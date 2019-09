SWR - Südwestrundfunk

Nachfolgevorschläge für SWR Programmdirektionen liegen vor

Stuttgart, Baden-Baden. SWR Intendant Kai Gniffke wird dem Rundfunkrat für die Nachfolge in der Leitung der Programmdirektion Kultur Anke Mai (53) und für die Nachfolge in der Leitung der Programmdirektion Information Clemens Bratzler (47) vorschlagen. Anke Mai leitet derzeit als Hauptabteilungsleiterin den trimedialen Programmbereich Kultur im Bayerischen Rundfunk (BR). Clemens Bratzler ist beim SWR derzeit Leiter der Hauptabteilung Multimediale Aktualität Baden-Württemberg und Stellvertretender Landessenderdirektor Baden-Württemberg.

Rundfunkrat berät am 27. September

Der SWR Rundfunkrat wird bei seiner Sitzung am 27. September 2019 in Baden-Baden über den Personalvorschlag des neuen SWR Intendanten beraten. Nach § 15 Abs. 3 Ziff. 5 SWR Staatsvertrag bedarf die Berufung von Programmdirektorinnen und Programmdirektoren der Zustimmung des Rundfunkrates.

Die Neubesetzung an der Spitze der beiden SWR Programmdirektionen in Baden-Baden ist notwendig geworden, nachdem die jetzigen Amtsinhaber ihren vorzeitigen Wechsel in den Ruhestand bekanntgegeben hatten. Christoph Hauser wird die Leitung der Programmdirektion Information zum 30. November 2019 und Gerold Hug die Leitung der Programmdirektion Kultur zum 31. Januar 2020 abgeben.

