region, die mit Hilfe des Landes die Renaturierung der Nette vorangetrieben haben und dies auch weiterhin tun. 2008 wurde sie zur Flusslandschaft des Jahres gekürt. Schon ein paar Jahre zuvor wurden die ersten Lachse gesichtet. Ob sie auch in diesem Jahr den Weg zurück in die Eifel gefunden haben? Die Sendung begleitet eine aufregende und feuchte Lachs-Expedition durch den Fluss.

Entlang der knapp 60 Flusskilometer hat das Nettetal neben viel Natur aber auch jede Menge andere spannende Geschichten zu bieten: Die ehemalige Nagelfabrik etwa, die zum Paradies geworden ist und in der sich heute Wochenende für Wochenende Paare das Ja-Wort geben. Oder den Forscher, der die Nächte am liebsten mit Zehntausenden von Fledermäusen in einer Basaltgrube verbringt. Oder die Flüchtlinge aus dem ostpreußischem Ermland, die an der Quelle der Nette eine neue Heimat gefunden und dort eine kleine Westernstadt errichtet haben. Auch geht es um das märchenhafte Schloss Bürresheim, das es als spektakuläre Filmkulisse sogar bis nach Hollywood geschafft hat, und den Steinmetz, der ein Motorrad aus heimatlichem Basalt gebaut hat und damit ins Guinness-Buch der Rekorde will.

22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Du sollst Vater und Mutter ehren?

04.45 h: Geänderte "Elstner-Classics"-Folge beachten!

04.45 (VPS 04.44) BW+RP: Elstner-Classics Runde Sache Erstsendung: 21.03.2015 in SWR/SR Folge 128

Mittwoch, 18. Dezember 2019 (Woche 51)/11.11.2019

"Heiter bis tödlich" ist jeweils ein Hörfilm!

23.00 Heiter bis tödlich - Akte Ex

Drei sind einer zuviel Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 21.07.2015 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Kristina Katzer____Isabell Gerschke Lukas Hundt____Oliver Franck Elli Katzer____Rita Feldmeier Jule Katzer____Anna Krajci Alexander Rick____Mathis Landwehr Yvette Müller____Sarah Alles Dr. Leo Sturm____Tobias Schenke Fred Jauer____Helmut Zierl Pia Quandt____Maike von Bremen Uwe Lotze____Sönke Möhring Ilka Koss____Haley Louise Jones Karin Marquardt____Oana Solomon und andere ____ Folge 16/24

Freitag, 20. Dezember 2019 (Woche 51)/11.11.2019

5.00 h: Geänderte "Elstner-Classics"-Folge beachten!

05.00 (VPS 04.59) Elstner-Classics Prominente privat Erstsendung: 13.06.2016 in SWR/SR Folge 139

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell