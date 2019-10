SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 15. Oktober 2019 (Woche 42) bis Freitag, 22. November 2019 (Woche 47)

Dienstag, 15. Oktober 2019 (Woche 42)/11.10.2019

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 571

Mit Sascha Korf und YouNotUs & Kelvin Jones.

Sascha Korf ist Deutschlands lustigster Spontaneitätsexperte. Bevor er mit seinem neuen Programm auf Tour geht, macht er noch kurz halt bei Pierre M. Krause und nimmt das Publikum im Studio mit auf die Suche nach Glück und Situationskomik. Zudem stellt er sein neustes Gebärdendolmetscher-Lied vor. Und natürlich darf eine kleine Impro-Einlage nicht fehlen. In dem Spiel "Klopf, klopf" wird Sascha Korf von Pierre in eine kleine aberwitzige Situation entführt.

Astrologie fasziniert die Menschen nach wie vor. Auch Pierre möchte wissen, was die Sterne sagen. Musik kommt von YouNotUs & Kelvin Jones: Nach dem großen Hit "Only thing we know" legen die fünf jetzt mit "Seventeen" nach.

Sonntag, 20. Oktober 2019 (Woche 43)/11.10.2019

07.00 Menschen unter uns

Mütter: Geliebt und ausgebeutet? Erstsendung: 12.05.2019 in Das Erste

Der Muttertag ist ein großes Geschäft für die Blumenläden. Mit 130 Millionen Euro ist er der umsatzstärkste Tag im Jahr. Kommerz - oder doch mehr? Ist der Muttertag eine Erfindung der Blumenhändler oder der Nazis? Warum gibt es ihn? Jedes Jahr lernen Kinder Gedichte, basteln Geschenke für die liebe Mutter. Ist der Tag zu Ehren der Mutter überhaupt noch zeitgemäß und steht er nicht im totalen Widerspruch zur Gleichberechtigung? Der Journalist Philipp Engel sucht Antworten - auch auf die Frage, wie die besondere Verehrung der Mutter in den Religionen verankert ist. Vielleicht wäre ein Elterntag viel besser? Oder hat die Mutter eben doch eine ganz besondere Rolle? Zumindest hat sie's vielleicht schwerer denn je: Die meisten Mütter sind heute berufstätig, immer mehr alleinerziehend und in der Regel - immer noch - hauptverantwortlich für Haushalt und Kinder.

Mittwoch, 20. November 2019 (Woche 47)/11.10.2019

mal Ehrlich: Titeländerung beachten!

22.00 "mal ehrlich...arm und abgehängt - wer schützt uns im Alter?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber

Freitag, 22. November 2019 (Woche 47)/11.10.2019

mal Ehrlich: Titeländerung beachten!

03.15 "mal ehrlich...arm und abgehängt - wer schützt uns im Alter?" (WH von MI) Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber

