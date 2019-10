SWR - Südwestrundfunk

50 Jahre Internet

SWR1 blickt am Dienstag, 29. Oktober 2019 auf das Jubiläum

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am 29. Oktober 1969 gab Leonard Kleinrock die erste aller Nachrichten ins Netz - noch bevor der Wissenschaftler die "Log-in"-Botschaft ausgeschrieben hatte, stürzte der Computer ab. Am Abend klappte es dann doch noch - das Internet war geboren. 50 Jahre später nutzen allein in Deutschland 92 Prozent aller Menschen das Internet (Quelle: Eurostat). SWR1 Rheinland-Pfalz blickt am Jahrestag auf das Jubiläum "50 Jahre Internet".

SWR1-USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm blickt zurück auf die Anfänge des Internets. Vor allem geht es am 29. Oktober aber auch um das Web heute, in dem Influencer und Blogger eine ganz neue Industrie aufgebaut haben. Wie diese Branche Geld verdient und welche Möglichkeiten das Netz heute noch bietet, fragt SWR1 unter anderen den "Golden Blogger 2018", Ingmar Jaschok. Der Bio-Bauer hat sich als Huhn-Blogger einen Namen gemacht und erzählt im Studiogespräch von seinen Erfahrungen mit dem "besten Heimatblog".

Wie das Netz in 50 Jahren aussieht, wie sich Menschen verändern und welche Spuren man im Netz hinterlässt, beleuchtet SWR1 Rheinland-Pfalz den ganzen Tag über: "50 Jahre Internet", am 29. Oktober 2019 bei SWR1 Rheinland-Pfalz.

Mehr zum Thementag und weitere Information unter: https://www.swr.de/swr1/rp/

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr1-50-Jahre-internet-2019

Pressekontakt: Tel.: 06131 / 929 32254, swr-pressestelle.mainz@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell