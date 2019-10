SWR - Südwestrundfunk

30 Jahre SWR1 Hitparade mit Überraschungsparty Countdown der Playlist ab Montag, 21. Oktober 2019

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die SWR1 Hitparade wird 30 Jahre alt und feiert ihr Jubiläum mit einer fulminanten Überraschungsparty am Freitag, 25. Oktober 2019 in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Die Top-Headliner der Finalparty bleiben bis zum Finale ein Geheimnis. Zuvor findet wieder ein fünftägiger Hitmarathon mit mehr als 1.000 Titeln statt, die die Hörerinnen und Hörer von SWR1 in die Hitparade gewählt haben.

Countdown ab Montag, 21. Oktober 2019

Fünf Tage, mehr als 1.000 Titel: Ab Montag, 21. Oktober 2019 sendet SWR1 die Hits, die es in die SWR1 Hitparade 2019 geschafft haben. Dafür zieht SWR1 wieder an den höchsten Punkt Stuttgarts und sendet live vom Fernsehturm. Präsentiert werden die "Top 1.000" von den SWR1 Hitparaden-Moderatoren Stefanie Anhalt, Annett Lorisz, Janet Pollok, Patrick Neelmeier, Stefan Orner und Jochen Stöckle.

Bereits ausverkauft: Finalparty am 25. Oktober mit Überraschungsgästen Höhepunkt und Finale der SWR1 Hitparade 2019 ist die große Abschlussparty in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart. Tausende begeisterte SWR1 Hörer fiebern der Nummer 1 entgegen: Welcher wird der Siegertitel 2019 sein? Wird es, wie im vergangenen Jahr, eine Überraschung geben? Nachdem das Geheimnis gelüftet ist, heizt die SWR1 Band dem Publikum ein. Auch zum 30-jährigen Jubiläum wartet die Finalparty mit internationalen Topstars auf - wer alles zum Hitparaden-Geburtstag gratuliert, soll für die Besucherinnen und Besucher eine Überraschung werden.

Im Radio und online live dabei sein

Der große Musikcountdown ist nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen: Unter SWR1.de gibt ein Video-Livestream während der ganzen Hitparade den Blick ins Studio und in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle frei. Die Finalparty selbst ist bereits seit Monaten ausverkauft. Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums erzählen Hörer ihre persönlichen Hitparaden-Geschichten live im Radio.

Die erste Hitparade 1989

"Die Mutter aller Hitparaden" startete vom 14. bis 19. August 1989 als Rekordversuch. Die Hörer hatten 1.501 Titel gewählt, die die Hitparaden-Erfinder Thomas Schmidt und Stefan Siller nonstop rund um die Uhr spielten - ein Weltrekord! Der Toptitel schon damals: "Stairway to heaven" von Led Zeppelin. Der Song sollte es in den kommenden 24 Ausgaben 17 Mal ganz an die Spitze schaffen.

Besondere Hitparaden

Nicht alle Ausgaben wurden von den Hörern gewählt. 2001 standen die Tophits der 70er Jahre, berechnet anhand der Platzierungen in den deutschen, britischen und US-Charts, auf dem Programm. Der 50. Geburtstag von Baden-Württemberg war der Anlass, die größten Hits der letzten fünf Jahrzehnte zu spielen, ebenfalls errechnet anhand der Chartplatzierungen. Darüber hinaus gab es spezielle Ausgaben der Hitparade, wie die Wahl getrennt nach Frauen und Männern (2004), getrennt nach Badenern und Württembergern (2005) und der Interpreten-Hitparade (2006).

Alle bisherigen Hitparaden

1989 Top 1000 X 1990 Top 2000 D 1994 Top 1000 XL 1998 Start ins Wildall 1999 Jahrhundert Hitparade 2001 Top Seventies 2002 50 Jahre, 50 Stunden, 500 Hits 2003 Wahl 2003 2004 Frauen - Männer 2005 Baden-Württemberg 2006 Interpreten-Hitparade 2007 Die Nummer 1 in Baden-Württemberg 2008 10 Jahre, 100 Stunden, 1000 Hits 2009 20 Jahre Hitparade 2010 SWR1 Hitparade 2011 SWR1 Hitparade 2012 SWR1 Hitparade 2013 SWR1 Hitparade 2014 25 Jahre SWR1 Hitparade 2015 SWR1 Hitparade 2016 SWR1 Hitparade 2017 SWR1 Hitparade 2018 SWR1 Hitparade 2019 30 Jahre SWR1 Hitparade

Die Toptitel im Überblick

Led Zeppelin - Stairway to heaven

1989, 1994, 1999, 2003, 2004 Männer, 2005 (Baden), 2005 (Württemberg), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

Sinead O'Connor - Nothing compares 2 U

1990

Die Ärzte - Männer sind Schweine

1998

Olivia Newton-John und John Travolta - You're the one that I want 2001 (gerechnete Hitparade der 70er)

Bill Haley - Rock around the clock

2002 (gerechnete Hitparade der meistgespielten Songs der letzten 50 Jahre)

Bryan Adams - Summer of '69

2004 Frauen

Queen - Bohemian rhapsody

2006 (Interpreten-Hitparade), 2013, 2018

Weitere Informationen gibt es im Internet unter SWR1.de.

Zwei Pressebilder erhalten Sie mit dieser Mail. Foto: ©SWR

Pressekontakt: Marion Erös, Tel.: 0711/929-14296, marion.eroes@swr.de, SWR.de/Presse oder Carsten Gerhard, Kulturmarketing Stuttgart, Tel.: 07031/304 22 41; cg@kulturmarketing-stuttgart.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell