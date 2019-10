SWR - Südwestrundfunk

Von Reisen und Heimat: Eine Woche im Zeichen des Gesangs Das Festival Rheinvokal 2019 von 26. Oktober bis 2. November in SWR2

Baden-Baden/Mainz (ots)

Im Mittelpunkt des SWR2-Musik-Programms ein Konzert der King's Singers, ein irisch -schottischer Liederabend und die SWR2 Kulturnacht.

Bei der SWR2 Kulturnacht "Reisefieber - Von der Leidenschaft, unterwegs zu sein", die hierfür den Auftakt bildet, lasen Peter Jordan und Maren Eggert im Kulturzentrum kING in Ingelheim Reisegeschichten: Am Samstag, 26.10., ab 20.03 Uhr können sich die SWR2 Hörer*innen akustisch auf die Reise machen. Das Abendkonzert am Sonntag, 27.10., ab 20:15 Uhr bringt "Apollo e Dafne" von Georg Friedrich Händel aus der Herrnhuter Brüdergemeinde in Neuwied: Sopranistin Tehila Nini Goldstein und Bariton Tomás Král traten hier gemeinsam mit dem Ensemble Berlin Baroque auf.

Motto "heimat/en" des Kultursommers aufgegriffen Am Abend darauf ab 20:03 Uhr steht ein Liederabend unter dem Motto "In der Fremde" auf dem Programm: Der Eichendorff-Liederkreis von Robert Schuman in der Interpretation von Bariton Roman Trekel und Pianistin Barbara Braun erklingt, ebenso Ausschnitte aus der SWR2 Kritikerrunde in Zusammenarbeit mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik. In der Stadthalle Boppard trat im August das Marie-Séférian-Quartett mit der Vertonung von Gedichten und Briefen von Khalil Gibran und May Ziadé auf - am Dienstag, 29.10., ab 20:03 Uhr ist der Abend im Radio zu erleben. Die katalanische Sängerin Nuria Rial konzertierte mit Les Cornets Noirs in der Binger Basilika St. Martin, die Werke von Giovanni Legrenzi, Heinrich Schütz und anderen erklingen am Mittwoch, 30.10., ab 20:03 Uhr in SWR2.

Eine Reise von Nord nach Süd, das "Deutsche Requiem" und Oratorien des Barock "Highlands" ist das Konzert schottischer und irischer Lieder und Country Dances aus Sammlungen des 18. Jahrhunderts überschrieben, welches die Sopranistin Ilektra Platiopoulou mit The Curious Bards in der Abtei Rommersdorf in Neuwied gab - zu hören am Donnerstag, 31.10., ab 20:03 Uhr. Der Feiertag Allerheiligen am 1.11. bringt gleich drei Beiträge im Rahmen der Festival-Woche RheinVokal: Das SWR2 Mittagskonzert ab 12:30 Uhr mit dem Konzert der King's Singers aus der Christuskirche Andernach mit Musik von Henry VIII, William Byrd, den Beatles und anderen; das Ensemble Hirundo Maris um Arianna Savall und Petter Udland Johansen knüpft, der Seeschwalbe gleich, ab 18:20 Uhr Verbindungen kreuz und quer durch Europa und im Abendkonzert ab 20:03 Uhr erklingt "Ein deutsches Requiem" von Johannes Brahms mit Sheva Tehoval (Sopran), Johannes Kammler (Bariton), Landesjugendchor und Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz unter Leitung von Hermann Bäumer in einem Mitschnitt aus der Rhein-Mosel-Halle Koblenz. Die Sendung "SWR2 Geistliche Musik" bringt am Samstag, 2. November, ab 19:05 Uhr Oratorien und römische Andachtsmusik des Barock mit dem jungen Vokalensemble "Voces Suaves" aus Basel. Die Aufzeichnung erfolgte im Juli 2019 in St. Severus in Boppard.

