Überraschungsgast Alice Cooper beim "SWR3 New Pop Festival"

Baden-Baden

"SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden gestartet / Die Fantastischen Vier mit "Pioneer of Pop"-Award ausgezeichnet

Zum Auftakt des 25. "SWR3 New Pop Festival" heute, 12. September 2019, begeisterte Picture This das Publikum im Baden-Badener Kurhaus. Zuvor eröffnete Neu-Baden-Badener Thomas Gottschalk überraschend gemeinsam mit Moderatorin Anneta Politi das Festival und outete sich gleich als regelmäßiger SWR3 Hörer. Bei der anschließenden TV-Aufzeichnung "New Pop Festival - Das Special" erhielt die Stuttgarter Band Die Fantastischen Vier den Award "SWR3 Pioneer of Pop". Außerdem wurde Weltstar Alice Cooper der "SWR3 Lifetime"-Award verliehen. Die Musiksendung wird am 20. September um 23:30 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Stuttgarter Band feiert seit Jahrzehnten Erfolge mit deutschsprachiger Musik Die Auszeichnung der Band Die Fantastischen Vier begründet Gregor Friedel, SWR3 Musikchef: "Die Fantastischen Vier haben es geschafft, die deutsche Sprache wieder ins Radio zu bringen und waren damit Vorreiter für viele nachfolgende Bands. Mit ihren musikalischen Leistungen haben sich die vier Stuttgarter weit über SWR3 Land hinaus einen großen Namen gemacht."

"SWR3 New Pop Festival - Das Special" im Fernsehen Im Rahmen der von Guido Cantz moderierten Show traten außerdem Mark Forster, Lena, Matt Simons und James Blunt auf. Auch ein internationaler Superstar hatte auf Einladung von SWR3 den Weg nach Baden-Baden angetreten: Alice Cooper bekam in der Show den "SWR3 Lifetime"- Award überreicht und bedankte sich beim deutschen Publikum für seine Loyalität. Die Musikshow wird am 20. September um 23:30 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Am 5. Oktober um 22:50 Uhr sendet das SWR Fernsehen eine Wiederholung.

Weitere musikalische Highlights des Festivals Im Theater Baden-Baden übernahm Declan J Donovan den Tagesabschluss. Der Festival-Freitag startet mit einem Konzert des Australiers Dean Lewis. Ihm folgen Lewis Capaldi, Justin Jesso und Dennis Llyod. Am Samstag findet um 14 Uhr ein Konzert mit Christopher im Festspielhaus statt. Weitere Konzerte an diesem Tag spielen Dermot Kennedy, The Faim, Freya Ridings sowie Sam Fender. Zum Jubiläumsfestival findet außerdem am Sonntag um 20 Uhr ein Konzert mit Tim Bendzko statt.

Kostenloses Rahmenprogramm und Live-Übertragungen Begleitet wird das 25. "SWR3 New Pop Festival" vom 12. bis 15. September 2019 durch ein kostenfreies Rahmenprogramm. Nachmittags können Besucher auf der Live-Bühne die Stars des Festivals im Gespräch mit SWR Moderator Pierre M. Krause erleben. Am Abend gibt es kostenfreie Konzerte mit Stars wie Hamzaa, Chef'Special, Giant Rooks, Malik Harris, Jade Bird und JC Stewart. Darüber hinaus können die Besucher die "SWR3 Live Lyrix" im Museum Frieder Burda besuchen. Auf den Party-Nächten kann abends in verschiedenen Locations gefeiert werden.

Das "SWR3 New Pop Festival" hat Tradition Das "SWR3 New Pop Festival" findet 2019 bereits zum 25. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahr neue, angesagte Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen der Stadt Baden-Baden. Diese verwandelt sich während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnen können. Das gemeinsam mit Audi veranstaltete Festival findet in diesem Jahr vom 12. bis 15. September statt. Alle Konzerte werden nach dem Festival im SWR Fernsehen und in 3sat gesendet. Auf www.SWR3.de wird das Festival per Video-Livestream übertragen.

