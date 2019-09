SWR - Südwestrundfunk

Heilbronn spielt eine Hauptrolle im SWR Programm 2019

SWR zieht positive BUGA-Bilanz - umfangreiches Engagement in Fernsehen, Hörfunk, Internet und bei zahlreichen Veranstaltungen / Virtueller Bienenstock und "gläsernes Studio" entwickeln sich zu Gästemagneten

Mehr als 1.350 Fernsehminuten, 8.460 Hörfunkminuten und rund 100.000 Besucher*Innen von SWR Events: Das ist die Bilanz des Südwestrundfunks (SWR) über 173 Tage BUGA-Präsenz vom 17. April bis 6. Oktober 2019. Der Sender hat die weit über die Bundesgrenzen hinaus bedeutende Großveranstaltung multimedial verbreitet und mit zahlreichen Erlebnisangeboten und Events auch maßgeblich zum Angebot der Bundesgartenschau vor Ort beigetragen. Ein "gläsernes Studio" und zahlreiche Veranstaltungen ermöglichten den Austausch zwischen Medienmachern und Gästen. Mit der Internetplattform SWR.de/rettet-die-insekten ist ein journalistisches Angebot entstanden, das auch über die BUGA hinaus relevant bleibt.

Redaktionelle Abbildung im Fernsehen

Im SWR Fernsehen berichteten Magazine wie "Landesschau Baden-Württemberg", "SWR Aktuell", "Kaffee oder Tee", "Marktcheck" oder "Natürlich" regelmäßig über Ereignisse und Themen rund um die BUGA. Fünf Fernsehfilme und Sendungen zwischen 30 und 90 Minuten Länge widmeten sich einzelnen Spezialaspekten der Gartenschau. Darüber hinaus produzierte der SWR fünf großformatige Livesendungen von der BUGA, darunter die Übertragung der Eröffnung für die ARD (17. April), den ARD-Gottesdienst (10. Juni), die Unterhaltungssendung "Bundesgartenschau Heilbronn" (23. Juni) oder die Liveübertragung vom "SWR Fernsehen Familienfest" (8. September). Für die Landessenderdirektorin Stefanie Schneider ist die vielseitige Abbildung der Fülle an Themen und Interessen in den Sendeformaten des SWR "Ansporn, weiter für die Menschen in den Regionen als verlässlicher Partner da zu sein."

SWR hautnah

Herzstück der Präsenz des SWR auf dem Bundesgartenschau-Gelände war das "gläserne Studio" im "Fruchtschuppen". Die Radioprogramme SWR1, SWR2 und SWR4 gestalteten von hier aus insgesamt 141 Stunden Liveprogramm. Die Bundesgartenschau-Gäste konnten den Radiomachern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Im "gläsernen Studio" boten sich zahlreiche Gelegenheiten zum persönlichen Kontakt. Das Publikum interessierte sich vor allem für Fragen wie "Wer stellt den Musikplan zusammen?", "Wie wird man Moderator?" oder "Wer entscheidet, welches Thema in die Sendung kommt. "Auf der BUGA ein begehbares Studio einzurichten und Programm "zum Anfassen" zu machen, war eine richtige und konsequente Entscheidung. Die Türen aufzumachen und unsere Arbeit zu zeigen, ist eine ideale Möglichkeit, in vielen intensiven Gesprächen ein unmittelbares Feedback zu bekommen. Das ist sehr wertvoll", so das Resümee der SWR Studioleiterin in Heilbronn, Ulrike Hagenbuch. Auch sonst berichtete der SWR Hörfunk in seinen Radioprogrammen umfangreich von der BUGA. Die redaktionellen BUGA-Angebote des SWR flossen auf einer Sonderseite im Internet zusammen.

Stars und Events

Der SWR brachte auch viele Events und Stars auf die BUGA. Zum Beispiel die SWR Big Band mit dem Sänger Max Mutzke. Die Band "voXXclub" lockte nahezu 10.000 Besucher zu den SWR4 Sommernächten. Zum "SWR Fernsehen Familienfest" hatte der Sender Musiker wie Vincent Gross, Kerstin Ott und Marquess eingeladen. Die Comedians Christoph Sonntag und Guido Cantz sorgten für gute Laune. Topstar war der Chartstürmer Nico Santos. 100.000 Besucherinnen und Besucher zogen die verschiedenen kleinen und großen Veranstaltungen an, mit denen der SWR zum Rahmenprogramm der Bundesgartenschau beitrug, darunter die Partys von SWR1, SWR3 und SWR4, die SWR4 Sommernächte, aber auch Führungen mit SWR4 Gartenexperte Volker Kugel. Mit mehr als 20.000 Gästen war das SWR Fernsehen Familienfest am 8. September die größte Einzelveranstaltung des SWR auf der Bundesgartenschau 2019. "Damit hat der SWR gezeigt, dass er mit seinen Programmen und deren Events nicht nur eine breite Zielgruppe erreicht, sondern auch emotional berührt", ist Lothar Hasl, Leiter der SWR Kommunikation, überzeugt.

Aktionswoche "Rettet die Insekten" und virtueller Bienenstock Eine Installation des SWR ermöglichte es den Gästen, sich virtuell durch einen Bienenstock zu bewegen und zu erleben, wie die Hautflügler ihren Nachwuchs aufziehen und sich gegen Eindringlinge zur Wehr setzen. Die 3D-Anwendung mit Virtual-Reality-Brille war ein echter Publikumsrenner, nicht nur bei Einzelbesucher*innen, sondern auch bei Schulklassen. Eine Aktionswoche "Rettet die Insekten" befasste sich im Mai in Fernsehen, Hörfunk und im Netz mit den gravierenden Folgen, die das Insektensterben für Mensch und Umwelt hat. Auf SWR.de/rettet-die-insekten ist während der BUGA-Laufzeit ein Wissensarchiv entstanden, das mit Videos, Audios und Webartikeln spannende Informationen rund um das Leben und die Bedeutung von Insekten für unseren Globus liefert.

Infos auch im Internet unter SWR.de/buga

