Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 29. August 2019 (Woche 35) bis Donnerstag, 03. Oktober 2019 (Woche 40)

Donnerstag, 29. August 2019 (Woche 35)/29.08.2019

20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Daniela Schick

Homöopathie in der Kritik - was sollen die Kassen zahlen? Familie Bolenz aus Rheinhessen schwört auf Homöopathie als sanfte Alternative zur Schulmedizin. Kritikerinnen und Kritiker mögen sie dafür belächeln, denn wissenschaftlich belegt ist der Nutzen der Homöopathie bis heute nicht. Aus diesem Grund sollen in Frankreich künftig keine homöopathischen Behandlungen und Arzneien mehr von den Krankenkassen bezahlt werden. Das wollen auch Kritiker der Homöopathie in Deutschland erreichen. Gesundheitspolitiker wie Karl Lauterbach von der SPD oder der Neuwieder Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (CDU) halten wenig von der Homöopathie und sprechen von reinen Placebo-Effekten. Kommt die Homöopathie nun auch hierzulande auf den Prüfstand? Was sollen Kassen zahlen? "Zur Sache"-Reporter Michael Eiden hat recherchiert.

"Zur Sache will's wissen": Wald in Not - Was ist zu tun? Auch wenn es für den Laien nicht immer sofort erkennbar ist: Vier von fünf Bäumen im Land sind krank: Borkenkäfer, Eichenprozessionsspinner und andere Schädlinge setzen den Bäumen massiv zu, genauso wie die anhaltende Trockenheit und der Klimawandel. Massenweise wird derzeit Holz aus dem Wald genommen - meist schadhaftes, das nur noch zum Export nach Fernost taugt. Viele Waldbesitzer und Förster machen sich Sorgen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sucht an diesem Donnerstag mit ihnen das Gespräch. Die Waldbesitzer und Förster fordern mehr finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat sich die Rettung des Waldes auf die Fahnen geschrieben. Sie will ein großes Aufforstungsprogramm. Ist das die Lösung? "Zur Sache"-Reporter Frank Helbert.

Wald der Zukunft - Brauchen wir neue Baumarten im Land? Der Klimawandel verändert den Wald. Und das nicht erst seit heute. In vielen Wäldern setzt man seit Jahren auf eine bessere Durchmischung: Keine Fichten-Monokulturen, sondern Laubmischwälder. Doch auch Laubbäume wie Eichen und Buchen leiden unter der Trockenheit. Können Sie den heißeren Sommern trotzen? Oder brauchen wir andere ganz Baumarten in den rheinland-pfälzischen Wäldern? In der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt beschäftigt man sich mit genau diesen Fragen. "Zur Sache"-Reporterin Myriam Schönecker hat gefragt, wie der Wald der Zukunft aussehen könnte. Studiogespräch: Julia Klöckner, CDU, Bundeslandwirtschaftsministerin

Ärger um Polizeikosten: Wer zahlt für Hochrisikospiele? Am Wochenende ist es wieder soweit: In Kaiserslautern trifft der 1. FCK auf die Mannschaft vom SV Waldhof Mannheim. Ein Lokal-Derby und ein Hochrisikospiel. Denn gewaltbereite Fans beider Mannschaften treffen aufeinander. Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften vor Ort. Die Kosten dafür trägt der Steuerzahler. Für die erste und zweite Liga will Innenminister Roger Lewentz (SPD) das ändern. Zusammen mit den Innenministern von Bremen und dem Saarland setzt er sich dafür ein, dass bei Hochrisikospielen die DFL einen Teil der Kosten übernehmen soll. Das Bundesverwaltungsgericht hat dafür grünes Licht gegeben. Jetzt fordert der Bund der Steuerzahler auch für die dritte Liga eine finanzielle Beteiligung für die Vereine. "Zur Sache"-Reporterin Meike Gehlsen mit den Hintergründen. "Zur Sache Pin": Polizeikosten bei Fußballspielen in Rheinland-Pfalz: Was kostet der Polizeieinsatz bei einem Fußballspiel? Und wie viele Beamte sind im Einsatz? Unsere Erklärgrafik "Zur Sache Pin" liefert die Antworten.

Bedrohte Idylle in Budenheim - Bürger kämpfen um ihre Schrebergärten: Einige Familien haben schon seit Generationen in Budenheim einen Schrebergarten, bauen dort Obst und Gemüse an oder pflanzen schöne Sträucher und Blumen. Doch nun sind die Gärten bedroht. Der Anlass: Einige Grundstücke wurden als Müllhalden missbraucht. Deshalb will die Kreisverwaltung, dass die Grundstücksbesitzer ihre teils zu großen Gartenhäuser abreißen und die Zäune zwischen den Grundstücken entfernen. Schließlich handele es sich bei dem Gelände um ein Landschafts- und Wasserschutzgebiet, das auch als Überschwemmungsgebiet diene. Die Bürger*innen sind entsetzt, denn das würde das Aus für die Gärten bedeuten, fürchten sie. "Zur Sache"-Reporterin Selina Marx mit der ganzen Geschichte.

"Zur Sache" hilft: Gartenhaus soll weg - nach 15 Jahren. Hans-Alois Heinz aus Badem in der Eifel ist entsetzt, denn die Kreisverwaltung in Bitburg fordert von ihm den Abriss seines Gartenhauses. Das steht seit 15 Jahren auf seinem Grundstück, rund 40 Meter von seinem Haus entfernt. Das Bauamt ist der Ansicht, dass sich der hintere Teil seines Gartens im Außenbereich befindet und eine Bebauung damit illegal sei. Den 68-jährige Rentner wundert das alles nur noch: Wie kann ein Teil seines eingezäunten Grundstücks plötzlich außerhalb des Ortes liegen? Alle Versuche den Konflikt zu lösen, liefen bisher ins Leere. Verzweifelt hat sich Hans-Alois Heinz an "zur Sache Rheinland-Pfalz" gewandt.

"Zur Sache": "Jetzt wird's ernst": Kommt Trump bald nach Kallstadt? Kanzlerin Merkel schien wenig begeistert, als US-Präsident Trump in dieser Woche am Rande des G7-Gripfels erklärte, schon bald nach Deutschland kommen zu wollen. Schließlich flösse deutsches Blut in seinen Adern. Der "Zur Sache"-Narr enthüllt Details zu Trumps Deutschlandreise.

Sonntag, 01. September 2019 (Woche 36)/29.08.2019

22.10 (VPS 22.05) RP: SWR Sport

Studiogast: Christian Kühlwetter| Fußball Bundesliga: Bayern München - 1. FSV Mainz 05 | 3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Waldhof Mannheim

Porträt: Miroslav Klose | Nah dran: René Wegner

Moderation: Tom Bartels

Dienstag, 03. September 2019 (Woche 36)/29.08.2019

22.30 So lacht der Südwesten

Populäre Comedians, hochkarätige Komiker*innen und gut aufgelegte Kabarettist*innen - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte Humorfachleute aus dem Südwesten und aus befreundeten Regionen Highlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der heutigen Sendung sind Bodo Bach, Christian "Chako" Habekost und Herr Schröder.

23.00 Binger Comedy Nights 2018

Bodo Bach Erstsendung: 31.07.2018 in SWR/SR

Berühmt wurde Bodo Bach durch seine Telefoncomedy und den Spruch "Ich hätt da gern mal e Problem!". Auch bei den Binger Comedy Nights sind komischen Seiten von Alltagsproblemen sein Thema. Spirituelle Treffen mit den Nachbarn, überfülltes Kinderparadies bei Ikea, skurrile Mahlzeiten im veganen Restaurant... Bodo Bach, immer mit Ehefrau Gerda und Sohn Rüdiger an der Seite, erzählt dem begeisterten Publikum am liebsten aus seinem Leben. Ein Comedian, den man gerne haben muss - und mit dem man Alltag und Alltagsprobleme weg lachen kann.

Samstag, 07. September 2019 (Woche 37)/29.08.2019

18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz

Das Städteduell im Südwesten

Heute ist Moderator Jens Hübschen in Thalfang am Erbeskopf und Feldberg zu Gast. "Berge" sind diesmal das Thema von "Stadt - Land - Quiz". Der Erbeskopf ist der höchste Berg in Rheinland-Pfalz und der Feldberg ist der höchste Berg in Baden-Württemberg. Die Menschen dort müssten sich also mit Bergen auskennen. Doch die Fragen haben es in sich: Wer war der Erstbesteiger des Mount Everest oder wo liegt die "hohe Acht"? Wer kennt sich also besser in den Bergen aus und wird heute den Quizolymp erklimmen?

