Auszeichnung für das SWR Experimentalstudio

Stuttgart

Der Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik geht an die CD "Manoury: Le temps, mode d'emploi" mit dem Klavierduo GrauSchumacher und dem SWR Experimentalstudio

Wie der Preis der deutschen Schallplattenkritik (PdSK) heute bekannt gab, erhält das SWR Experimentalstudio den renommierten Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik für die Realisierung der Komposition "Le temps, mode d'emploi" von Philippe Manoury mit dem GrauSchaumacher Piano Duo.

"Ein artifizieller Hypersound (...) ein schwindelerregendes musikalisches Geschehen" Max Nyffeler in der Begründung der Jury: "Zu Beginn braut sich ein pianistisch-digitaler Gewittersturm zusammen, am Schluss tröpfeln die Töne nur noch leise aus den Lautsprechern. Dazwischen liegt eine abenteuerliche Reise durch virtuelle Klanglandschaften. Philippe Manoury, ein Komponist mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Live-Elektronik, weiß, wie man mit dem Computer Musik macht, die nicht langweilt. Seine Zeit- und Raumstudie "Le temps, mode d'emploi" erweitert den Klang der zwei Klaviere zu einem artifiziellen Hypersound, der den Zuhörer ins Zentrum eines schwindelerregenden musikalischen Geschehens versetzt. Das GrauSchumacher Piano Duo agiert virtuos, es liefert dazu alle passenden Farben, entfesselt wilde Jagden, krachende Akkorde, streut magischen Glitzer aus. Die aufnahmetechnisch anspruchsvolle Produktion profitiert maßgeblich von der Arbeit des Freiburger Experimentalstudios - und dass das Werk überhaupt zur Welt kam, verdankt sich einem Auftrag der allemal auf hohem Niveau aktiven Wittener Tage für neue Kammermusik. Manchmal passt einfach alles zusammen!"

Herausragende Tonträger-Produktionen

134 herausragende neue Tonträger-Produktionen, die in den letzten achtzehn Monaten auf dem deutschsprachigen Markt erschienen, waren von der Gesamtjury vorgeschlagen worden, 129 davon schafften es auf die Longlist. Der Jahresausschuss wählte elf für einen Jahrespreis aus. Die Bandbreite der Stile und Genres reicht von Symphonik über Pop, Soul, Jazz, Oper und zeitgenössische Elektronik bis hin zu Chor- und Weltmusik. Die CD "Manoury: Le temps, mode d'emploi" des Klavierduos GrauSchumacher und des SWR Experimentalstudios ist bei Neos erschienen.

Unabhängiger Zusammenschluss von deutschsprachigen Kritiker*innen Der "Preis der deutschen Schallplattenkritik" (PdSK) ist ein unabhängiger Zusammenschluss von deutschsprachigen Kritiker*innen. Im Jahresausschuss 2019 des PdSK e.V. arbeiteten folgende Kritiker-Juroren mit: Eleonore Büning (Jury Kammermusik), Torsten Fuchs (Jury R&B, Soul, HipHop), Christoph Irrgeher (Jury Grenzgänge), Mike Kamp (Jury Folk & Singer/Songwriter), Joachim Mischke (Jury Oper I), Max Nyffeler (Jury Oper I), Wolfgang Schreiber (Jury Historische Aufnahmen), Michael Stegemann (Jury Konzerte), Juliane Streich (Jury Rock) und Heinz Zietsch (Jury Grenzgänge). Der "Preis der deutschen Schallplattenkritik" wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten.

SWR Classic - unter dieser Marke vereint der Südwestrundfunk seine Klangkörper und Festivals: das SWR Symphonieorchester, das SWR Vokalensemble, das SWR Experimentalstudio, die SWR Big Band, die Schwetzinger SWR Festspiele, die Donaueschinger Musiktage, das Festival RheinVokal und - in Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk - die Deutsche Radiophilharmonie. Dabei reicht das Spektrum unter dem Motto "Klangvielfalt erleben" von der Barockmusik bis zur zeitgenössischen Avantgarde, von Chormusik und Sinfonik über Jazz und Swing bis zur Live-Elektronik. Ein umfangreiches Musikvermittlungsangebot für alle Altersgruppen ist ebenfalls integraler Bestandteil von SWR Classic. Digital gespiegelt wird die Welt von SWR Classic auf SWRClassic.de. Neben aktuellen Informationen und Beiträgen, Videoclips, Konzertkarten und Programmheften zum Download finden sich hier, in Ergänzung zu den Übertragungen in SWR2 und im SWR Fernsehen, die kostenlosen und weltweit empfangbaren SWR Web Concerts aller SWR Klangkörper und Festivals - live und on demand.

Weitere Informationen unter http://x.swr.de/s/auszeichnungexperimentalstudio und www.SWRClassic.de

