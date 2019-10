SWR - Südwestrundfunk

Der Schwarzwald in der Hauptrolle

Zum 25. Geburtstag der "Fallers" zeigt die SWR Schwarzwaldserie eindrucksvolle Bilder ihrer Heimat / am 6. Oktober 2019 im SWR Fernsehen

Eine besondere Hommage widmen "Die Fallers" anlässlich ihres 25. Geburtstages ihrer Hauptlocation: In der Folge "Kutschfahrt" wird der Schwarzwald die Hauptrolle spielen. Spektakuläre Aufnahmen, die mit Kameradrohnen gemacht wurden, zeigen Deutschlands größtes Mittelgebirge im Südwesten Baden-Württembergs. Gedreht wurde im Spätsommer 2018 in der Gegend um Kniebis und den Ellbachsee. Zu sehen ist die "Fallers"-Folge "Kutschfahrt" am Sonntag, 6. Oktober 2019, 19:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Überraschung für Johanna

Soviel kann schon verraten werden: In der Folge "Kutschfahrt" überrascht Hermann Faller (Wolfgang Hepp) seine Frau Johanna (Ursula Cantieni) mit einem romantischen Trip im Pferdegespann durch ihre Heimat. Es ist Hermanns Ersatz-Geburtstagsgeschenk für Johanna, die es zuerst kaum glauben kann. Doch dann ist sie begeistert. Allerdings enthüllt die Kutschfahrt auch ein dunkles Geheimnis ...

"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Online First: Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unter www.swr.de/diefallers oder in der SWR Mediathek zu sehen.

"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" sonntags, 19:15 Uhr, SWR Fernsehen

