Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 10. Oktober 2019 (Woche 41) bis Mittwoch, 06. November 2019 (Woche 45)

Donnerstag, 10. Oktober 2019 (Woche 41)/10.10.2019

20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler

Moderation: Clemens Bratzler

Ärzte am Limit - Patientinnen und Patienten in Gefahr? Patientenabfertigung am Fließband, Schichten von über 20 Stunden und wirtschaftlicher Druck gehören zum Alltag in deutschen Kliniken. Ärztinnen und Ärzte berichten von Übermüdung und Fehlern, die nicht passieren dürften. Laut des Ärzteverbandes Marburger Bund brächten mehr Patienten, weniger Personal und komplexere Therapien nicht nur Ärzte an ihre Grenzen. Auch Patientinnen und Patienten seien in Gefahr. Nicht deren Wohl stehe im Vordergrund, sondern die wirtschaftlichen Belange des Krankenhauses. Das medizinische System müsse grundsätzlich überarbeitet werden, sagen Kritiker. Befürworter halten dagegen, dass sich das Gesundheitssystem ohne wirtschaftliche Anreize nicht aufrechterhalten lasse. Gast im Studio ist Urban Wiesing, Medizinethiker der Universität Tübingen.

Vor Ort bei Ärzten - Reporterin Alix Koch trifft einen Arzt, der so nicht mehr weiterarbeiten möchte: keine Pause zum Abschalten, viele Überstunden, das sei Alltag in seiner Klinik. "Ich bin manchmal so müde, dass ich Angst habe, Fehler zu machen", sagt er. Einmal habe er fast das falsche Medikament gespritzt. Im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart bestätigen der medizinische Geschäftsführer und ein Oberarzt der Intensivstation, dass das Vertrauensverhältnis von Arzt und Patienten gestört sei, seit Ärzte unter finanziellen Vorgaben handeln müssen.

Der Kampf ums Bauland - Beispiel: Ummendorf. Wer darf bauen in Ummendorf? Die oberschwäbische Gemeinde hatte sich ein Vergabeverfahren für Bauplätze ausgedacht. Vor allem junge, einheimische Familien mit Kindern sollten zum Zug kommen. Eine Familie, die keinen Bauplatz erhielt, reichte Klage ein. Ärgerlich für die Familien, die den Zuschlag erhalten hatten. Der Baubeginn könnte sich verzögern, das staatliche Fördergeld von bis zu 40.000 Euro verloren gehen. Letztlich ist sogar unklar, ob sie überhaupt bauen dürfen. Wie geht dieser Rechtsstreit aus? "Zur Sache Baden-Württemberg" spricht mit zwei betroffenen Familien, die einen Bauplatz zugesprochen bekommen hatten und jetzt nicht wissen, ob und wann sie bauen werden. Auch der Bürgermeister und ein Vertreter des Gemeindetags kommen zu Wort.

Dekadente Nischenpolitik oder sinnvoller Artenschutz? - Trüffelbäume für Wildkatzen. "Zur Sache Baden-Württemberg" trifft einen Grundbesitzer in Malterdingen, der mit seiner Trüffelbaumplantage ein Projekt zur Ausbreitung von Wildkatzen unterstützt und dafür Fördergelder bekommt. Die Trüffelbäume sollen Wildkatzen anlocken, die in Baden-Württemberg lange fast ausgestorben waren. Was dekadent klingt, ist politischer Ernst. Das Landwirtschaftsministerium fördert die Anpflanzung von mit Trüffeln beimpften Bäumen in der Rheinebene, damit Wildkatzen besser durchs Land streunen können. Die Projektleiter - Biologen und Wildtierexperten von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt BW in Freiburg - erklären, warum Wildkatzen Trüffelbäume mögen und weshalb Wildtierkorridore nötig sind. Kritik am Trüffelbaumprojekt kommt vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Mode zum Wegwerfen - wohin mit den vielen Klamotten? Shoppen ist zur Freizeitbeschäftigung geworden und die Preise sind so billig wie nie. Im Schnitt kauft man hierzulande etwa 60 Kleidungsstücke pro Jahr, Tendenz seit Jahren steigend. Während sich die Mode früher eher nach den Jahreszeiten richtete, füllen die großen Ketten heute die Kleiderständer alle zwei Wochen mit neuen Modellen. "Zur Sache Baden-Württemberg" fragt junge Influencer, die mit und von der Mode leben: Was steckt hinter diesem Trend? In einem großen Stuttgarter Einkaufszentrum berichten Kundinnen und Kunden, wie oft es für sie etwas Neues sein muss. Auch Altkleidersammler kommen zu Wort und fällen ein vernichtendes Urteil über das Konsumverhalten.

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.

Samstag, 12. Oktober 2019 (Woche 42)/10.10.2019

21.50 Talk am See mit Gaby Hauptmann

Gäste diese Woche sind:

Max Mutzke: Als funkelnder Astronaut mit magischer Stimme hat Max Mutzke Millionen TV-Zuschauern ein Sommermärchen geschenkt - privat mag es der Sänger und vierfache Familienvater aber lieber erdverbunden. Andere Stars suchen den Glamour der Großstadt, Mutzke fühlt sich hingegen dort am wohlsten, wo er aufgewachsen ist: in der Sackgasse in einem kleinen Schwarzwalddorf.

Maria Peter: "Das ist er!" Für die Ravensburgerin Maria Peter war es Liebe auf den ersten Blick, als sie den jungen Gaststudenten Gabriel aus Indien bei einer Uni-Party das erste Mal sah. Bis zu ihrer Hochzeit nach vielen Jahren Fernbeziehung mussten sie dann aber nicht nur tausende Kilometer Distanz, sondern auch viele andere Hürden überwinden.

Peter Jamin: Einfach weg und verschwunden - rund 100.000 Menschen werden jährlich in Deutschland als vermisst gemeldet. Die meisten tauchen innerhalb kurzer Zeit wieder auf - viele bleiben aber auch für immer verschwunden und hinterlassen bei Angehörigen tiefe Narben. Der Vermisstenexperte und Buchautor Peter Jamin berät Betroffene und hat auch schon für viele Happy Ends gesorgt.

Gisela Rohde: Jeden Morgen wacht Gisela Rohde mit nur einem Gedanken auf: Wo ist Joachim? Lebt er noch? Vor 35 Jahren ist ihr damals 17-jähriger Neffe Joachim Bruckauf in Tengen im Landkreis Konstanz plötzlich verschwunden - und schnell war auch von Mord die Rede. Doch bis heute fehlt jede Spur von ihm und Gisela Rohde sagt: "Ich finde erst dann Frieden, wenn es Gewissheit gibt."

Angelina Vogt: Der Liebe wegen hat es die Ernährungswissenschaftlerin von Baden bis an die Nahe, nach Weinsheim, verschlagen. Ihr schönstes Weinerlebnis war das Jahr 2018, da sie viel über die Region und den Weinbau gelernt hat und sie das Jahr als Naheweinmajestät kaum noch erwarten kann. Wein bedeutet für Angelina wertvolle Zeit. Als Nahweinmajestät möchte sie gemeinsam mit den anderen Weinmajestäten eine Brücke schlagen zwischen Winzern und Genießern, die den Nahewein für alle zugänglich macht. Neben dem Wein ist Kochen ein besonderes Hobby, denn es gehört nicht nur zu ihrem Job, sondern es gibt ihr auch in ihrer Freizeit die Möglichkeit immer wieder genussvoll zu experimentieren.

Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden Samstagabend zum unterhaltsamen SWR Talk in die ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz. Besprochen wird, was den Südwesten bewegt hat.

Dienstag, 15. Oktober 2019 (Woche 42)/10.10.2019

20.15 Marktcheck

Online-Betrug - wenn mit Stars geworben wird

Iberogast - werden die Nebenwirkungen unterschätzt?

Supermarkt-Einkauf - welche Rechte hat der Kunde?

Deo-Flecken - was hilft bei der Entfernung?

"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck

Montag, 28. Oktober 2019 (Woche 44)/10.10.2019

18.15 h: getrennte Programme RP + BW

18.15 (VPS 18.13) BW: MENSCH LEUTE Mein Vater, der Wunderheiler Erstsendung: 26.03.2018 in SWR

18.15 (VPS 18.13) RP: MENSCH LEUTE Karla und die Kinder von Tschernobyl - Eine Eiflerin und ihr Lebenswerk Erstsendung: 22.10.2018 in SWR

Mittwoch, 30. Oktober 2019 (Woche 44)/10.10.2019

22.00 "mal ehrlich ...ES IST ZU LAUT!" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber

Lärm kann krank machen. Das ist mittlerweile Gewissheit und dennoch nimmt unsere Lärmbelastung stetig zu. Der Hauptverursacher des Krachs ist der wachsende Verkehr: Autos, Züge, Flugzeuge. Ein anderer sind die vielen Baustellen, insbesondere in den Städten. Aber auch wir Menschen selbst erzeugen oft individuell Lärm, der andere belästigt und belastet.

Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich...es ist zu laut!" spricht Moderator Florian Weber mit Menschen, die extremen Lärmquellen ausgesetzt sind; mit Gästen, die Wege gefunden haben, mit scheinbar unvermeidlichem Lärm umzugehen und auch mit solchen Menschen, die fasziniert von extremen Geräuschen, von Krach, von lauter Musik und von dröhnenden Motoren sind.

Was kann die Politik tun, was tut sie bereits gegen die steigende Lärmbelastung? Antworten dazu geben die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser (FDP) und der Lärmschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, der Landtagsabgeordnete Thomas Marwein (GRÜNE).

Sonntag, 03. November 2019 (Woche 45)/10.10.2019

10.45 Himmel auf Erden

St. Nikolaus Koblenz-Arenberg

Biblische Figuren, Engel und Fabelwesen inmitten von schwarzem Basalt, funkelndem Quarz und blütenweisen Muscheln - aus den Schätzen der Erde und des Meeres hat Pfarrer Johann Baptist Kraus im 19. Jahrhundert eine fantastische religiöse Welt geschaffen: eine Wallfahrtskirche und eine Landschaftsbilderbibel hoch über dem Mittelrheintal im Koblenzer Stadtteil Arenberg. Mal in leuchtenden Farben, mal düster und unheimlich erzählen die Figuren von der religiösen Weltsicht ihres Schöpfers, von Heil und Erlösung - umgeben von wunderschönen alten Bäumen.

Bis in die 60er Jahre strömten noch tausende Wallfahrer nach Arenberg, um die Kirche und die Pfarrer-Kraus-Anlagen zu besuchen. Heute ist es ruhiger geworden in Arenberg, aber engagierte Gemeindemitglieder setzen sich dafür ein, die Kirche und die Anlagen zu erhalten, das Erbe von Pfarrer Kraus zu pflegen und Besucher in seine faszinierende Bilderbibelwelt eintauchen zu lassen, die nicht nur kirchlich Gläubige, sondern auch Sinnsuchende verschiedenster Couleur in ihren Bann zieht.

Mittwoch, 06. November 2019 (Woche 45)/10.10.2019

21.00 Bauer gesucht! Für den Kunkelhof im Saarland

Viele Landwirte wissen nicht, wie es mit ihrem Hof weitergehen soll. Auf der anderen Seite stehen Menschen bereit, die nichts lieber täten, als ihren eigenen Bauernhof zu betreiben. Dennoch scheitern viele Hofübergaben.

"Bauer gesucht" will Christina und Richard Kunkel helfen, passende Nachfolger für ihren Hof im Saarland zu finden. Zwei Bewerber treten nacheinander an: Cindy und Franz, eine Bankkauffrau und Reitlehrerin gegen einen gelernten Landwirt, die sich den Traum vom eigenen Hof erfüllen möchten. Außerdem noch Nebenerwerbslandwirt Christian, dem vor allem die ökologische Landwirtschaft am Herzen liegt. Beim Probearbeiten wollen sie ihr Können als würdige Nachfolgschaft unter Beweis stellen. Gleichzeitig prüfen die Bewerber*innen, ob der Hof ihren Vorstellungen entspricht. Wer macht das Rennen?

