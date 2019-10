Drei auf einer Couch: Landesschau-Moderatoren mit eigenem Bühnenprogramm

SWR - Südwestrundfunk

Mainz (ots)

Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl gehen in Rheinland-Pfalz auf Tour / Exklusive Generalprobe am Samstag, 2. November 2019, im SWR Studio Kaiserslautern / Aufruf: Die Couch wird noch gesucht

Sie sind seit vielen Jahren bekannte Gesichter im SWR Fernsehen. Moderieren ist ihre Leidenschaft und sie geben TV-Sendungen das gewisse Etwas. Jetzt kommen Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl auch live auf die Bühne. Unter dem Titel "Drei auf einer Couch" zeigt das SWR Moderatoren-Trio ab November 2019 seine Entertainment-Qualitäten in verschiedenen Spielstätten in Rheinland-Pfalz. Los geht es am Samstag, 2. November, im SWR Studio Kaiserslautern mit einer exklusiven Generalprobe. Das zentrale Element des Bühnenprogramms wird noch gesucht. Derjenige, der die Couch zur Verfügung stellt, wird Teil der Show. Was machen TV-Moderatorinnen und -Moderatoren eigentlich, wenn die Kamera aus ist? Verfügen Sie im Privatleben über die gleichen Entertainment-Qualitäten oder geht es abseits der Kamera ruhiger zu? Die "Drei auf einer Couch" gestatten amüsante Einblicke hinter die Kulissen der "Landesschau Rheinland-Pfalz", überzeugen aber auch mit eigenen Themen und beweisen, dass es für sie ein Leben neben der TV-Karriere gibt. Ob eine poetisch musikalische Lesung, Gedanken über Lebensfreude und Lebenskrisen, oder Geschichten über Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen: Das Programm von Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl überrascht und verspricht einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend. Aufruf: Couch gesucht! Wer möchte dem Trio die Couch zur Verfügung stellen und hat Lust, damit selbst Teil des Bühnenprogramms zu werden? Interessierte melden sich unter DreiaufeinerCouch@swr.de. Der oder die Auserwählte verbringt die erste Hälfte des Bühnenprogramms mit auf der Couch. Veranstaltungshinweis Exklusive Generalprobe "Drei auf einer Couch" am Samstag, 2. November 2019, im SWR Studio Kaiserslautern, Emmerich-Smola-Platz 1, Beginn 20:00 Uhr / Einlass: 19:00 Uhr, Eintritt frei Teilnahme nur mit Anmeldung unter folgenden Kontaktdaten: Tel.: 0631 36228 395 65 oder kaiserslautern@swr.de

Die erste reguläre Veranstaltung "Drei auf einer Couch" findet am Samstag, 30. November, in Lantershofen statt. Winzerverein Lantershofen, Winzerstraße 16, Beginn 20:00 Uhr / Einlass 19:00 Uhr, Vorverkauf: 15 Euro (GGF. ZZGL. VVK.-GEB.) / Abendkasse: 18 Euro, Karten über www.kulturlant.de Informationen und weiterführende Links unter http://swr.li/drei-auf-einer-couch

Pressekontakt: Johanna Leinemann, Tel. 06131 929 33293, johanna.leinemann@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell