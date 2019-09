SWR - Südwestrundfunk

Kretschmann: Bleibt er oder geht er? "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen

Stuttgart

"Zur Sache Baden-Württemberg", Donnerstag, 12. September 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg / Moderation Clemens Bratzler

Wird der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands noch einmal antreten bei der Landtagswahl 2021? Oder zieht sich der 71-jährige Kretschmann nach seiner zweiten Amtszeit zurück und überlässt die Spitzenkandidatur für die Grünen im Land einer oder einem Jüngeren? Seit Monaten spielen seine Anhänger und Gegner mögliche Szenarien durch. Die kämpferische Kultusministerin Susanne Eisenmann will im März 2021 für die Christdemokraten antreten. Ob sie mit Winfried Kretschmann in den Ring steigen wird? Der Ministerpräsident hatte angekündigt, nach der Sommerpause werde er seine Entscheidung bekanntgeben. Die Sommerpause endet in dieser Woche. Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen berichtet am Donnerstag, 12. September 2019, von 20:15 bis 21 Uhr.

Weitere geplante Themen:

Bürger bewaffnen sich - ein Grund zur Sorge?

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der Inhaber eines Kleinen Waffenscheins in Baden-Württemberg mehr als verdoppelt: über 85.000 Menschen dürfen damit legal z.B. Schreckschusswaffen mit sich führen. Kein Problem? Der Polizei-Psychologe Adolf Gallwitz sagt, mit erlaubnisfreien Waffen werden die meisten Straftaten begangen. Auch mit Schreckschusswaffen könne man großen Schaden anrichten, warnt Rolf Kusterer von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Waffenhändler Bernd Ramsperger aus Freiburg ist überzeugt: Wer anderen Schaden zufügen wolle, fände immer einen Weg - mit oder ohne Kleinem Waffenschein.

Verbieteritis - ist bei der Ölheizung bald der Ofen aus?

Erst die Plastiktüte, dann der Diesel, Inlandsflüge - und jetzt auch noch die Ölheizung? Es wird heftig diskutiert über Verbote für den Klimaschutz. Jüngster Vorstoß aus dem Bundesumweltministerium: Ministerin Svenja Schulze (SPD) will bis zum Jahr 2030 das Aus für den "Klimakiller" Ölheizung. Ab dann sollen keine neuen Ölheizungen mehr in Neu- oder Altbauten eingebaut werden dürfen, für bereits bestehende gilt ein Bestandsschutz. Ein Vorschlag, der für Zündstoff sorgt. Der Verband für Energiehandel Südwest-Mitte prophezeit, 5,5 Millionen Ölheizungen bundesweit könnten nicht so schnell durch andere Energien ersetzt werden, gerade in der Ölheizungs-Hochburg Baden-Württemberg. "Zur Sache" begleitet einen Heizölfahrer auf seiner Tour und fragt Heizungsbesitzer nach ihrer Meinung.

Ausländische Ärzte im Wartestand

Der 50-jährige Shahram Siamakpour war im Iran Allgemeinmediziner, nun würde er gerne in Baden-Württemberg arbeiten. Doch das könnte noch Jahre dauern. Denn für die Zulassung zur Arztprüfung bestehen lange Wartezeiten. Er schildert einen Teufelskreis: Für die Anerkennung als Arzt braucht er den Nachweis einer Klinik, die ihn anstellen möchte. Wer aber sichert ihm das zu, solange er bei uns als Arzt nicht anerkannt ist? So wie ihm geht es offenbar Hunderten in Baden-Württemberg. Wie kann das sein, in einer Zeit, in der Kliniken nicht nur dringend Pflegepersonal suchen, sondern auch qualifizierte Ärztinnen und Ärzte für ihre Stationen und Operationssäle?

"Zur Sache Baden-Württemberg"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

