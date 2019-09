SWR - Südwestrundfunk

BW-Trend: Grüne auf Rekordhoch

Deutliche Mehrheit befürwortet dritte Amtszeit von Kretschmann

SPD sackt auf 8 Prozent ab

Repräsentative Umfrage im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der Stuttgarter Zeitung

Stuttgart. Bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg könnten die Grünen derzeit mit 38 Prozent der Stimmen rechnen, so das Ergebnis des neuen BW-Trends des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag von SWR und Stuttgarter Zeitung. Gegenüber des letzten BW-Trends im März legen die Grünen somit um 6 Punkte zu und erreichen den höchsten Umfragewert, den Infratest dimap bundesweit jemals für die Partei ermittelt hat. Dagegen käme der Koalitionspartner CDU nur noch auf 26 Prozent (-2), wenn bereits am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Die SPD würde mit 8 Prozent (-4) erstmals in Baden-Württemberg nur noch ein einstelliges Ergebnis erzielen - gleichauf mit der FDP, die ebenfalls 8 Prozent (-1) erreichen würde. Die AfD würde bei 12 Prozent (+1) landen, während die Linke mit 3 Prozent (-1) nach wie vor nicht in den Landtag einziehen könnte. Für die repräsentative Umfrage hat Infratest dimap am 16. und 17. September 1.004 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg telefonisch befragt.

Deutliche Mehrheit begrüßt erneute Kandidatur Kretschmanns Die Ankündigung des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, bei der kommenden Landtagswahl erneut als Spitzenkandidat kandidieren zu wollen, stößt im Land auf große Zustimmung. Insgesamt 71 Prozent der Befragten finden die Entscheidung sehr gut (22 Prozent) beziehungsweise gut (49 Prozent). Dabei befürworten die Anhänger fast aller im Landtag vertretenen Parteien mit deutlicher Mehrheit, dass Kretschmann noch einmal antritt. Lediglich bei den AfD-Anhängern ist die Zahl der Befürworter mit 44 Prozent geringer als die derjenigen, die Kretschmanns Kandidatur für eine dritte Amtszeit eher schlecht oder sehr schlecht finden (52 Prozent).

Kretschmann legt nochmals an Popularität zu Mehr als drei Viertel aller Befragten (77 Prozent) sind mit der politischen Arbeit Kretschmanns zufrieden oder sehr zufrieden (+5 Prozentpunkte). Damit bleibt er im bundesweiten Vergleich unverändert der Ministerpräsident mit den höchsten Zustimmungswerten. Mit der Arbeit der CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann sind aktuell 23 Prozent der Befragten zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden. Entsprechend würde derzeit auch das Ergebnis bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten ausfallen: Gut zwei Drittel (69 Prozent) der Baden-Württemberger würden sich für Winfried Kretschmann entscheiden, nur jeder achte (13 Prozent) für Susanne Eisenmann.

Höhere Zufriedenheit mit der Landesregierung Die Arbeit der baden-württembergischen Landesregierung wird im neuen BW-Trend insgesamt noch etwas besser bewertet als bei der vorigen Umfrage: 65 Prozent der Befragten (+4) geben an, mit der grün-schwarzen Koalition zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Wird getrennt nach beiden Regierungsparteien gefragt, schneiden die Grünen weiterhin deutlich besser ab als ihr Koalitionspartner CDU: Während mit der Arbeit der Grünen 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger zufrieden oder sehr zufrieden sind (+6), sind es mit dem Wirken der CDU in der Landesregierung nur 38 Prozent (+2).

Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich.

Die Ergebnisse der Umfrage sind am heutigen Donnerstag, 19. September 2019, unter anderem Thema in allen Nachrichtensendungen des SWR. Alle Ergebnisse, Grafiken sowie Informationen zu Methoden und Fehlertoleranzen der Umfrage online unter SWR.de/bwtrend.

Zitate frei mit Quellenangabe "BW-Trend von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der Stuttgarter Zeitung".

