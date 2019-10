SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 04. Oktober 2019 (Woche 40) bis Donnerstag, 14. November 2019 (Woche 46)

Freitag, 04. Oktober 2019 (Woche 40)/04.10.2019

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Kämpfernaturen

Insolvenz, Krankheit oder der Verlust eines geliebten Menschen - es gibt viele Schicksalsschläge oder Krisen, die einen treffen können. Aber wie schafft man es, mit ihnen umzugehen? Der eine zerbricht an seinem Misserfolg oder seiner verkorksten Kindheit und landet schließlich als Obdachloser auf der Straße. Andere wiederum wachsen an Widerständen. Es sind Kämpfernaturen, die nichts bremsen kann auf ihrem Weg nach oben. Sie lassen sich durch nichts und niemanden aufhalten - weder von verkrusteten Rollenbildern, starren Hierarchien, Intrigen oder Tiefschlägen. Da ist die Frau ohne Abitur, der keiner etwas zugetraut hat. Doch sie hat sich durchgebissen und sitzt jetzt im Vorstand eines Konzerns und trifft Entscheidungen für tausende von Mitarbeitern. Oder der Bergsteiger, der sich nach einem Absturz in eine Gletscherspalte in einer fast aussichtslosen Situation befindet. Schwer verletzt mobilisiert er in einem Wettlauf mit der Zeit all seine Kräfte und wird schließlich nach Tagen gerettet. Oder die junge Jura-Studentin, die neben ihrem Vollzeitstudium die Doppelbelastung auf sich nimmt und die Pflege ihrer bettlägerigen Mutter übernimmt. Ob für die Schwachen der Gesellschaft oder für ihre eigenen Ziele - Stehaufmenschen, die bis an ihre Grenzen gehen, sind auch Mutmacher für andere. Aber woher nehmen sie ihre innere Stärke? Woran liegt es, dass sich die einen von nichts abschrecken lassen, andere wiederum viel zu schnell die Flinte ins Korn werfen? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, doch besser die Reißleine zu ziehen und sich von dem selbst gesteckten Ziel zu verabschieden?

Als eine der ersten Frauen kämpfte sich Manuela Rousseau in den Aufsichtsrat eines börsennotierten Unternehmens. Und das, obwohl sie mit 14 Jahren die Schule verlassen musste: Mädchen bräuchten kein Abitur - davon war damals die Mutter überzeugt. Heute ist sie nicht nur in der Chefetage erfolgreich, sondern auch als Professorin an einer Hochschule. Ihre Selbstzweifel hat sie hinter sich gelassen: "Jeder fand das eigentlich großartig, dass ich nicht studiert habe."

Den festen Willen, es ganz nach oben zu schaffen, hat auch Frank Irnich. Der Extrembergsteiger lässt sich weder von Eiseskälte noch von furchtbaren Schmerzen abhalten und erklimmt die höchsten Gipfel der Welt. Doch eine Bergtour im Frühjahr wurde für den 57-Jährigen zu einem Kampf auf Leben und Tod: "Wir hatten nichts mehr zu essen und der Sauerstoff wurde knapp." Trotz Erfrierungen und plötzlicher Erblindung gab Irnich niemals auf.

Nicole Nau ist heute eine der weltbesten Tangotänzerinnen - als Deutsche in Argentinien. Schon von klein auf hatte sie diesen großen Traum, doch ihr Vater war strikt gegen ihre Pläne. Und auch in Argentinien hatte niemand auf die junge Tänzerin gewartet: "Mein Traum sah aus wie ein Alptraum. Aber dann fingen bei mir Motoren an zu laufen, damit dieses Unglück wieder vergeht." Heute tourt sie mit ihrem Tango- und Lebenspartner Luis Pereyra um die Welt.

Fabian Lutters Leben änderte sich an einem Sommertag 2014 radikal: Übermütig springt der Schüler mit Freunden in einen Teich - und zertrümmert zwei seiner Halswirbel. Was folgt, ist ein Wechselbad der Gefühle, ein Schwanken zwischen Hoffnung und Aussichtslosigkeit: "Man wird ja in so einer Situation zwangsläufig zum Kämpfer, denn wenn man sich aufgibt, hat man verloren", so der 23-Jährige, der seit dem Unglück im Rollstuhl sitzt.

Ausgelassen feiern oder mit Freunden ins Kino wie andere Gleichaltrige, das ist für Lana Rebhan nicht drin. Die 15-Jährige übernimmt große Verantwortung in der Pflege ihres nierenkranken Vaters. Als pflegende Jugendliche ist sie kein Einzelfall, die meisten jedoch schweigen aus Scham und Angst. Lana gibt den stillen Leiden der betroffenen Jugendlichen eine Stimme. Sie fordert mehr Unterstützung für junge Menschen mit Pflegeverantwortung: "Ich habe 2.000 Politiker angeschrieben, nicht mal zehn Prozent haben geantwortet."

Diplompsychologin Ursula Nuber weiß, warum für die einen Hindernisse im Leben motivierend wirken und sie niemand abhalten kann auf dem Weg nach oben, andere wiederum ständig an sich zweifeln und lieber aufgeben, anstatt sich durchzubeißen: "Kämpfen bedeutet, nicht klein beizugeben und vor allem an die eigene Wirksamkeit zu glauben. Dafür bewundern wir Kämpfernaturen."

Dienstag, 08. Oktober 2019 (Woche 41)/04.10.2019

23.45 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 570

Mit Adel Tawil: Er ist einer der erfolgreichsten Sänger, Produzenten und Songschreiber. Songs wie "Vom selben Stern" oder "Stadt" haben ihn bekannt gemacht. Zu Pierre M. Krause kommt er mit einer Neuigkeit und mit einer neuen Frisur. Außerdem spielen die beiden gegeneinander "Trinkstar", das Spiel um Begriffe gegen Kandidaten auf dem Cannstatter Wasen.

Adel Tawil singt live zusammen mit unserer Studioband SMAF seinen neuen Song "DNA". Die Pop-Ballade passt bestens zum herbstlicher

werdenden Wetter.

Donnerstag, 10. Oktober 2019 (Woche 41)/04.10.2019

23.00 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Moderator Steffen König aus der Staatsgalerie in Stuttgart

Barocke Bildwelten und Klänge: Warum Operndiva Diana Haller fasziniert ist von "Tiepolo - Der beste Maler Venedigs" in der Staatsgalerie Stuttgart.

Die Fratze des Bösen: ein Meisterwerk oder Gewaltverherrlichung? "Joker" - ein Film, der polarisiert - jetzt im Kino.

Ungewohnte Perspektiven, Licht- und Farbeffekte - der Künstler Christoph Brech und sein zeitgenössischer Blick auf Tiepolo! Steffen König schaut mit und fragt nach.

"Winterbienen" - Norbert Scheuer erschafft Bilder des Lebens mitten im Schrecken des Zweiten Weltkriegs und ist nominiert für den "Deutschen Buchpreis" - ein Besuch bei dem Schriftsteller in der Nordeifel.

In diesem Jahr gibt es gleich zwei Literaturnobelpreise! SWR "lesenswert" Literaturkritiker Denis Scheck kommentiert.

Zwischen Wirklichkeit und Illusion - Karin Kneffel und ihre magischen, rätselhaften Bilder jetzt im "Museum Frieder Burda" in Baden-Baden.

"Kulturtipps"

Freitag, 11. Oktober 2019 (Woche 41)/04.10.2019

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Knacks im Kopf - Leben mit psychischen Störungen

"Der hat doch eine Schraube locker" oder "Die hat einfach eine Macke" - schnell werden Menschen, die scheinbar nicht ins Raster passen, abgestempelt. Dabei ist der Grund oftmals eine ernstzunehmende Erkrankung, die Betroffenen ihr Leben und den Umgang mit ihren Mitmenschen erschweren.

Der junge Mann mit Tourette, der - egal ob im Bus oder beim Bäcker - durch seine lauten Ausrufe und unkontrollierten Bewegungen auffällt. Oder die Autistin, die in Privat- und Berufsleben immer wieder aneckt, weil sie in ihrem Sozialverhalten einfach anders tickt als ihr Umfeld. Auch Menschen mit Panikattacken, Angst- und Zwangsstörungen bis hin zu Schizophrenie und anderen Psychosen kennen diese Herausforderungen. Sie alle sind eingeschränkt im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen und sie alle werden schnell schief angeschaut und in eine Schublade gesteckt. Viele Menschen wissen nicht mit Betroffenen umzugehen. Daher werden diese Erkrankungen allzu oft nicht erkannt oder nicht ernst genommen.

Das alles führt dazu, dass Betroffene stigmatisiert werden. Es wird ihnen schwer gemacht, offen über Ihre Krankheit zu sprechen und sich Hilfe zu holen. So bleiben sie oftmals auf sich alleine gestellt mit den Problemen, mit denen sie im Alltag konfrontiert sind. Nicht nur Arbeitssuche, sondern auch Freundschaften und Beziehungen sind gefährdet - und das nicht nur durch die konkreten Symptome, sondern häufig durch Vorurteile. Nicht selten hat das für die Betroffenen existentielle Konsequenzen.

Welche Schwierigkeiten und Hindernisse erleben Betroffene? Was brauchen sie, um den Alltag meistern zu können? Was können Angehörige unterstützend tun?

Und wie können wir alle unseren Blick auf diese Erkrankungen korrigieren?

"Der Knacks im Kopf - Leben mit psychischen Störungen", das ist das Thema am 11. Oktober 2019 bei Michael Steinbrecher in der SWR Talkshow "Nachtcafé".

23.45 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Folge 105

Hohe Mieten, niedrige Zinsen und der tägliche Kampf ums Klima - das sind die Themen, die Moderator Florian Schröder und seine Gäste heute beschäftigen.

Gäste in der Sendung sind:

Alain Frei, Comedy-Import aus der Schweiz. Man muss kein Banker sein, um zu wissen: Auch Lachen kann Gold wert sein.

Rolf Miller hat eine einfache Methode, um dem Herbst-Blues zu entgehen: einfach keine Nachrichten mehr anschauen. So erfährt man nichts über das Chaos in Großbritannien und schafft damit den Exit aus dem Brexit.

Simone Solga beweist: Tief in einer scharfzüngigen Kabarettistin kann auch eine zarte Seele schlummern. In einer Zeit, in der persönliche Beleidigungen gegen Renate Künast gerichtlich als legitime Kritik eingestuft werden, setzt Solga sich für mehr Freundlichkeit ein - ob auf der Bühne oder im heimischen Treppenhaus.

Jens Neutag knöpft sich mit Jens Spahn einen vermeintlichen Hoffnungsträger in der Union vor. Der Bundesgesundheitsminister reist aktuell um die halbe Welt, um Pflegekräfte für Deutschland anzuwerben. Neutag fragt sich: Wenn man einfach den Beruf attraktiver macht, könnte man sich dann nicht die Reisen sparen?

Thomas Schreckenberger kümmert sich um die deutschen Ängste Armut, Krieg und der nächste Beitrag zum ESC. Und er tut gut daran, denn Schreckenberger weiß: Auch bei Ängsten ist Lachen die beste Medizin.

Freitag, 01. November 2019 (Woche 44)/04.10.2019

18.30 BW: Herbstliche Restlesküche - Nix verfaula lassa

Kartoffelpizza, Pilzbutter, Kürbischips und schwarze Walnüsse sind nur einige herbstliche Gerichte, die aus Resten oder Überschuss hergestellt werden. Sie werden über den zweiten Weg zu neuen Gaumenschmeichlern. Der Film begleitet Menschen, denen Lebensmittel wichtig sind, die nichts auf dem Feld liegen und an der Rebe hängen lassen. Sie wecken Freude daran, Überschüsse zu konsumieren und zu konservieren.

Früher wie heute verwertet Familie Schäffer die herbstliche Ernte vollständig. Die Winzer- und Kartoffelfamilie ist dankbar für den Ertrag und stolz auf ihre Produkte. Wie man Kürbisse richtig lagert und winterfest macht, verrät Kürbis-Produzent Jens Eisenmann aus Marbach-Rielingshausen. Kürbis-Expertin Petra Graf arbeitet auf der weltgrößten Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg und kennt zahlreiche Kürbisrezepte. Alles sollte sofort verwertet, verbraucht oder haltbar gemacht werden, sagt Walnussfachmann Alexander Kaupp. Selbst die Schalen der Walnüsse bleiben nicht ungenutzt. So handhabt das auch Volker Draxler mit den Resten der in Ebersbach an der Fils und Umgebung gesammelten Pilze.

Regisseur Frieder Scheiffele zeigt Menschen, die dem sorglosen Umgang mit Lebensmitteln etwas entgegensetzen. Er besucht Erzeugerinnen und Erzeuger mit Haltung und Vorbildcharakter, die regional vermarkten und mit pfiffigen, herbstlichen Rezepten zum Nachkochen einladen.

Dienstag, 12. November 2019 (Woche 46)/04.10.2019

Tagestipp

21.00 Marktcheck deckt auf Das Geschäft mit Tomaten

Tomaten sind das meistverzehrte Gemüse in Deutschland. Ob gehackt, passiert oder als Mark, sie stecken in Saucen oder Ketchup. Auf den Etiketten der Dosen und Flaschen wird oft mit sonnengereiften Tomaten aus Italien geworben. Was viele Kundinnen und Kunden nicht ahnen: Tomaten sind zu einer internationalen Ware geworden. Auf dem Markt herrscht ein harter Preiskampf. Angebaut wird dort, wo es am günstigsten ist. "Marktcheck" blickt hinter die Kulissen der Tomatenindustrie. Das Verbrauchermagazin recherchiert bei großen Industrietomatenproduzenten in China, italienischen Bauern, die am Existenzminimum leben, zeigt ausgebeutete Erntearbeiterinnen und -arbeiter und die Nutznießer des weltweiten Preiskrieges. Was steckt wirklich in den Dosen und Tuben in den Supermarktregalen?

Donnerstag, 14. November 2019 (Woche 46)/04.10.2019

Tagestipp

18.15 BW+RP: Oma kocht am besten Saure Linsen mit Knöpfle und Himbeertraum

Der 25-jährige Mechaniker Samuel war während seiner Ausbildung jeden Mittag bei seiner Oma Inge essen, am liebsten saure Linsen mit Knöpfle. Jetzt möchte er von ihr lernen, sein Lieblingsgericht zu kochen. "Man kriegt's nie hin, wie die Oma, aber ich gebe mein Bestes." Samuel nimmt die Herausforderung an und Oma kommt zum Testessen. Was wird sie zu seinen Kochkünsten sagen? Samuel hat eine besondere Beziehung zu Oma Inge, die elf Enkel hat. "Wir tauschen immer wieder Rezepte aus und neulich hat er sogar einen Krustenbraten gemacht", sagt die 75-Jährige. Außerdem verbindet die beiden die Leidenschaft zum Sport. Inge meint, da habe Samuel wohl ein paar Gene von ihr abbekommen. Sie ist Turnerin und hat ihr Leben lang als Trainerin gearbeitet und Vereine mitaufgebaut. Samuel geht regelmäßig joggen und ins Fitnessstudio. Mit Herausforderungen kennen sie sich also beide aus. Egal, wie Omas Urteil ausfällt, Samuel nimmt es sportlich, denn: Oma kocht am besten. "Ich bin extrem froh, dass ich sie in meinem Leben hab. Sehr coole Oma, auf jeden Fall", sagt Samuel.

"Oma kocht am besten"

Junge Frauen und Männer erinnern sich in der SWR Reihe "Oma kocht am besten" an Lieblingsgerichte ihrer Kindheit, und versuchen diese nachzukochen. Wie gelingen Kartoffelsalat oder Dampfnudeln, die schmecken wie damals? Omas Rat ist gefragt. Das Format bringt fast vergessene Gerichte auf den Tisch, und erzählt von der Verbindung zwischen den Generationen.