Sonntag, 08. September 2019 (Woche 37)/29.08.2019

18.45 RP: Landesart

Im Porträt: Stefanie Kettel. Stefanie Kettel widmet sich in ihren künstlerischen Arbeiten dem menschlichen Eingriff in die Umwelt. Wo steht der Mensch zwischen Natur und Kultur? Außerdem ist sie aktuell auf der Suche nach einem Atelier, um nicht mehr in ihrem beengten Atelierzimmer von zu Hause aus arbeiten zu müssen. Das Porträt folgt der Künstlerin aus Harxheim in ihr Atelierzimmer, in das Atelierhaus "Waggonfabrik" in Mainz und auf der Suche nach Material und Inspiration in einen Mainzer Trödelladen.

"New Heimat": Ausstellung in Neumagen/Dhron. Moderne Kunst im ältesten Weinort an der Mosel? Wie geht das zusammen? Fachwerk und urbane Nachkriegsmoderne prallen aufeinander - ein Spannungsverhältnis, das Ausstellungsmacher Andreas Exner vom Kunstverein "Modern Art Mosel" und die ausstellende Künstlerin Katja von Puttkamer aus Ingelheim interessiert. In einer alten Scheune stellt Puttkamer ihre Bilder aus, in denen sie sich mit den urbanen architektonischen Strukturen der Nachkriegsmoderne auseinandersetzt. Passend zum diesjährigen Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz "Heimat(en)" lotet die Ausstellung aus, wie eine Künstlerin heute die ehemals futuristische Nachkriegsarchitektur sieht, die die zerbombten Städte über Jahrzehnte prägten. Und wie kommt diese urbane "New Heimat" in einem ländlichen Umfeld zur Geltung? Der SWR begleitet und interviewt Katja von Puttkamer beim Aufbau ihrer Ausstellung.

Dienstag, 10. September 2019 (Woche 37)/29.08.2019

22.30 So lacht der Südwesten

Populäre Comedians, hochkarätige Komiker*innen und gut aufgelegte Kabarettist*innen - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte Humorfachleute aus dem Südwesten und aus befreundeten Regionen Highlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der heutigen Sendung sind Lizzy Aumeier, Patrizia Moresco, Hildegart Scholten und Peter Löhmann.

Mittwoch, 11. September 2019 (Woche 37)/29.08.2019

05.25 h: Sendung ist mit Videotext-Untertitel!

05.25 Planet Schule

Die Ausbeutung der Urwälder

Sonntag, 15. September 2019 (Woche 38)/29.08.2019

16.30 h: Sendung ist mit Videotext-Untertitel!

Tagestipp

16.30 Kalmit-Klapprad-Cup

Moderation: Kerstin Bachtler

Mittwoch, 18. September 2019 (Woche 38)/29.08.2019

18.15 RP: Landgenuss

Das Hunsrücker Hexenhaus

Moderation: Jens Hübschen und Frank Brunswig

Moderator Jens Hübschen und Profikoch Frank Brunswig sind unterwegs auf Genusstour. Ihr Ziel: besonders schöne Gasthäuser in Rheinland-Pfalz kennen zu lernen. Eine kulinarische Reise zu Fuß und mit tierischer Begleitung. Zwei Esel bringen die beiden dazu, alles mal ganz langsam anzugehen und sich Zeit zu nehmen für die schönen Dinge auf dem Weg zum Ziel. "Landgenuss" macht Lust und Laune, mal selbst wieder los zu ziehen und die Gastfreundschaft im Land anzunehmen, regionale Produkte kennenzulernen, außergewöhnliche Häuser zu entdecken und Inspirationen für die eigene Reise zu erhalten. Raus aus den vier Wänden, rein in das sommerliche genussreiche Leben in dem Land, in dem die Menschen sich gemeinsam an den Tisch setzen!

Fünf Tage lang ziehen Jens Hübschen und Frank Brunswig durch fünf Regionen im Land, um täglich einen Landgasthof aufzusuchen und die Umgebung zu erleben. Im Hunsrück führte sie ihr Weg nach Beltheim in den Ortsteil Mannebach. Knapp 100 Einwohner zählt der kleine Ort. Viele Wanderer kommen hier vorbei: Es gibt malerische Landschaften, sanfte Hügel, weite Wiesen und Felder und das gemütliche Mannebacher "Hexenhaus". Hier kocht die Gastgeberin Martina Baumann persönlich. In ihrer "Hexenküche" verarbeitet sie vor allem regionale Produkte. Vom Metzger Ralf Braun aus dem Nachbarort bezieht sie das Hunsrücker Weidelamm. Die Tiere wachsen in Buch auf, lange Schlachttransporte gibt es hier nicht. Und das schmeckt man auch, versichert der Metzger. Auch heimisches Mehl wird von Martina Baumann verarbeitet. Dieses stammt aus der Getreidemühle Lorenz aus Weitersbach. Ein Geheimtipp ist das Leinöl von Nebenerwerbslandwirt Peter Willig. Hier schmeckt man den Hunsrück - Tropfen für Tropfen. Eine kulinarische Entdeckungsreise von Jens Hübschen und Frank Brunswig rund um das "Mannebacher Hexenhaus".

