Hör mal, wer da schmatzt! SWR1-Tierstimmen-Quiz vom 17. bis 21. September bei SWR1 RP

"Einmal im Zoo hinter die Absperrung" treten und den Tieren ganz nah kommen! Auch für SWR1-Moderator Veit Berthold "ein Kindheitstraum". Beim Tierstimmenquiz durfte er gemeinsam mit Zoologin Christina Schubert vom Landauer Zoo in einzelne Gehege. Für die SWR1-Reihe "Hör mal, wer da schmatzt" (ab Dienstag, 17. September 2019 bei SWR1 Rheinland-Pfalz) hat er dabei die Fressgeräusche verschiedener Tiere im Zoo aufgenommen.

Tierische "Hitparadenwoche" Veit Berthold hat sich im Landauer Zoo genau umgehört. In der "Hitparadenwoche" stellt er für SWR1 jeden Tag einen tierischen Bewohner vor - beim Essen! Erdmännchen, Pinguin, oder vielleicht doch ein Schimpanse? Wer es schafft, das Zootier anhand der Fressgeräusche zu erkennen, gewinnt mit etwas Glück zwei Karten für die "SWR1 Hitparadenparty" am 21. September in Landau: "Hör mal, wer da schmatzt". Die erste von insgesamt elf Kostproben bringt SWR1 zum Start der "Hitparade" am Dienstag, 17. September gegen 08:00 Uhr. Und eines darf man schon verraten: Das Dromedar ist auch dabei!

Die "Hitparade" SWR1 Rheinland-Pfalz sendet die "Hitparade" 2019 live aus dem 'Gläsernen Studio' aus Landau. Vom 17. bis 21. September spielen die SWR1 Moderator*innen die 1.000 größten Hits aller Zeiten. In Landau hat das Radioteam auch den "SWR1 Flashmob" mit John Miles aufgenommen.

Mehr über das Quiz und die "Hitparade" bei SWR1 auch unter SWR1.de/rp

