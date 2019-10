SWR - Südwestrundfunk

"Von Südtirol an die Adria - Entlang der Etsch"

90minütige Doku von Susanne Gebhardt / am 10.11.19 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Die Etsch ist der zweitlängste Fluss Italiens und markiert für viele Reisende den Weg von den Alpen gen Süden. Die Dokumentation folgt dem Flusslauf und begleitet eine Kanutin, die von Südtirol, durch das Trentino und Venetien bis zur Mündung in die Adria paddelt. Unterwegs trifft der Film Menschen, die am Fluss zu Hause sind. "Von Südtirol an die Adria - Entlang der Etsch" zeigt Luftaufnahmen, die abwechslungsreiche Landschaft in Szene setzen. Zu sehen am Sonntag, 10. November 2019 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Blütenmeer und Stromkraftwerke

Zum Großteil ist die Etsch von majestätischen Bergen flankiert. Ihr Oberlauf führt durch den Vinschgau, eines der trockensten Täler der Alpen, das vom Apfelanbau geprägt ist und sich im Frühjahr in ein Blütenmeer verwandelt. Im weiteren Verlauf ist die Etsch gesäumt von zahlreichen Stromkraftwerken aus der Zeit des Faschismus, als Mussolini Südtirol italienisieren wollte. Der Fluss passiert traditionsreiche Städte, wie die Kurstadt Meran oder Südtirols Provinzhauptstadt Bozen, in der deutsche und italienische Kultur aufeinandertreffen. Auf einem Felsen hoch über dem Fluss thront Schloss Sigmundskron, das als Symbol für Südtirols Autonomiebewegung gilt. 1957 fand in der Burganlage die größte Protestkundgebung in der Geschichte der Provinz statt.

Traumkulisse Etsch

Die Etsch gibt einem Hochplateau seinen Namen, dem Überetsch, das für seine Burgen und Ansitze bekannt ist. Heute werde die Prachtbauten oft als Filmkulisse genutzt, etwa für die ARD-Serie "Bozen-Krimi". Weiter verläuft die Etsch in einer großen Schleife um die Altstadt von Verona, die zum Unesco-Welterbe zählt. Um Verona vor Überschwemmungen zu schützen, werden die Wassermassen der Etsch im Ernstfall durch einen Tunnel in den Gardasee geleitet. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Arena aus römischer Zeit, in der jeden Sommer die weltbekannten Opernfestspiele stattfinden. Die SWR Doku blickt hinter die Kulissen einer Aida-Aufführung und begleitet drei unterschiedliche Gewerke: eine Maskenbildnerin, eine Bühnenarbeiterin und einen Pferdetrainer. Weiter geht es entlang des Unterlaufs der Etsch. Er zieht sich in weiten Schleifen durch die Po-Ebene bis zur Mündung, die Heimat für Flamingos und zahlreiche Zugvögel ist. Die Reise endet in der Hafenstadt Chioggia, deren Kanäle an Venedig erinnern. Hier befindet sich auch einer der größten Fischmärkte Italiens.

Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen" Die Reihe "Geschichte und Entdeckungen" bietet dem Publikum am Sonntagabend um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen aufwändig produzierte Dokus zu unterschiedlichsten Wissensgebieten, Darunter Alltags-, Technik- oder Kulturgeschichte, aber auch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.

