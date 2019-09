SWR - Südwestrundfunk

"Cannstatter Volksfest Live" im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

"Cannstatter Volksfest Live", Freitag, 4. Oktober 2019, 20.15 bis 21.45 Uhr, SWR Fernsehen

Die SWR Moderatoren Sonja Faber-Schrecklein und Michael Antwerpes präsentieren die Sendung "Cannstatter Volksfest Live" im SWR Fernsehen. Sonja Faber-Schrecklein nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf einen unterhaltsamen Bummel über das zweitgrößte Volksfest der Welt. Sie testet Fahrgeschäfte, die das Adrenalin ins Blut schießen lassen, mischt sich unters Partyvolk in den Bierzelten, blickt auf ihrer Erkundungstour hinter so manche Kulisse und berichtet über das, was der Cannstatter Wasen in diesem Jahr kulinarisch bietet. Michael Antwerpes begrüßt im Almhüttenzelt Gäste wie den Kunstturner und Olympiasieger Fabian Hambüchen oder den jungen Zauberkünstler Nikolei Striebel aus Filderstadt, der mit seinen magischen Händen verblüfft. "Cannstatter Volksfest Live" am Freitag, 4. Oktober 2019 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Musik, Comedy und Talk

Zu den weiteren Gästen der Sendung zählt der neue Wasenbürgermeister Thomas Fuhrmann. Er erklärt, was es mit seinem Amt auf sich hat. Für die musikalische Volksfest-Stimmung sorgen die Gruppe "Draufgänger" mit ihrem Hit "Cordula Grün", die Schweizer Schlagerkönigin Beatrice Egli sowie der Mössinger Schlager- und Stimmungssänger Almklausi. Auch der Pop- und Schlagerstar Giovanni Zarella ist in der Sendung zu Gast. Der Reutlinger Comedian Dominik Kuhn alias Dodokay hat eine besondere Überraschung in der Sendung parat.

ARD Mediathek: Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung unter http://ARDmediathek.de zu sehen. Fotos über http://ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/cannstattervolksfestlive.

Pressekontakt:

Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell