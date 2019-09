SWR - Südwestrundfunk

Majan gewinnt New Music Award 2019 für DASDING

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Baden-Baden (ots)

Majan aus Schorndorf gelingt die Titelverteidigung für junges SWR Programm DASDING / Verleihung am 20. September in Hamburg

DASDING Kandidat Majan aus Schorndorf wurde beim New Music Award 2019 zum "Newcomer des Jahres" gekürt. Damit gelingt ihm die Titelverteidigung für das junge Programm des SWR; 2018 überzeugte bereits die Sängerin/Songwriterin Novaa aus Karlsruhe die 15-köpfige Fachjury. Die jungen Programme der ARD und 2019 erstmalig auch Deutschlandfunk Nova haben für den Musikpreis in den vergangenen Wochen Anwärterinnen und Anwärter nominiert. Zum ersten Mal fand die Verleihung in Hamburg statt. Ausgerichtet wurde der New Music Award im Rahmen des Reeperbahn Festivals von N-JOY, dem jungen Programm des Norddeutschen Rundfunks. In einer weiteren Preiskategorie, als "Durchstarter des Jahres", setzte sich die Indie-Pop-Band Giant Rooks aus Hamm durch.

Rap, Soulbeats, DIY-Videos - Majan mischt die Szene auf Der talentierte 20-Jährige aus der Nähe von Stuttgart mischt derzeit die deutsche Musiklandschaft auf. Mit seiner Vielseitigkeit muss er sich weder vor alteingesessenen Rappern noch Sängern verstecken: Während er gerade noch in einem wackeligen DIY-Video mit Badelatschen rappt, sitzt er in der nächsten Sekunde schon mit viel Soul am Klavier. Sein Sound ist neu, einzigartig und zugleich vertraut. Genau das macht den jungen Künstler aus Schorndorf aus.

Majan: "Eine LKW-Ladung voller positiver Rückmeldungen" Majan freut sich über die positive Resonanz: "Es ist einfach irgendwie komisch, dass man so ins Blaue etwas in die Welt rausschickt, ohne damit zu rechnen, dass da etwas zurückkommt. Und das, was jetzt seit einem halben Jahr zurückkommt, ist eine LKW-Ladung voller positiver Rückmeldungen - und dann bin auch noch Newcomer 2019! Ich bin sehr dankbar. Vor allem wenn man bedenkt, dass vor einem Jahr erst alles angefangen hat."

DASDING Musikchefin Stefanie Schäfer lobt Songwriting und Flow Jury-Mitglied und DASDING Musikchefin Stefanie Schäfer über Majan: "Es gibt aktuell viele deutsche Künstler, die zwischen Pop und Rap pendeln. So spannend wie Majan setzt das allerdings niemand um. Majan hebt sich mit einem kreativen Songwriting, wahnsinnig gutem Flow und damit hoher Wiedererkennung ab. Wir finden Majan ist ein mega talentierter Künstler mit einem Kopf voller überraschender Ideen und musikalischer Facetten."

Programmchefin Alina Schröder gratuliert zur Auswahl des Kandidaten DASDING Programmchefin Alina Schröder freut sich über das gute Gespür der Redaktion: "Die 'DASDING' Musikredaktion stellt mit diesem Erfolg einmal mehr unter Beweis, dass sie zu den besten in Deutschland gehört. Mit viel Erfahrung, Expertise und einem besonderen Bauchgefühl haben es die 'DASDING' Musikchefin Stefanie Schäfer und ihr Team in den letzten Jahren immer wieder geschafft, dass die Newcomer aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu den Top-Kandidat*innen beim New Music Award zählten. Die Siege der 'DASDING' Kandidatin Novaa letztes Jahr und dem 'DASDING' Newcomer Majan dieses Jahr haben jetzt sogar zu einer Titelverteidigung geführt - darauf ist das komplette Team besonders stolz."

Gemeinschaftsproduktion der jungen Programme Der New Music Award, der zum zwölften Mal verliehen wurde, ist eine Gemeinschaftsproduktion von PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK (MDR), N-JOY (NDR), UNSERDING (SR), Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio) sowie YOU FM (hr).

Weitere Informationen gibt es unter www.newmusicaward.de sowie auf den Webseiten der beteiligten Radioprogramme und unter http://x.swr.de/s/newmusicaward

Pressekontakt

NDR-Pressestelle: Bettina Brinker, b.brinker@ndr.de, Tel.: +49 40-4156-2302

Pressekontakt SWR: Bruno Geiler, Tel 07221 929 23273, bruno.geiler@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell