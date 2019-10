SWR - Südwestrundfunk

Fünftes "SWR3 Comedy Festival": offizieller Vorverkaufsstart am 2. Oktober

Baden-Baden (ots)

Am 2. Oktober 2019 beginnt der offizielle Vorverkauf für das fünfte "SWR3 Comedy Festival". Vom 7. bis 9. Mai 2020 werden bekannte Comedians und junge Talente in Bad Dürkheim auftreten und das Publikum zum Lachen bringen, darunter Chin Meyer, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier, Rolf Miller, Abdelkarim, Sebastian Lehmann, Andreas Müller und viele andere. Karten können unter der Tickethotline 07221 300 300, auf SWR3service.de, an teilnehmenden Servicepunkten und der Reservix-Vorverkaufsstelle der Tourist-Information in Bad Dürkheim erworben werden. Die Eintrittspreise für die Shows liegen zwischen 10 und 21 Euro. SWR3 Club-Mitglieder erhalten vergünstigte Preise.

Comedy - pfälzisch, bayrisch, musikalisch Am Donnerstag, 7. Mai eröffnet Christian "Chako" Habekost das Festival mit einem "Beschd of"-Programm - natürlich "uff pälzisch"! Die Band "Zärtlichkeiten mit Freunden" (Stefan Schramm und Christoph Walther) aus dem sächsischen Riesa produziert gehobenen Quatsch mit Musik, mal anarchisch, mal gnadenlos dämlich, Musikkabarett der besonderen Art. Der bayrische Stand-Up-Comedy-Star Michael Mittermeier zieht einmal mehr gnadenlos alle Register im Kampf mit der Absurdität des Alltags.

Bissig, typisch deutsch, um die Ecke gedacht Den Freitag beginnen Chin Meyer und Rüdiger Hoffmann: Meyer durchforstet bissig die herrlich absurden Widersprüche von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und Rüdiger Hoffmann, legendär sein Standard-Einstieg "Ich weiß nicht, ob Sie es wussten", verblüfft und begeistert immer wieder aufs Neue mit seinen skurrilen Erkenntnissen. Der deutsch-österreichische Comedian (und Y-Titty-Star) Phil Laude feiert Erfolge beim ARD-Onlineangebot "funk" wie auch auf Youtube, wo er zum Beispiel mit "Alman" typisch Deutsches aufs Korn nimmt. Rolf Miller, der Meister des unvollendeten Satzes verspricht wieder ein Chaos verquerer Pointen, hart ums Eck gedacht, mal geradeaus, oft mit und manchmal ohne "Dings". Extrem lustig und musikalisch ist das Lumpenpack alias Max Kennel und Jonas Meyer: mit einer besonderen Gitarrenmusik, die aus vielen Genres schöpft, ob College Rock, Trap oder Balkan Pop. Ihr "Guacamole" darf auf keiner Party fehlen.

Kleine und große Geschichten - tagesaktuell, politisch, familiär Am Samstag kommentieren Mundstuhl alias die "gehessischen Comedians" Lars Niedereichholz und Ande Werner auf ihre liebenswerte Art das Leben, amüsant, selbstironisch und markant. Anne Vogd, 2016 erste Gewinnerin des SWR3 Comedy Förderpreises und seit 27 Jahren Wahl-Pfälzerin, erzählt ebenfalls mit viel Selbstironie von den Problemen, die ihr im Alltag immer wieder einfach zufallen. Abdelkarim, Deutsch-Marokkaner aus Bielefeld spinnt ebenso irritierende wie feinsinnige Geschichten, von der Jugendkultur, über das Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu tagesaktuellen und gesellschaftspolitischen Themen, irgendwo zwischen Comedy und Kabarett. Sebastian Lehmann ist den SWR3-Hörenden bekannt durch seine "Telefonate mit seinen Eltern", bei denen sie einander richtig schön missverstehen - wie im richtigen Leben. Ein Sahnehäubchen zu fünf Jahren SWR3 Comedy Festival am Samstagabend, die 90-minütige Show "Andreas Müller & Friends". Der SWR3 Comedy-Chef hat eingeladen: Mit dabei sind Fee Brembeck, Roberto Capitoni, Abdelkarim und der legendäre Wochenrückblicker Stefan Reusch.

An allen drei Abenden schließt das Programm mit "New Comedy" - hier stellen sich junge Talente vor.

Weitere Festivalprogrammpunkte

Ein kostenfreies Rahmenprogramm mit Künstler-Talks, Stand-ups, den "SWR3 Live Lyrix" und der Verleihung des "SWR3 Comedy Förderpreises" an ein Nachwuchstalent wird das Programm abrunden. Zu den Spielstätten des Festivals zählen die Salierhalle, die Open-Air-Bühne im Kurpark vor der Brunnenhalle, das Kurhaus sowie das Dürkheimer Haus. Gastgeber der Live-Bühne auf dem Schlossplatz ist "SWR3 Morningshow"-Moderator Kemal Goga. Die Band John Beton & the five Holeblocks, die 2019 ein gefeiertes Debüt beim SWR3 Comedy Festival feierte, wird ebenfalls wieder dabei sein.

Comedy ist fest im Programm verankert

Comedy gehört schon immer zu SWR3. Das Programm hat Kult-Serien wie etwa "Feinkost Zipp", "Taxi Sharia", "Jogis Jungs" oder "Tuten Gag" hervorgebracht. Aus der Comedy-Schmiede im Südwesten stammen Stars wie Anke Engelke oder Andreas Müller. Er ist seit 2007 Comedy-Chef von SWR3 und prägt das Programm, ebenso wie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky. Das "SWR3 Comedy Festival" bietet seit April 2016 großen Stars und vielversprechenden Newcomern einen Treffpunkt. Das Festival findet jährlich statt und gibt einen Überblick über die aktuelle Comedy-Szene.

