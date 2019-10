SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 17. Oktober 2019 (Woche 42) bis Donnerstag, 28. November 2019 (Woche 48)

Donnerstag, 17. Oktober 2019 (Woche 42)/15.10.2019

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Ariane Binder moderiert von der Frankfurter Buchmesse

"Für Heldinnen von heute und morgen" - Felicitas Hoppe und "Grimms Märchen".

Vom Flüchtling zum Buchpreisträger - Sasa Stanisic und sein Werk "Herkunft".

Zehn Lehren aus der Gegenwart - Sascha Lobo und sein Buch "Realitätsschock ".

Gesichter der Liebe - ein Abend mit zwei neuen Stücken für das Tanztheater Ulm.

Die "Boyband der Klassik" - vier Brüder aus Sindelfingen und ihre Leidenschaft für Musik.

Die Hoffnung und der Wolf - Ex-Tatort-Kommissar Andreas Hoppe über Faszination und Furcht nach der Rückkehr der Wölfe.

Kulturtipps.

Montag, 25. November 2019 (Woche 48)/15.10.2019

Tagestipp

20.15 Lecker aufs Land im Advent Gefüllte Gänsebrust aus dem Lipperland Folge 1/4

"Lecker aufs Land" ist in der Vorweihnachtszeit von den Alpen bis nach Brandenburg unterwegs - eine außergewöhnliche Genussreise durch Deutschland. In einer Gemeinschaftsproduktion von WDR, SWR, BR und rbb lernen Zuschauerinnen und Zuschauer vier Landfrauen, ihre Familien und Höfe kennen.

Reihum laden sich alle Frauen gegenseitig auf ihre Höfe ein, geben einen Einblick in weihnachtliche Bräuche und bekochen sich gegenseitig mit heimischen Rezepten. Die erste Reise geht zu Sabine Klemme ins Lipperland. Sabine lebt auf einem Bauernhof, der fast wie ein kleines Freilichtmuseum erscheint. Brigitte Müllerleile und ihr Mann halten im Schwarzwald Rinder. Auf den Wiesen und in den Tannenwäldern rund um den Kasperhof ist Brigitte unterwegs und sammelt Kräuter für Küche und Hofladen. Martina Koch lädt ein auf ihren alten Vierkanthof im Löwenberger Land in Brandenburg mit Rindern und Rotwild. Zum Finale geht es in die Berchtesgadener Alpen, dort lebt Catharina Lichtmannegger mit ihrer Familie auf einem Berghof inmitten einer kunterbunten Mischung von Tieren.

Zuerst geht es mit dem Bully nach Ostwestfalen-Lippe. An der Grenze zu Niedersachsen liegt Hof Klemme mit seiner fünf Jahrhunderte alten Hofgeschichte. Sabine Klemme lebt mit ihrem Mann Werner und Schwiegermutter Margarete inmitten von denkmalgeschützten Fachwerkhäusern und einer historischen Wassermühle. Sabine hat ihren Mann während des Studiums zur Regionalentwicklerin kennengelernt. Der Tag auf dem Hof beginnt schon früh morgens um 3 Uhr in der Backstube mit dem Anheizen des alten Lehmofens. Nach traditionellen Rezepten stellt die Familie Spezialitäten wie Rosinenstuten, Brot, Nudeln und Wurst her.

Sabine Klemmes Weihnachtsmenü besteht aus kreativen, bodenständig-traditionellen Gerichten. Auf der Speisekarte steht als Vorspeise Kartoffelcremesuppe mit Orangen und würzigen Pinienkernen. Zum Hauptgang bereitet Sabine eine gefüllte Gänsebrust mit knusprigen Kartoffelrosen und Winterwurzelgemüse zu. Zum Abschluss gibt es ein Walnussparfait mit Preiselbeer-Zwetschgenkompott.

Neben dem Hofbesuch unternimmt die Gastgeberin einen Ausflug in ihre Region und entführt die Landfrauen aus Baden-Württemberg, Brandenburg und Bayern zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Bückeburg.

Donnerstag, 28. November 2019 (Woche 48)/15.10.2019

09.40 In aller Freundschaft

Doppeltes Spiel Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 01.09.2015 in Das Erste Autor: Stephan Wuschansky

Rollen und Darsteller:

Dr. Lea Peters____Anja Nejarri Antonia Bach____Claudia Mehnert Nicole Lamprecht____Judith Hoersch Lisa Schroth____Ella Zirzow Jonas Heilmann____Anthony Petrifke Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Niklas Ahrend____Roy Peter Link Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Julia Weiß____Sarah Tkotsch Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent und Oliver Gunia Kamera: Bernhard Wagner und Christoph Poppke Folge 698

Nicole Lamprecht, eine Freundin Antonias, wird nach kurzer Ohnmacht mit akuter Atemnot in die Sachsenklinik eingeliefert. Dabei begreift Martin, dass Antonia und Nicole mehr als eine normale Freundschaft miteinander verbindet. Die beiden hatten vor gar nicht langer Zeit eine mehrjährige, feste Liebesbeziehung. Schnell wird klar, dass Nicole noch immer in Antonia verliebt ist. Das bleibt Martin nicht verborgen. Nicoles Zustand verschlechtert sich, sie leidet unter einer speziellen Form des Lungenhochdrucks. Nur eine riskante Operation kann ihr helfen. Kurz vor dem Eingriff kommt es zwischen Antonia und Nicole zu einem leidenschaftlichen Kuss, den Martin zufällig beobachtet. Nach gelungener Operation sprechen sich Martin und Antonia aus. Als sie zugibt, dass sie sich zwischen ihm und Nicole hin- und hergerissen fühlt, beendet er die Beziehung.

Roland vernachlässigt die Physiotherapie, infolgedessen verläuft die Heilung seiner Spondylodiszitis nur schleppend. Er leidet immer wieder unter starken Schmerzen. Als eine langwierige OP ansteht, lässt er sich von Lea fit spritzen. Als Pia dahinterkommt, fühlt sie sich hintergangen. Daraufhin verspricht Roland, die Physiotherapie von nun an nicht mehr zu vernachlässigen und vor allem auf Schmerzmittel zu verzichten. Doch schon am nächsten Tag weiß er sich nicht anders zu helfen, als sein Versprechen zu brechen .