Freitag, 20. September 2019 (Woche 38)/29.08.2019

18.15 RP: Landgenuss

Die Weinstube Weinreich in der Pfalz

Moderation: Jens Hübschen und Frank Brunswig

Moderator Jens Hübschen und Profikoch Frank Brunswig sind unterwegs auf Genusstour. Ihr Ziel: besonders schöne Gasthäuser in Rheinland-Pfalz kennen zu lernen. Eine kulinarische Reise zu Fuß und mit tierischer Begleitung. Zwei Esel bingen die beiden dazu, alles mal ganz langsam anzugehen und sich Zeit zu nehmen für die schönen Dinge auf dem Weg zum Ziel. "Landgenuss" macht Lust und Laune, mal selbst wieder los zu ziehen und die Gastfreundschaft im Land anzunehmen, regionale Produkte kennenzulernen, außergewöhnliche Häuser zu entdecken und Inspirationen für die eigene Reise zu erhalten. Raus aus den vier Wänden, rein in das sommerliche genussreiche Leben in dem Land, in dem die Menschen sich gemeinsam an den Tisch setzen!

In der Pfalz geht's für die beiden Männer mit ihren Eseln durch die Weinlage Oschelskopf gemächlich nach Freinsheim. Dort erwarten sie Jeanette und Henning Weinheimer, die beiden Inhaber der Weinstube "Weinreich". Das "Weinreich" liegt gegenüber der katholischen Kirche, mitten im historischen Stadtkern in einem ehemaligen Winzerhof aus dem 18. Jahrhundert. Dort gibt es ausgesuchte Weine von der Deutschen Weinstraße und eine feine regionale Küche: Pfälzer Klassiker, modern interpretiert. Jens Hübschen und Frank Brunswig lernen die Eltern von Henning Weinheimer kennen, die ihren Sohn mit Kräutern, Gemüse und anderen frischen Zutaten aus ihrem Garten versorgen und auch sonst im "Weinreich" mitanpacken.

Außerdem geht's zur Forellenzucht Schneider in Katzweiler bei Kaiserslautern, die bereits in dritter Generation feinsten Fisch anbietet. Und beim Freinsheimer Weingut "Rings" erfahren Jens und Frank von den Brüdern Andreas und Steffen Rings, dass "Saumagen" nicht nur das wahrscheinlich bekannteste Pfälzer Gericht ist, sondern dass man "Saumagen" durchaus auch trinken kann

Dienstag, 24. September 2019 (Woche 39)/29.08.2019

18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten

Einige fressen nach dem Sex ihren Partner. Andere dienen Filmemachern als Vorlage für Außerirdische. Die Welt der Heuschrecken ist bunt und vielseitig. "natürlich!"-Moderatorin Ulrike Nehrbaß ist davon fasziniert und schaut auf einer Wanderung ganz genau hin.

Über 1.000 verschiedene Nutzpflanzensorten gibt es im "Samengarten Eichstetten" am Kaiserstuhl. Seit vielen Jahren kümmert sich ein Verein um den Erhalt der Pflanzenvielfalt. Was das heißt, hat sich die Moderatorin genau angeschaut.

Die "blaue Königin", so hat man die "Bühler Frühzwetschge" früher bezeichnet. Doch nun ist sie vom Aussterben bedroht. Doch warum? Wiesen ohne Gülle sind selten geworden, doch in der Eifel gibt es davon immer mehr. Landwirte und Naturschutzberater sorgen hier dafür, dass Insekten artenreiche Lebensräume finden.

Ob als Schreibgerät, Schmuck, Waffe oder Spielzeug - Federn sind sozusagen das Bindeglied zwischen Natur und Kultur. Der SWR zeigt hierzu eine beeindruckende Ausstellung im Museum Wiesbaden.

Donnerstag, 03. Oktober 2019 (Woche 40)/29.08.2019

20.15 h: Sendung ist mit VT-UT

20.15 André Rieu - Maastricht 2019

